R o m a , 1 0 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " S o n o m o l t o c o n t e n t o p e r l a f i r m a d i q u e s t o p r o t o c o l l o d ’ i n t e s a , è u n g r a n d i s s i m o v a l o r e a g g i u n t o . R i n g r a z i o I n p s p e r a v e r s p i n t o i n q u e s t a d i r e z i o n e . S i g n i f i c a p o t e r f o r n i r e a i l a v o r a t o r i d e g l i s t r u m e n t i i m p o r t a n t i d i t u t e l a ” . C o s ì i l P r e f e t t o d i R o m a , L a m b e r t o G i a n n i n i , i n o c c a s i o n e d e l l a f i r m a d e l P r o t o c o l l o d ’ i n t e s a t r a l a D i r e z i o n e m e t r o p o l i t a n a I N P S d i R o m a e l a P r e f e t t u r a d i R o m a p e r l a c o s t i t u z i o n e d e l l a s e z i o n e t e r r i t o r i a l e p r o v i n c i a l e d i R o m a d e l l a R e t e d e l L a v o r o A g r i c o l o d i Q u a l i t à . L a f i r m a è s t a t a m e s s a o g g i p r e s s o l a P r e f e t t u r a d i R o m a . “ S o n o a n c o r a t o c c a t o d a l l ’ i n c o n t r o c o l r a g a z z o i n d i a n o m o r t o d o p o a v e r p e r s o u n b r a c c i o e d e s s e r e a b b a n d o n a t o i g n o b i l m e n t e – s p i e g a G i a n n i n i – Q u e s t o p r o t o c o l l o d ’ i n t e s a o f f r e a l l e a z i e n d e d e i p u n t i d i r i f e r i m e n t o c o s t a n t i p e r p o t e r a g i r e n e l l a l e g a l i t à . P r e v e d o u n a r i c a d u t a p o s i t i v a s u l s e t t o r e a g r i c o l o e a l l a f i n e s u i c o n s u m a t o r i c o n p r o d o t t i d i q u a l i t à ” . I l P r o t o c o l l o h a l ’ o b i e t t i v o d i p r o m u o v e r e i n i z i a t i v e c o n g i u n t e i n m a t e r i a d i p o l i t i c h e a t t i v e d e l l a v o r o , d i c o n t r a s t o a l l a v o r o s o m m e r s o e a l l ’ e v a s i o n e c o n t r i b u t i v a , n o n c h é d i s o s t e g n o e a s s i s t e n z a a i l a v o r a t o r i s t r a n i e r i i m m i g r a t i i m p i e g a t i n e l s e t t o r e a g r i c o l o . “ C i s i a m o l a s c i a t i c o n l ’ i m p e g n o p r e c i s o d i r i v e d e r c i t r a t r e o q u a t t r o m e s i p e r v e d e r e q u a n t o è s t a t o f a t t o . Q u e s t o è u n p r o t o c o l l o i m p o r t a n t i s s i m o c h e d e v e e s s e r e a p p l i c a t o e s e g u i t o c o n c u r a p e r p o r t a r e v a n t a g g i o a t u t t i ” c o n c l u d e G i a n n i n i .