R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - U n c o n t r o l l o e f f i c a c e d e l l a p r e s s i o n e a r t e r i o s a n e i p a z i e n t i c o n m a l a t t i a r e n a l e c r o n i c a ( M r c ) è e s s e n z i a l e p e r r a l l e n t a r e l a p r o g r e s s i o n e d e l l a p a t o l o g i a e r i d u r r e i l r i s c h i o c a r d i o v a s c o l a r e . L a d e n e r v a z i o n e r e n a l e ( R d n ) , u n a t e r a p i a i n n o v a t i v a e s i c u r a p e r i l c o n t r o l l o d e l l ' i p e r t e n s i o n e a r t e r i o s a n o n c o n t r o l l a t a , o r a p u ò e s s e r e o f f e r t a a n c h e a i p a z i e n t i c o n M r c . E ' i l c o n t e n u t o d e l P o s i t i o n P a p e r d e l l a S o c i e t à i t a l i a n a d i n e f r o l o g i a ( S i n ) , p u b b l i c a t o r e c e n t e m e n t e s u l J o u r n a l o f N e p h r o l o g y , c h e s u p p o r t a l ' u t i l i z z o d e l l a R d n n e i p a z i e n t i c o n m a l a t t i a r e n a l e c r o n i c a . S i t r a t t a d e l l ' u l t i m o d i u n a s e r i e d i d o c u m e n t i e d i c h i a r a z i o n i a s o s t e g n o d e l l a d e n e r v a z i o n e r e n a l e c o m e u l t e r i o r e o p z i o n e t e r a p e u t i c a s i c u r a e d e f f i c a c e p e r r i d u r r e l a p r e s s i o n e s a n g u i g n a n e i p a z i e n t i n e f r o p a t i c i c o n i p e r t e n s i o n e n o n c o n t r o l l a t a . I l P o s i t i o n P a p e r d e l l a S i n - i n f o r m a M e d t r o n i c i n u n a n o t a - s i i n s e r i s c e n e l q u a d r o d e l l e r e c e n t i l i n e e g u i d a d e l l a E u r o p e a n S o c i e t y o f H y p e r t e n s i o n ( E s h ) e d e l l e l i n e e g u i d a d e l l a E u r o p e a n S o c i e t y o f C a r d i o l o g y ( E s c ) , c h e r i c o n o s c o n o l a d e n e r v a z i o n e r e n a l e c o m e ' t e r z o p i l a s t r o t e r a p e u t i c o ' , a c c a n t o a l l e m o d i f i c h e d e l l o s t i l e d i v i t a e a l l a t e r a p i a f a r m a c o l o g i c a . Q u e s t e i n d i c a z i o n i s i b a s a n o s u s o l i d i d a t i c l i n i c i t r a c u i i r i s u l t a t i d e l p r o g r a m m a g l o b a l e S p y r a l H t n d i M e d t r o n i c , c h e h a c o i n v o l t o o l t r e 5 m i l a p a z i e n t i e c o n f e r m a l a s i c u r e z z a e l ' e f f i c a c i a a l u n g o t e r m i n e d e l l a p r o c e d u r a n e l r i d u r r e l a p r e s s i o n e a r t e r i o s a i n m o d o s t a b i l e e d u r a t u r o . I l d o c u m e n t o S i n , f o r t e d e l l e n u o v e e p i ù r e c e n t i e v i d e n z e c l i n i c h e - s i l e g g e n e l l a n o t a - e s p a n d e l e r a c c o m a n d a z i o n i a t t u a l i s u p p o r t a n d o l ' u t i l i z z o d e l l a R d n n e i p a z i e n t i c o n M r c e r a p p r e s e n t a u n p a s s o i m p o r t a n t e p e r l a p r a t i c a c l i n i c a i n I t a l i a , a m p l i a n d o l ' i n d i c a z i o n e d e l l a R d n a u n a p o p o l a z i o n e d i p a z i e n t i c o m p l e s s a e a d a l t o r i s c h i o . Q u e s t o c o n f e r m a l a v a l i d i t à d i q u e s t a p r o c e d u r a c o m e u l t e r i o r e s t r u m e n t o p e r i l c o n t r o l l o d e l l a p r e s s i o n e a r t e r i o s a n e i c a s i d i i p e r t e n s i o n e n o n a d e g u a t a m e n t e g e s t i t a c o n i s o l i f a r m a c i . L a d e n e r v a z i o n e r e n a l e - r i c o r d a M e d t r o n i c - c o n s e n t e d i o t t e n e r e u n a r i d u z i o n e s t a b i l e d e l l a p r e s s i o n e a r t e r i o s a s e n z a p e g g i o r a r e l a f u n z i o n e r e n a l e , c o n b e n e f i c i a g g i u n t i v i q u a l i l a d i m i n u z i o n e d e l l ' a l b u m i n u r i a ( p r e s e n z a a n o m a l a d i a l b u m i n a n e l l e u r i n e ) e d e l l a p r o t e i n u r i a ( p r e s e n z a d i p r o t e i n e n e l l e u r i n e i n q u a n t i t à a n o m a l e ) , i n d i c a t o r i d i p r o t e z i o n e d e l l a s a l u t e . I l d o c u m e n t o , i n o l t r e , s o t t o l i n e a i r i s u l t a t i p o s i t i v i d e l t r a t t a m e n t o i n t r e c o n t e s t i c l i n i c i a d a l t o r i s c h i o : n e i p a z i e n t i c o n f u n z i o n e r e n a l e r i d o t t a , i n d i a l i s i e n e i t r a p i a n t a t i d i r e n e , p e r i q u a l i l a p r o c e d u r a h a m o s t r a t o u n m i g l i o r c o n t r o l l o p r e s s o r i o e s t a b i l i t à d e l l a f u n z i o n e r e n a l e n e l t e m p o . " R i d u r r e l ' a t t i v i t à d e l s i s t e m a n e r v o s o s i m p a t i c o n e i p a z i e n t i c o n m a l a t t i a r e n a l e c r o n i c a è u n o b i e t t i v o c l i n i c o p r i o r i t a r i o . L a d e n e r v a z i o n e r e n a l e o f f r e o g g i u n o s t r u m e n t o c o n c r e t o p e r r a g g i u n g e r e q u e s t o r i s u l t a t o , s o p r a t t u t t o n e i c a s i i n c u i i f a r m a c i n o n b a s t a n o o n o n s o n o b e n t o l l e r a t i " , a f f e r m a S a n d r o F e r i o z z i , e s p e r t o d i m a l a t t i e r e n a l i . " L ' e s t e n s i o n e d e l l ' i n d i c a z i o n e a i p a z i e n t i c o n m a l a t t i a r e n a l e c r o n i c a - d i c h i a r a V i n c e n z o A n g r i s a n i , B u s i n e s s D i r e c t o r C r d n d i M e d t r o n i c p e r I t a l i a , G r e c i a e I s r a e l e - c o n f e r m a l a s o l i d i t à s c i e n t i f i c a d e l l a n o s t r a t e c n o l o g i a e i l s u o v a l o r e n e l l a p r a t i c a c l i n i c a q u o t i d i a n a . Q u e s t o p a s s o t e s t i m o n i a l ' i m p e g n o d i M e d t r o n i c n e l c o l l a b o r a r e c o n l a c o m u n i t à n e f r o l o g i c a e c a r d i o l o g i c a p e r m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d i v i t a d e i p a z i e n t i " . L a R d n d i M e d t r o n i c - r i f e r i s c e l ' a z i e n d a - è a p p r o v a t a p e r u s o c o m m e r c i a l e i n o l t r e 7 5 P a e s i e d è s u p p o r t a t a d a u n o d e i p i ù a m p i p r o g r a m m i d i r i c e r c a d i s p o n i b i l i , c o n p i ù d i 3 0 m i l a p a z i e n t i t r a t t a t i n e l m o n d o . N e g l i S t a t i U n i t i l ' a g e n z i a F d a h a a p p r o v a t o i s i s t e m i d i d e n e r v a z i o n e r e n a l e n e l 2 0 2 3 , m e n t r e i n G i a p p o n e l ' a p p r o v a z i o n e è s t a t a o t t e n u t a n e l s e t t e m b r e 2 0 2 5 . L ' a l l i n e a m e n t o t r a l a c o m u n i t à n e f r o l o g i c a i t a l i a n a e i p r i n c i p a l i o r g a n i s m i s c i e n t i f i c i i n t e r n a z i o n a l i r a f f o r z a u l t e r i o r m e n t e l a p o s i z i o n e d e l l a d e n e r v a z i o n e r e n a l e c o m e o p z i o n e t e r a p e u t i c a s i c u r a , e f f i c a c e e b a s a t a s u e v i d e n z e , a s u p p o r t o d i u n m i g l i o r c o n t r o l l o p r e s s o r i o e d i u n a m i g l i o r e p r o t e z i o n e c a r d i o v a s c o l a r e e r e n a l e .