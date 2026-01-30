R o m a , 3 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - N o n u n a " m i n a c c i a " , m a " u n a i m p r e s c i n d i b i l e r e a l t à e d o p p o r t u n i t à " . A p a t t o d i c o m p r e n d e r e c h e " l a c o s c i e n z a u m a n a , l a n o s t r a c a p a c i t à d i d i s c e r n i m e n t o , d i i n t u i z i o n e , d i s i g n i f i c a t o , n o n è r e p l i c a b i l e " . N o q u i n d i a l ' l u d d i s m o d i g i t a l e ' , m a c o n s a p e v o l e z z a c h e o c c o r r a " u n p a t t o n e l q u a l e n e l l a r i c o n o s c i u t a l i b e r t à d i p e n s i e r o v e n g a n o d e f i n i t e r e g o l e " . È i l f i l o c h e l e g a g l i i n t e r v e n t i c h e a p r o n o i l c o n v e g n o ' 7 t h S o f t p o w e r c o n f e r e n c e - S o f t p o w e r e i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e : m i g l i o r a r e l ' i n f o r m a z i o n e , c o n t r a s t a r e l a d i s i n f o r m a z i o n e " , o r g a n i z z a t o n e l l ' A u l e t t a d e i G r u p p i d e l l a C a m e r a d a l S o f t p o w e r C l u b , p r e s i e d u t o d a F r a n c e s c o R u t e l l i . " U n a a s s o c i a z i o n e - s p i e g a i l p r e s i d e n t e - c h e è c e r t a m e n t e n o n p a r t i s a n , a s c o l t a l a v o c e d e l l e i s t i t u z i o n i , a v a n z a l e s u e p r o p o s t e e d i v o l t a i n v o l t a c e r c a d i f a r e c r e s c e r e l e c a p a c i t à d e l s o f t p o w e r c o m e p o t e r e c h e è b a s a t o s u l l a r e p u t a z i o n e , p u n t a a l l a p e r s u a s i o n e , m a p u n t a a d o b i e t t i v i p r a g m a t i c i , a r i s u l t a t i v e r i f i c a b i l i e m i s u r a b i l i " . " L a c o m p e t i z i o n e a l i v e l l o m o n d i a l e - s c r i v e i l p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a , L o r e n z o F o n t a n a , i n u n i n d i r i z z o d i s a l u t o - n o n s i m i s u r a p i ù s o l t a n t o n e l c o n f r o n t o t r a m o d e l l i e c o n o m i c i , p o l i t i c i e c u l t u r a l i t r a l o r o a l t e r n a t i v i , m a a n c h e n e l l a c a p a c i t à d i g e s t i r e e s v i l u p p a r e e g o v e r n a r e n u o v i a s s e t s t r a t e g i c i . T r a q u e s t i , l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e o c c u p a u n a p o s i z i o n e p r e d o m i n a n t e i n q u a n t o è i n g r a d o d i i n c i d e r e s u g l i e q u i l i b r i g e o p o l i t i c i e d i i n f l u i r e i n m a n i e r a s i g n i f i c a t i v a s u l m o d o d i f o r m a r s i , d i p e n s a r e e d i d e c i d e r e n e i c i t t a d i n i . I s i s t e m i d i t i p o g e n e r a t i v o r i s c h i a n o c o s ì d i a c c e n t u a r e l e a t t u a l i t e n s i o n i c h e g i à s t a n n o m e t t e n d o a d u r a p r o v a i l m u l t i l a t e r a l i s m o , c o s t r u i t o n e l s e c o n d o d o p o g u e r r a e i n c e n t r a t o s u i p r i n c i p i d e l l a C a r t a d e l l e N a z i o n i u n i t e . È p e r t a n t o e s s e n z i a l e a d o t t a r e t u t t i g l i a c c o r g i m e n t i n e c e s s a r i p e r u n u t i l i z z o c o n s a p e v o l e e s i c u r o d i q u e s t a t e c n o l o g i a i n n o v a t i v a " . " S e è v e r o c o m e è v e r o c h e l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e s i b a s a s u d a t i e a l g o r i t m i , è a l t r e t t a n t o v e r o - e v i d e n z i a i l v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a , G i o r g i o M u l è , a p r e n d o i l c o n v e g n o - c h e t u t t o c i ò p u ò e s s e r e i n f l u e n z a t o d a v a l o r i e d a p r o s p e t t i v e c u l t u r a l i d i c h i l i c r e a . E a l l o r a i l r u o l o d e l S o f t p o w e r , m i c o n s e n t i r à i l p r e s i d e n t e f o n d a t o r e , p u ò d u n q u e e d e v e e s s e r e q u e l l o d i p l a s m a r e l a n a r r a t i v a e i v a l o r i i n c o r p o r a t i n e i s i s t e m i d i i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e . S i t r a t t a d i m e t t e r e a s i s t e m i , a f a t t o r e c o m u n e u n p a t t o n e l q u a l e n e l l a r i c o n o s c i u t a l i b e r t à d i p e n s i e r o v e n g a n o d e f i n i t e r e g o l e . R e g o l e è u n v o c a b o l o c h e i r r i t a n o n a c a s o i n u o v i b a r b a r i d e l l ' i n f o r m a z i o n e n e l l a l o r o p r o s p e t t i v a , n e l l a l o r o v o l o n t à d i d e v i a r e i l s e n s o , i l c o r s o d e l l e c o s e " . " S e a c c e t t i a m o d i r i d u r r e l ' u o m o a m a c c h i n a b i o l o g i c a a d a l g o r i t m o p e r f e z i o n a b i l e , a l l o r a s ì , u n a m a c c h i n a p o t r à s u p e r a r c i . M a s e c o m p r e n d i a m o c h e l a c o s c i e n z a u m a n a , l a n o s t r a c a p a c i t à d i d i s c e r n i m e n t o , d i i n t u i z i o n e , d i s i g n i f i c a t o , n o n è r e p l i c a b i l e , a l l o r a l a t e c n o l o g i a d i v e n t a c i ò c h e d e v e e s s e r e , u n o s t r u m e n t o a l s e r v i z i o d e l l a d i g n i t à " , a f f e r m a F e d e r i c o M o l l i c o n e , p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e C u l t u r a d e l l a C a m e r a . " L ' u o m o i n f a t t i - a g g i u n g e - è u n c a m p o q u a n t i c o c o n s a p e v o l e c h e s a d i s a p e r e . Q u e s t a è l a n o s t r a s u p e r i o r i t à , n o n d a d i f e n d e r e i n t r i n c e a , m a d a a f f e r m a r e c o m e f o n d a m e n t o d i u n a v i s i o n e a n t r o p o c e n t r i c a d e l l a t e c n o l o g i a . E d è q u e s t o l o s p a z i o d e l l a s p e r a n z a . N o i n o n s i a m o l u d d i s t i d i g i t a l i . S o s t e n i a m o c o n f e r m e z z a u n a v i s i o n e d o v e l ' a l g o r i t m o s e r v e l a d i g n i t à u m a n a , d o v e l ' i n n o v a z i o n e n o n è u n d e s t i n o i n e l u t t a b i l e m a u n a s c e l t a c o l l e t t i v a " . " L a n o s t r a m i s s i o n e - è l ' e s o r t a z i o n e d e l m i n i s t r o d e l l a C u l t u r a , A l e s s a n d r o G i u l i - h a u n s e n s o s o l t a n t o s e n o n è e s p r e s s i o n e d i u n g o v e r n o s o l t a n t o , s e n o n è e s p r e s s i o n e d i u n ' i s t i t u z i o n e s o l t a n t o , d e v e e s s e r e e s p r e s s i o n e d i u n d i a l o g o c o n t i n u o t r a c h i f a l ' i n t r a p r e s a p r i v a t a e l a p o n e a l s e r v i z i o d e l b e n e s s e r e c o l l e t t i v o , t r a c h i d i a l o g a c o n t u t t e l e c o n f e s s i o n i a l l ' i n t e r n o d i u n a s t r u t t u r a c h e p u ò f a r l o p e r c h é è l a i c a e d è l a i c a p e r c h é l o f a " . " E c o n c h i , c o m e F r a n c e s c o R u t e l l i e c o m e p o c h e a l t r e p r e z i o s e p e r s o n e c h e h o c o n o s c i u t o i n E u r o p a e n e l m o n d o , s a n n o p e r f e t t a m e n t e c h e l a p o l i t i c a n o n b a s t a a s e s t e s s a e d e v e m e t t e r s i a l s e r v i z i o d e l l a s o c i e t à c i v i l e c h e l i b e r a l ' i n t e l l i g e n z a e l a l u c e d e l s a p e r e e s a p e r f e t t a m e n t e c o l l e g a r e l a p r o p r i a l u c e , l a p r o p r i a i n t e l l i g e n z a e l a p r o p r i a b u o n a v o l o n t à c o n q u e l l a d i c h i u n q u e s i a d i s p o s t o a d a c c o g l i e r l a n e l l ' a g o r à g l o b a l e c h i a m a t a c u l t u r a . E c h e è l ' u n i c o , l ' u n i c o s t r u m e n t o a f f i n c h é l a p a r o l a p a c e t o r n i c e n t r a l e n e l d i s c o r s o p u b b l i c o a t t r a v e r s o v e r i t à e g i u s t i z i a " .