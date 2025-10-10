R o m a , 1 0 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - È s t a t o f i r m a t o o g g i p r e s s o l a P r e f e t t u r a d i R o m a i l P r o t o c o l l o d ’ i n t e s a t r a l a D i r e z i o n e m e t r o p o l i t a n a I N P S d i R o m a e l a P r e f e t t u r a d i R o m a p e r l a c o s t i t u z i o n e d e l l a s e z i o n e t e r r i t o r i a l e p r o v i n c i a l e d i R o m a d e l l a R e t e d e l L a v o r o A g r i c o l o d i Q u a l i t à . I l P r o t o c o l l o h a l ’ o b i e t t i v o d i p r o m u o v e r e i n i z i a t i v e c o n g i u n t e i n m a t e r i a d i p o l i t i c h e a t t i v e d e l l a v o r o , d i c o n t r a s t o a l l a v o r o s o m m e r s o e a l l ’ e v a s i o n e c o n t r i b u t i v a , n o n c h é d i s o s t e g n o e a s s i s t e n z a a i l a v o r a t o r i s t r a n i e r i i m m i g r a t i i m p i e g a t i n e l s e t t o r e a g r i c o l o . L ’ i n i z i a t i v a s i i n s e r i s c e n e l p i ù a m p i o q u a d r o d e l l e a z i o n i d i g o v e r n o v o l t e a d i n c e n t i v a r e l ' o c c u p a z i o n e n e l s e t t o r e a g r i c o l o , a n c h e a t t r a v e r s o l ’ i s t i t u z i o n e p r e s s o l ’ I N P S d e l l a R e t e d e l L a v o r o A g r i c o l o d i Q u a l i t à , u n s i s t e m a c h e f o n d a s u l l a s i n e r g i a f r a i m p r e s e a g r i c o l e v i r t u o s e , i s t i t u z i o n i e p a r t i s o c i a l i l ’ a z i o n e c o m u n e c o n t r o i l l a v o r o s o m m e r s o . " L a f i r m a o d i e r n a r a p p r e s e n t a u n m o m e n t o s i g n i f i c a t i v o p e r l a C a p i t a l e e l ’ i n t e r a A r e a m e t r o p o l i t a n a , p e r c h é r a f f o r z a l a s i n e r g i a t r a i s t i t u z i o n i i m p e g n a t e n e l l a t u t e l a d e l l a l e g a l i t à e n e l l a p r o m o z i o n e d e l l a v o r o r e g o l a r e e s i c u r o . I l s e t t o r e a g r i c o l o c o s t i t u i s c e u n a c o m p o n e n t e f o n d a m e n t a l e d e l t e s s u t o e c o n o m i c o e s o c i a l e d i u n a c o m u n i t à , a v o l t e m e n o v i s i b i l e r i s p e t t o a d a l t r i s e t t o r i m a p u r s e m p r e v i t a l e p e r i l s o s t e n t a m e n t o d i u n t e r r i t o r i o n o n c h è p e r l ’ a f f e r m a z i o n e d e i v a l o r i d i i n t e g r a z i o n e e c o e s i o n e . C o n l a c o s t i t u z i o n e d e l l a s e z i o n e t e r r i t o r i a l e d e l l a R e t e d e l L a v o r o A g r i c o l o d i Q u a l i t à i n t e n d i a m o p r o m u o v e r e u n m o d e l l o v i r t u o s o d i c o l l a b o r a z i o n e i n t e r i s t i t u z i o n a l e , c a p a c e d i v a l o r i z z a r e l e i m p r e s e c h e o p e r a n o n e l r i s p e t t o d e l l e r e g o l e e , a l t e m p o s t e s s o , d i p r e v e n i r e e c o n t r a s t a r e f e n o m e n i d i s f r u t t a m e n t o e c a p o r a l a t o . S o l o a t t r a v e r s o u n ’ a z i o n e c o n d i v i s a , f o n d a t a s u l d i a l o g o t r a a m m i n i s t r a z i o n i p u b b l i c h e , p a r t i s o c i a l i e m o n d o p r o d u t t i v o , è p o s s i b i l e c o s t r u i r e u n s i s t e m a d i g a r a n z i e c h e t u t e l i i l a v o r a t o r i , f a v o r i s c a l a t r a s p a r e n z a e r e s t i t u i s c a p i e n a d i g n i t à a u n c o m p a r t o c h e , a n c h e n e l t e r r i t o r i o c a p i t o l i n o e n e l l a s u a a r e a m e t r o p o l i t a n a , è e s p r e s s i o n e d i e c o n o m i a r e a l e , p a e s a g g i o e i d e n t i t à " , c o s ì i l P r e f e t t o d i R o m a , L a m b e r t o G i a n n i n i . " O g g i , c o n l a s o t t o s c r i z i o n e d i q u e s t o P r o t o c o l l o c h e i s t i t u i s c e l a s e z i o n e d e l l a R e t e d e l l a v o r o a g r i c o l o d i q u a l i t à n e l t e r r i t o r i o d e l l a C a p i t a l e e d e l l a s u a P r o v i n c i a , - h a a f f e r m a t o i l D i r e t t o r e d e l c o o r d i n a m e n t o m e t r o p o l i t a n o d i R o m a N u n z i a M i n e r v a - a b b i a m o c o m p i u t o u n p a s s o s i g n i f i c a t i v o n e l r a f f o r z a r e l a c o l l a b o r a z i o n e i n t e r i s t i t u z i o n a l e . Q u e s t o a c c o r d o h a c o m e o b i e t t i v o p r i m a r i o l a p r o m o z i o n e d e l l a l e g a l i t à n e l s e t t o r e a g r i c o l o . È f o n d a m e n t a l e a v v i a r e s t r u m e n t i d i l e g a l i t à e d e t e r r e n z a a s o s t e g n o d e g l i i m p r e n d i t o r i a g r i c o l i , c o n t r a s t a n d o o g n i f o r m a d i s f r u t t a m e n t o e c a p o r a l a t o . I l n o s t r o i m p e g n o è r i v o l t o a l l a t u t e l a d e i l a v o r a t o r i e d e l l e a z i e n d e c h e o p e r a n o n e l r i s p e t t o d e l l e n o r m a t i v e , c o l l a b o r a n d o a t t i v a m e n t e c o n l e I s t i t u z i o n i p e r p e r s e g u i r e q u e s t a c a u s a . L ’ a v v i o d e i l a v o r i d e l l a S e z i o n e t e r r i t o r i a l e r a p p r e s e n t a u n i n t e r v e n t o c o n c r e t o n e l l a l o t t a c o n t r o i l l a v o r o i r r e g o l a r e e i l c a p o r a l a t o , f a v o r e n d o u n a r e t e v i r t u o s a t r a I s t i t u z i o n i , o r g a n i z z a z i o n i s i n d a c a l i e a s s o c i a z i o n i d a t o r i a l i p e r g a r a n t i r e c o n d i z i o n i d i l a v o r o e q u e e s o s t e n i b i l i . L a R e t e d e l l a v o r o a g r i c o l o d i q u a l i t à , s o s t e n u t a d a l l ' I N P S , s i p r o p o n e d i v a l o r i z z a r e l e a z i e n d e a g r i c o l e c h e r i s p e t t a n o l e n o r m a t i v e c o n t r a t t u a l i e d i s i c u r e z z a , p r o m u o v e n d o c o m p o r t a m e n t i v i r t u o s i e o f f r e n d o m a g g i o r e t u t e l a a i l a v o r a t o r i . L a n o s t r a a z i o n e i n t e r i s t i t u z i o n a l e , i n p a r t i c o l a r e s u t e m i c o m p l e s s i c o m e i l l a v o r o a g r i c o l o d i q u a l i t à , l a s i c u r e z z a e l ’ i m m i g r a z i o n e , e v i d e n z i a l ’ i m p o r t a n z a d i u n p r e s i d i o a t t i v o d e l l a l e g a l i t à e d e l l a c o e s i o n e s o c i a l e . I n q u e s t o c o n t e s t o , è n e c e s s a r i o r i f l e t t e r e s u l l a d i m e n s i o n e i d e n t i t a r i a d e l C o m u n e d i R o m a e d e l l a s u a P r o v i n c i a , d o v e l ’ a g r i c o l t u r a , p u r n o n e s s e n d o s e m p r e i n t u i t i v a , r a p p r e s e n t a u n s e t t o r e s t r a t e g i c o p e r l ’ e c o n o m i a , l ’ i n t e g r a z i o n e e l a d i g n i t à d i t u t t i i c i t t a d i n i " . T u t t i g l i i n t e r v e n u t i h a n n o e v i d e n z i a t o c o m e l a s o t t o s c r i z i o n e d i q u e s t o P r o t o c o l l o p e r R o m a e i l s u o t e r r i t o r i o r i e n t r a a n c h e n e l l a s t r a t e g i a d i v a l o r i z z a z i o n e d i u n c o m p a r t o c h e , a n c h e n e l l a C a p i t a l e , è e c o n o m i a r e a l e , p a e s a g g i o , i d e n t i t à . " L ' i m p o r t a n t e f i r m a d i o g g i s i i n s e r i s c e i n u n c o n t e s t o p i ù a m p i o d i a t t e n z i o n e a l i v e l l o n a z i o n a l e a l t e m a d e l l a v o r o a g r i c o l o r e g o l a r e e t u t e l a t o " , h a c o m m e n t a t o A n t o n i o P o n e , D i r e t t o r e c e n t r a l e d e l l e E n t r a t e d e l l ’ I N P S e v i c a r i o d e l D i r e t t o r e g e n e r a l e , c h e h a c o n c l u s o : " L a s i n e r g i a c o n l a P r e f e t t u r a e c o n l e a l t r e i s t i t u z i o n i c o i n v o l t e , i n p a r t i c o l a r e l a D C M R o m a d e l l ' I N P S g u i d a t a d a l d i r e t t o r e N u n z i a M i n e r v a , c o n s e n t e d i r a f f o r z a r e i c o n t r o l l i , p r o m u o v e r e l a l e g a l i t à e g a r a n t i r e a i l a v o r a t o r i , i n p a r t i c o l a r e a q u e l l i s t r a n i e r i , c o n d i z i o n i d i l a v o r o d i g n i t o s e e s i c u r e . È u n a t e s t i m o n i a n z a d e l l ’ i m p e g n o d e l l ’ I s t i t u t o a f a v o r e d e l l a l e g a l i t à e d e l l a t u t e l a s o c i a l e , i n u n s e t t o r e s t r a t e g i c o p e r l ’ e c o n o m i a n a z i o n a l e " .