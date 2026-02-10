R o m a , 1 0 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I g i o v a n i s i i n f o r m a n o s e m p r e d i p i ù s u i t e m i d e l l a s a l u t e , m a l o f a n n o i n m o d o v e l o c e , f r a m m e n t a t o e p r e v a l e n t e m e n t e d i g i t a l e . E ' q u a n t o e m e r g e d a u n ' i n d a g i n e c o n d o t t a d a F o n d a z i o n e M s d s u u n c a m p i o n e d i o l t r e 2 . 0 0 0 s t u d e n t i d e l l a N u o v a A c c a d e m i a d i B e l l e A r t i ( N a b a ) , d i e t à c o m p r e s a t r a i 1 9 e i 2 5 a n n i , c h e a n a l i z z a a b i t u d i n i , c a n a l i e f o r m a t i i n f o r m a t i v i d e l l e n u o v e g e n e r a z i o n i . O t t o g i o v a n i s u 1 0 d i c h i a r a n o d i i n f o r m a r s i s u t e m i d i s a l u t e a l m e n o 1 v o l t a a s e t t i m a n a , m e n t r e o l t r e i l 7 0 % c e r c a a t t i v a m e n t e i n f o r m a z i o n i l e g a t e a l l a p r e v e n z i o n e e a l b e n e s s e r e . T u t t a v i a , l ' a t t e n z i o n e d e d i c a t a a l l ' a g g i o r n a m e n t o p r i v i l e g i a i n f o r m a z i o n i r a p i d e e f a c i l m e n t e f r u i b i l i . I m o t o r i d i r i c e r c a , i n p a r t i c o l a r e G o o g l e - r i p o r t a u n a n o t a - r a p p r e s e n t a n o i l p r i n c i p a l e p u n t o d i a c c e s s o a l l e i n f o r m a z i o n i , s e g u i t i d a i s o c i a l m e d i a . I n s t a g r a m , T i k T o k e Y o u T u b e c o n c e n t r a n o c o m p l e s s i v a m e n t e o l t r e i l 5 0 % d e l l e o c c a s i o n i d i c o n t a t t o c o n c o n t e n u t i i n f o r m a t i v i , c o n f e r m a n d o i l r u o l o c e n t r a l e d e i s o c i a l a f o r t e c o m p o n e n t e v i s i v a . B r e v i t à , s e m p l i c i t à e r e a l t à : q u e s t i i r e q u i s i t i c h e p e r o l t r e l ' 8 0 % d e l c a m p i o n e d e v e a v e r e u n c o n t e n u t o p e r e s s e r e d a v v e r o u t i l e . V i d e o b r e v i e i m m a g i n i r i s u l t a n o i n f a t t i i f o r m a t i p i ù e f f i c a c i a n c h e p e r c o m p r e n d e r e t e m i c o m p l e s s i l e g a t i a l l a s a l u t e . I n q u e s t o c o n t e s t o s i i n s e r i s c e C A R E m o t i o n s , p r o g e t t o p r e s e n t a t o o g g i a R o m a i n o c c a s i o n e d e l l ' I n t e r n e t S a f e r D a y , n a t o d a l l a c o l l a b o r a z i o n e t r a F o n d a z i o n e M s d e N a b a c o n l ' o b i e t t i v o d i e s p l o r a r e i l p o t e r e c o m u n i c a t i v o d e l l e i m m a g i n i e d e i l i n g u a g g i v i s i v i q u a n d o s i p a r l a d i s a l u t e . L ' i n i z i a t i v a h a c o i n v o l t o g l i s t u d e n t i N a b a n e l l a r e a l i z z a z i o n e d i 3 c o r t o m e t r a g g i d e d i c a t i , c o n a p p r o c c i c r e a t i v i d i f f e r e n t i , a s a l u t e m e n t a l e , c o r r e t t i s t i l i d i v i t a e p r e v e n z i o n e . U n r a c c o n t o ' p e e r - t o - p e e r ' , p e n s a t o p e r p a r l a r e a i g i o v a n i d a l l o r o p u n t o d i v i s t a e c o n i l o r o c o d i c i e s p r e s s i v i . A f f i a n c a t i d a i d o c e n t i d e l T r i e n n i o i n C i n e m a e A n i m a z i o n e d i N a b a e d a A n d r e a G r i g n o l i o , s u p e r v i s o r e s c i e n t i f i c o d e l p r o g e t t o , g l i s t u d e n t i h a n n o s e g u i t o t u t t e l e f a s i d e l p r o c e s s o c r e a t i v o : d a l l a s c e l t a d e l t e m a a l l a s c r i t t u r a , f i n o a l l a r e g i a e a l l a p r o d u z i o n e d e i v i d e o . U n p e r c o r s o d i d a t t i c o - c r e a t i v o f i n a l i z z a t o a d a v v i c i n a r l i i n m o d o n u o v o a t e m i c o m p l e s s i l e g a t i a l l a s a l u t e e a s t i m o l a r e u n a p p r o f o n d i m e n t o a t t r a v e r s o l a s p e r i m e n t a z i o n e e s p r e s s i v a . I l r i s u l t a t o s o n o 3 c o r t o m e t r a g g i i n e d i t i c h e p r o p o n g o n o m e s s a g g i d i v e r s i , m a c o m p l e m e n t a r i . ' L o S c o n t r i n o ' r i f l e t t e s u l l e c o n s e g u e n z e d i u n a c a t t i v a a l i m e n t a z i o n e e s u l c o s t o c h e l e s c e l t e q u o t i d i a n e p o s s o n o a v e r e s u l l a s a l u t e . ' D o p e G a m e ' a f f r o n t a i l t e m a d e l l o o p d o p a m i n i c o e d e l l a n e c e s s i t à d i i n t e r r o m p e r l o p e r r e c u p e r a r e s t i m o l i a u t e n t i c i . ' T h e S t r a n g e r ' o f f r e u n o s g u a r d o s u l d i s a g i o m e n t a l e , r a c c o n t a n d o c o m e p o s s a a l t e r a r e l a p e r c e z i o n e d e l l a r e a l t à e s o t t o l i n e a n d o l ' i m p o r t a n z a d i c h i e d e r e a i u t o . " C o n C A R E m o t i o n s F o n d a z i o n e M s d r a f f o r z a i l p r o p r i o i m p e g n o n e l l a p r o m o z i o n e d e l l a h e a l t h l i t e r a c y , s p e r i m e n t a n d o n u o v i s t r u m e n t i d i c o m u n i c a z i o n e c a p a c i d i r e n d e r e i t e m i d e l l a s a l u t e p i ù a c c e s s i b i l i , c o m p r e n s i b i l i e r i l e v a n t i p e r i g i o v a n i - d i c h i a r a M a r i n a P a n f i l o , d i r e t t r i c e d i F o n d a z i o n e M s d - A s c o l t a r e e c a p i r e c o m e i g i o v a n i s i i n f o r m a n o e c o i n v o l g e r l i n e l l a c r e a z i o n e d i c o n t e n u t i s u i t e m i d e l l a s a l u t e c h e l i r i g u a r d a n o s i g n i f i c a p e r n o i c r e d e r e i n u n a c o m u n i c a z i o n e i n n o v a t i v a , s p e r i m e n t a l e e p i ù v i c i n a a i l o r o b i s o g n i , m a a n c h e r e n d e r l i p r e z i o s i a m b a s c i a t o r i d e l l a p r e v e n z i o n e e p r o t a g o n i s t i d e l p r o p r i o f u t u r o i n s a l u t e " . " I l p r o g e t t o h a r a p p r e s e n t a t o p e r g l i s t u d e n t i u n ' e s p e r i e n z a d i g r a n d e v a l o r e , s i a f o r m a t i v o c h e c r e a t i v o - a f f e r m a F a b i o C a p a l b o , C o u r s e L e a d e r d e l T r i e n n i o i n C i n e m a e A n i m a z i o n e d i N a b a , c a m p u s d i R o m a - C o n C A R E m o t i o n s i r a g a z z i h a n n o p o t u t o a p p r o f o n d i r e e c o n f r o n t a r s i c o n t e m i c o m p l e s s i e d i f o r t e i m p a t t o s o c i a l e , e s e r c i t a n d o l a p r o p r i a c r e a t i v i t à e r a f f i n a n d o l e p r o p r i e c o m p e t e n z e t e c n i c h e e p r o f e s s i o n a l i n e l t r a d u r r e q u e s t e t e m a t i c h e i n u n l i n g u a g g i o a u d i o v i s i v o e f f i c a c e e d i i m p a t t o p e r a l t r i g i o v a n i c o m e l o r o " . L a p r e s e n t a z i o n e d e l p r o g e t t o s i è s v o l t a n e l l ' a m b i t o d i u n a t a v o l a r o t o n d a d e d i c a t a a l l a c o m u n i c a z i o n e t r a g e n e r a z i o n i e a l l e s f i d e d e l l a d i v u l g a z i o n e i n a m b i t o s a n i t a r i o , m o d e r a t a d a D a n i e l a C o l l u , c o n d u t t r i c e e a u t r i c e . A l l ' i n c o n t r o h a n n o p a r t e c i p a t o P a n f i l o ; G r i g n o l i o , p r o f e s s o r e d i S t o r i a d e l l a m e d i c i n a a l l ' u n i v e r s i t à V i t a - S a l u t e S a n R a f f a e l e d i M i l a n o ; S o f i a C r e s p i , r i c e r c a t r i c e e d o c e n t e p r e s s o l a F a c o l t à d i P s i c o l o g i a d e l l ' u n i v e r s i t à V i t a - S a l u t e S a n R a f f a e l e e p s i c o t e r a p e u t a p r e s s o i n T H E R A P Y - G r u p p o s t u d i c o g n i t i v i d i M i l a n o ; R o b e r t a M o c h i , d i r i g e n t e d e l l ' u f f i c i o s t a m p a d e l l a A s l R o m a 1 , e C a p a l b o .