R o m a , 1 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ P a l a z z o W e d e k i n d è u n p e z z o d e l l a s t o r i a d i R o m a e q u e s t a è u n a c e l e b r a z i o n e d e g l i u l t i m i c e n t o a n n i , u n a s t o r i a c h e s i è i n t r e c c i a t a c o n l a d i m e n s i o n e d e l p o t e r e , d e l l a v i t a q u o t i d i a n a e c o n q u e l l a d e i s e r v i z i . P e r u n ' u n i v e r s i t à r a d i c a t a s u R o m a c o m e l a L u i s s e s s e r e p r e s e n t i a q u e s t a s e r a t a è u n a t t o d o v e r o s o ” . L o h a d e t t o G i o v a n n i O r s i n a , d i r e t t o r e d e l d i p a r t i m e n t o S c i e n z e P o l i t i c h e L u i s s d i R o m a , i n o c c a s i o n e d e l l ’ i n c o n t r o i n t i t o l a t o ‘ P a l a z z o W e d e k i n d : 1 0 0 a n n i d i f u t u r o . U n ’ e r e d i t à c h e g u a r d a a v a n t i ’ , c h e c e l e b r a l ’ a n n i v e r s a r i o d e l l ’ a c q u i s i z i o n e d i P a l a z z o W e d e k i n d d a p a r t e d i I n p s , s v o l t o s i a R o m a . “ I l n o s t r o m o n d o s e n t e n e g l i u l t i m i a n n i a n c h e l a r i c h i e s t a d i p r o t e z i o n e e d i u n a g e s t i o n e d e l l ' e c o n o m i a g l o b a l e . G l i s t u d e n t i , n e g l i u l t i m i a n n i , s t a n n o c e r c a n d o d i c a p i r e m e g l i o c o m e f u n z i o n a i l m o n d o d e l p u b b l i c o , d e l w e l f a r e , d e l l a p r o t e z i o n e , p e r c h é s t a t o r n a n d o a d e s s e r e u n e l e m e n t o c e n t r a l e d e l l a n o s t r a e s i s t e n z a ” , h a a g g i u n t o O r s i n a .