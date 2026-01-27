R o m a , 2 7 g e n . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L ’ A g e n z i a i t a l i a n a d e l f a r m a c o ( A i f a ) h a a p p r o v a t o l a r i m b o r s a b i l i t à d i s o t a t e r c e p t , i n a s s o c i a z i o n e a d a l t r e t e r a p i e , p e r i l t r a t t a m e n t o d e l l ’ i p e r t e n s i o n e a r t e r i o s a p o l m o n a r e ( I a p ) i n p a z i e n t i a d u l t i d i c l a s s e f u n z i o n a l e ( F u n c t i o n a l C l a s s , F C ) d a I I a I I I d e l l ’ O m s - O r g a n i z z a z i o n e m o n d i a l e d e l l a s a n i t à , g i à p r e c e d e n t e m e n t e t r a t t a t i p e r a l m e n o 6 m e s i c o n t r i p l i c e t e r a p i a . L o a n n u n c i a i n u n a n o t a M s d p i e g a n d o c h e s o t a t e r c e p t h a o t t e n u t o d a l l ’ A g e n z i a e u r o p e a d e i m e d i c i n a l i ( E m a ) " l a q u a l i f i c a d i P r i o r i t y M e d i c i n e ( P r i m e ) e d i f a r m a c o o r f a n o p e r i l t r a t t a m e n t o d e l l a I a o e d a l l ’ A i f a , p e r l ’ i n d i c a z i o n e r i m b o r s a t a , l o s t a t o d i i n n o v a t i v i t à " . B i o l o g i c o ‘ f i r s t i n C l a s s ’ d i u n a i n n o v a t i v a c a t e g o r i a d i f a r m a c i , g l i i n i b i t o r i d e l s e g n a l e d e l l ’ a t t i v i n a , s o t a t e r c e p t " è l a p r i m a t e r a p i a a i n t e r v e n i r e d i r e t t a m e n t e s u i m e c c a n i s m i b i o l o g i c i a l l a b a s e d e l l a m a l a t t i a , c a m b i a n d o n e i l d e c o r s o " . L a d e c i s i o n e d e l l ’ A i f a - a p p r o v a t a d a l C d a i l 1 5 d i c e m b r e 2 0 2 5 e p e r c u i s i a t t e n d e l a p u b b l i c a z i o n e d e l l a d e t e r m i n a d i r i m b o r s a b i l i t à i n G a z z e t t a U f f i c i a l e c h e r e n d e r à a t t i v a t a l e d e c i s i o n e - s e g u e l ’ a p p r o v a z i o n e d e l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a d e l l ’ a g o s t o 2 0 2 4 c h e è s t a t a s u p p o r t a t a d a l l o s t u d i o d i F a s e 3 S t e l l a r . N e l t r i a l , s o t a t e r c e p t h a d i m o s t r a t o b e n e f i c i c l i n i c i s u d i v e r s i e n d p o i n t , t r a c u i i l m i g l i o r a m e n t o d e l t e s t d e l c a m m i n o i n 6 m i n u t i ( 6 M w d ) d i 4 1 m e t r i e l a r i d u z i o n e d e l l ’ 8 4 % d e l p e g g i o r a m e n t o c l i n i c o r i s p e t t o a l l a t e r a p i a s t a n d a r d . L ’ I p e r t e n s i o n e a r t e r i o s a p o l m o n a r e è u n a p a t o l o g i a r a r a , p r o g r e s s i v a e g r a v e m e n t e i n v a l i d a n t e , c a r a t t e r i z z a t a d a l l ’ a u m e n t o d e l l a p r e s s i o n e n e l l e a r t e r i e p o l m o n a r i , c o n u n i m p o r t a n t e s o v r a c c a r i c o p e r i l c u o r e d e s t r o . I n I t a l i a - r i f e r i s c e l a f a r m a c e u t i c a - s i s t i m a c h e c i r c a 3 . 5 0 0 p e r s o n e c o n v i v a n o c o n l a I a p , p r e v a l e n t e m e n t e d o n n e , c o n u n a d i a g n o s i c h e a r r i v a s p e s s o i n r i t a r d o a c a u s a d e i s i n t o m i i n i z i a l i , c o m e d i s p n e a e a f f a t i c a m e n t o , c h e p o s s o n o e s s e r e s i m i l i a q u e l l i d i a l t r e m a l a t t i e c a r d i a c h e o p o l m o n a r i . I l r i m o d e l l a m e n t o v a s c o l a r e p o l m o n a r e e l e c o m p r o m i s s i o n i f u n z i o n a l i s o n o g e n e r a l m e n t e g i à a v a n z a t i a l m o m e n t o d e l l a d i a g n o s i r e n d e n d o i l t r a t t a m e n t o t e r a p e u t i c o p a r t i c o l a r m e n t e i m p e g n a t i v o p e r q u e s t a c o n d i z i o n e . L e t e r a p i e a o g g i d i s p o n i b i l i p o s s o n o m i g l i o r a r e i s i n t o m i e l a c a p a c i t à f u n z i o n a l e , m a n o n a g i s c o n o d i r e t t a m e n t e s u l r i m o d e l l a m e n t o v a s c o l a r e o v e n t r i c o l a r e d e s t r o . P e r t a n t o , v i è u n u r g e n t e b i s o g n o d i t e r a p i e c h e m i r i n o a l r i m o d e l l a m e n t o c a r d i o p o l m o n a r e p e r i n v e r t i r e l a p r o g r e s s i o n e d e l l a I a p e m i g l i o r a r e i r i s u l t a t i . G r a z i e a l s u o m e c c a n i s m o d ’ a z i o n e i n n o v a t i v o , s o t a t e r c e p t i n t e r v i e n e s u l d i s e q u i l i b r i o t r a s e g n a l i p r o - p r o l i f e r a t i v i e a n t i - p r o l i f e r a t i v i r e s p o n s a b i l i d e l r i m o d e l l a m e n t o p a t o l o g i c o d e l l e a r t e r i e p o l m o n a r i . L a t e r a p i a è s o m m i n i s t r a t a p e r v i a s o t t o c u t a n e a o g n i 3 s e t t i m a n e e , d o p o a d e g u a t a f o r m a z i o n e , p u ò e s s e r e g e s t i t a a n c h e a d o m i c i l i o d a l p a z i e n t e o d a l c a r e g i v e r . " S o t a t e r c e p t r a p p r e s e n t a u n c a m b i o d i p a r a d i g m a n e l t r a t t a m e n t o d e l l ’ I p e r t e n s i o n e a r t e r i o s a p o l m o n a r e - a f f e r m a N a z z a r e n o G a l i è , p r o f e s s o r e o r d i n a r i o d i C a r d i o l o g i a , d i r e t t o r e U o c d i C a r d i o l o g i a , p o l i c l i n i c o d i S . O r s o l a , B o l o g n a - A d i f f e r e n z a d e i f a r m a c i a t t u a l m e n t e d i s p o n i b i l i c h e m o d u l a n o l e v i e m e t a b o l i c h e c o i n v o l t e n e l c o n t r o l l o d e l l a f u n z i o n e e n d o t e l i a l e - v i e d i m o n o s s i d o d i a z o t o , e n d o t e l i n a e p r o s t a c i c l i n a - q u e s t o n u o v o f a r m a c o i n t e r f e r i s c e d i r e t t a m e n t e c o n i p r o c e s s i d i p r o l i f e r a z i o n e c e l l u l a r e c h e s o n o a l l a b a s e d e l r i m o d e l l a m e n t o v a s c o l a r e o s t r u t t i v o r e s p o n s a b i l e d e l l ’ a u m e n t o d e l l e r e s i s t e n z e v a s c o l a r i e d e l l a p r e s s i o n e p o l m o n a r e . A g e n d o c o m e ‘ l i g a n d t r a p ’ , s o t a t e r c e p t s e q u e s t r a i l i g a n d i d e l l a s u p e r f a m i g l i a T g f - β , r i p r i s t i n a n d o l ’ e q u i l i b r i o t r a p a t h w a y p r o - p r o l i f e r a t i v a e a n t i p r o l i f e r a t i v a . G r a z i e a q u e s t o m e c c a n i s m o i n n o v a t i v o , i l f a r m a c o è s t a t o i n g r a d o d i d e t e r m i n a r e u n a s i g n i f i c a t i v a r i d u z i o n e d e l l e r e s i s t e n z e a r t e r i o s e p o l m o n a r i e a n c h e u n s i g n i f i c a t i v o m i g l i o r a m e n t o d e l l a c a p a c i t à d i e s e r c i z i o e d e l l a m o r b i - m o r t a l i t à d e i p a z i e n t i a f f e t t i d a I p e r t e n s i o n e a r t e r i o s a p o l m o n a r e " . A l t r i s t u d i , o l t r e a S t e l l a r , h a n n o d i m o s t r a t o l a s i c u r e z z a e l ’ e f f i c a c i a d i s o t a t e r c e p t . N e l l o s t u d i o Z e n i t h - i n f o r m a l a n o t a - i n p a z i e n t i a d u l t i a d a l t o r i s c h i o , h a d e t e r m i n a t o u n a r i d u z i o n e d e l 7 6 % r i s p e t t o a l l a t e r a p i a s t a n d a r d d e l l ’ e n d p o i n t c o m p o s i t o c o m p r e n d e n t e m o r t e , t r a p i a n t o p o l m o n a r e o r i c o v e r o p e r p e g g i o r a m e n t o d i I a p . L o s t u d i o è s t a t o i n t e r r o t t o i n m a n i e r a a n t i c i p a t a p e r e c c e s s o d i b e n e f i c i o c l i n i c o r i s p e t t o a l l a t e r a p i a c o n v e n z i o n a l e . A l t r i s t u d i h a n n o d i m o s t r a t o l ’ e f f i c a c i a e l a s i c u r e z z a d e l f a r m a c o a n c h e r i s p e t t o a d a l t r i f e n o t i p i d i p a z i e n t i . A t a l e p r o p o s i t o , C a r m i n e D a r i o V i z z a , p r o f e s s o r e o r d i n a r i o d i C a r d i o l o g i a , d i r e t t o r e d e l l a s c u o l a d i s p e c i a l i z z a z i o n e i n m a l a t t i e c a r d i o v a s c o l a r i - U n i v e r s i t à S a p i e n z a d i R o m a , d i r e t t o r e f f U o c M a l a t t i e c a r d i o v a s c o l a r i - A o u P o l i c l i n i c o U m b e r t o I d i R o m a , o s s e r v a c h e " i r i s u l t a t i d e g l i s t u d i c l i n i c i e l ’ e s p e r i e n z a d e g l i u l t i m i m e s i r a f f o r z a n o l a m i a c o n v i n z i o n e c h e s o t a t e r c e p t r a p p r e s e n t e r à u n c a m b i a m e n t o r a d i c a l e n e l t r a t t a m e n t o d e i p a z i e n t i c o n I p e r t e n s i o n e A r t e r i o s a P o l m o n a r e , s i a p e r i m i g l i o r a m e n t i c l i n i c i e d e m o d i n a m i c i c h e p e r l a g e s t i o n e d e l l a t e r a p i a e l a t o l l e r a b i l i t à " . A c o m m e n t a r e i l v a l o r e d e l t r a t t a m e n t o a n c h e M i c h e l e D ’ A l t o , r e s p o n s a b i l e d e l d i p a r t i m e n t o d i C a r d i o l o g i a , o s p e d a l e d e i C o l l i , N a p o l i : " D a l l a m i a e s p e r i e n z a d i r e t t a c o n l ’ u t i l i z z o d i s o t a t e r c e p t p o s s o d i r e c h e i l p r o f i l o d i s i c u r e z z a e l a t o l l e r a b i l i t à d e l f a r m a c o s o n o m o l t o e l e v a t e . G l i e f f e t t i c o l l a t e r a l i p i ù c o m u n i s o n o l i e v i , i n g e n e r e a u t o l i m i t a n t i e n o n i m p e d i s c o n o l a p r o s e c u z i o n e d e l l a t e r a p i a " . L ' I a p è u n a m a l a t t i a i n v a l i d a n t e p e r i p a z i e n t i , c h e l i m i t a p e s a n t e m e n t e l e l o r o a t t i v i t à q u o t i d i a n e . L ’ i m p a t t o s u l l a q u a l i t à d i v i t a d e l l a p a t o l o g i a è p r o f o n d o e l a p r o g n o s i r e s t a s e v e r a , c o n u n a s o p r a v v i v e n z a a 5 a n n i d e l 6 1 % . " I m i g l i o r a m e n t i c h e a v v e n g o n o n e l p o l m o n e e n e l c u o r e c o n s o t a t e r c e p t s o n o t a l i d a p e r m e t t e r e a i p a z i e n t i d i s v o l g e r e p i ù f a c i l m e n t e , p i ù s e r e n a m e n t e e c o n m a g g i o r e a u t o n o m i a t u t t e l e a t t i v i t à q u o t i d i a n e , q u i n d i a n c h e s o l l e v a n d o f a m i l i a r i e c a r e g i v e r d a l l a n e c e s s i t à d i f o r n i r e a i u t o . T u t t o c i ò , i n p r a t i c a , v u o l d i r e v i v e r e m e g l i o l a p r o p r i a v i t a , m a g a r i e v i t a r e u n t r a p i a n t o d i p o l m o n e e v i v e r e p i ù a l u n g o " , a g g i u n g e S t e f a n o G h i o , p r e s i d e n t e d e l l a R e t e i t a l i a n a d i i p e r t e n s i o n e p o l m o n a r e ( I p h n e t ) e r e s p o n s a b i l e d e l l ’ U n i t à S c o m p e n s o , c a r d i o m i o p a t i e e d i p e r t e n s i o n e p o l m o n a r e d e l l a d i v i s i o n e d i C a r d i o l o g i a , I r c c s P o l i c l i n i c o S . M a t t e o , P a v i a . L ’ a c c e s s o a s o t a t e r c e p t i n r e g i m e d i r i m b o r s a b i l i t à è q u i n d i u n p u n t o d i s v o l t a p e r l a g e s t i o n e d e l l ’ I a p i n I t a l i a , o f f r e n d o u n a n u o v a s p e r a n z a a i p a z i e n t i e a l l e l o r o f a m i g l i e , r a f f o r z a n d o l ’ i m p o r t a n z a d i u n a d i a g n o s i e d i u n t r a t t a m e n t o s e m p r e p i ù p r e c o c i . " L ’ a p p r o v a z i o n e d i A i f a d e l n o s t r o f a r m a c o s o t a t e r c e p t r a p p r e s e n t a u n a s t r a o r d i n a r i a o p p o r t u n i t à a b e n e f i c i o d e l l a c o m u n i t à s c i e n t i f i c a e d e l l e p e r s o n e c h e c o n v i v o n o c o n u n a p a t o l o g i a r a r a e i n v a l i d a n t e c o m e l ’ I p e r t e n s i o n e a r t e r i o s a p o l m o n a r e - s o t t o l i n e a N i c o l e t t a L u p p i , p r e s i d e n t e e a m m i n i s t r a t r i c e d e l e g a t a d i M s d I t a l i a - C o n s a p e v o l i d e l p o t e n z i a l e d i s o t a t e r c e p t e d e l g r a n d e b i s o g n o c l i n i c o i n s o d d i s f a t t o i n q u e s t a p a t o l o g i a , c o m e M s d d a M a g g i o 2 0 2 4 a b b i a m o g i à r e s o d i s p o n i b i l e i l n o s t r o f a r m a c o p e r u s o c o m p a s s i o n e v o l e p e r i p a z i e n t i c h e n e h a n n o p i ù b i s o g n o . O g g i , c i r i e m p i e d i o r g o g l i o p e n s a r e c h e n e l n o s t r o P a e s e l e p e r s o n e c h e c o n v i v o n o c o n q u e s t a m a l a t t i a r a r a a b b i a n o f i n a l m e n t e a d i s p o s i z i o n e u n a n u o v a , c o n c r e t a e d e f f i c a c e o p z i o n e t e r a p e u t i c a , p e r c h é p r e m i a i n o s t r i c o s t a n t i s f o r z i n e l l a r i c e r c a a l l ’ a v a n g u a r d i a c h e s i t r a d u c o n o i n b e n e f i c i t a n g i b i l i , i n g r a d o d i f a r e l a d i f f e r e n z a n e l l a v i t a d e l l e p e r s o n e . U l t e r i o r e m o t i v o d i o r g o g l i o - p r o s e g u e - è i l r i c o n o s c i m e n t o d a p a r t e d i A i f a d e l l o s t a t o d i i n n o v a t i v i t à d i s o t a t e r c e p t . G r a z i e a l s u o m e c c a n i s m o d ’ a z i o n e i n n o v a t i v o , i n f a t t i , i l n o s t r o f a r m a c o p u ò d a v v e r o s e g n a r e u n a n u o v a e r a n e l p a r a d i g m a d i c u r a d e l l ’ i p e r t e n s i o n e a r t e r i o s a p o l m o n a r e . U n r i c o n o s c i m e n t o c h e p r e m i a i l f o r t e o r i e n t a m e n t o a l l ’ i n n o v a z i o n e d i a l t o v a l o r e p e r s e g u i t o d a s e m p r e d e l l a n o s t r a a z i e n d a i n t u t t e l e a r e e i n c u i o p e r a , d a l l a p r e v e n z i o n e a l l a c u r a , i n c l u s a q u e l l a d e l l e m a l a t t i e r a r e , d o v e l ’ u r g e n z a d i n u o v e e i n n o v a t i v e t e r a p i e è a n c o r a p i ù f o r t e . O g g i - c o n c l u d e - v i v i a m o u n m o m e n t o e p o c a l e , c h e s i g n i f i c a n o n s o l o p i ù v i t a , m a a n c h e v i t a m i g l i o r e p e r l e p e r s o n e c h e c o n v i v o n o c o n l ’ i p e r t e r s i o n e a r t e r i o s a p o l m o n a r e , p e r d a r e p i ù r e s p i r o a l l a v i t a " .