M i l a n o , 2 3 s e t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - " C o m e I n p s s t i a m o f a c e n d o t a n t o p e r i g i o v a n i p e r c h é r a p p r e s e n t a n o i l n o s t r o f u t u r o e l a s o s t e n i b i l i t à d e i n o s t r i c o n t i , a n c h e a t t r a v e r s o l ' a u m e n t o d e l l a b a s e c o n t r i b u t i v a o c c u p a z i o n a l e . L i s o s t e n i a m o c o n ' I n p s p e r i g i o v a n i ' , u n o s p a z i o d i g i t a l e p e r g l i u n d e r 3 5 c h e l i a i u t a a c o n o s c e r e i p r o p r i d i r i t t i , l e p e n s i o n i , l a p r e v i d e n z a e i s e r v i z i . I l b o n u s g i o v a n i , c h e d à l a p o s s i b i l i t à a g l i i m p r e n d i t o r i d i a s s u m e r e a t e m p o i n d e t e r m i n a t o c o n u n e s o n e r o t o t a l e c o n t r i b u t i v o f i n o a d u e a n n i . S i a m o i n o l t r e v i c i n i a i n o s t r i r a g a z z i a l l ' e s t e r o , a t t r a v e r s o l ’ e d u c a z i o n e p r e v i d e n z i a l e " . C o s ì G a b r i e l e F a v a , p r e s i d e n t e d e l l ’ I n p s , l ’ I s t i t u t o n a z i o n a l e p e r l a p r e v i d e n z a s o c i a l e , i n t e r v e n e n d o a M i l a n o , a l l ’ e v e n t o ' D o v e v a l ' I t a l i a . L a v o r o , p e n s i o n i , g i o v a n i ' . U n i n c o n t r o o r g a n i z z a t o p e r s t i m o l a r e u n d i a l o g o c o s t r u t t i v o s u l l a c a p a c i t à d i i n n o v a r e e d i c o s t r u i r e u n ' I t a l i a p i ù f o r t e d a c o n s e g n a r e a l l e n u o v e g e n e r a z i o n i . T r a g l i s t r u m e n t i c h e t r a g h e t t e r a n n o l ’ I t a l i a v e r s o i l f u t u r o , l a t e c n o l o g i a o c c u p a u n p o s t o d i r i l i e v o . " S i a m o l ' u n i c o v e r o i s t i t u t o p u b b l i c o a l i v e l l o e u r o p e o - s o t t o l i n e a F a v a - a d a v e r i n v e s t i t o c o n c r e t a m e n t e s u l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e a b b i a m o 3 8 p r o g e t t i a t t i v i e q u a s i 2 3 o p e r a t i v i . C i t e n g o a s o t t o l i n e a r e c h e n o i g o v e r n i a m o l a t e c n o l o g i a , n o n l a s u b i a m o . L ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e n o n c i f a p a u r a . L ' a b b i a m o i m p l e m e n t a t a e l a s t i a m o i m p l e m e n t a n d o p e r c h é s t a a c c e l e r a n d o e m i g l i o r a n d o l e p e r f o r m a n c e d e l l a n o s t r a p o p o l a z i o n e e d e i n o s t r i d i p e n d e n t i . D a q u e s t o p u n t o d i v i s t a - a p p r o f o n d i s c e - l ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e c i s t a a i u t a n d o a m i g l i o r a r e a r e n d e r e i s e r v i z i p i ù c e r t i , p i ù t r a s p a r e n t i e p i ù v i c i n i a l l e e s i g e n z e r e a l i d e i c i t t a d i n i " . F a v a s i s o f f e r m a p o i s u i d a t i e m e r s i d a l X X I V R a p p o r t o a n n u a l e I n p s , p r e s e n t a t o l o s c o r s o l u g l i o : " I l 2 0 2 4 c i r e s t i t u i s c e u n a f o t o g r a f i a n e t t a , c h i a r a e m o l t o f o r t e . I c o n t i s o n o i n o r d i n e , i l s i s t e m a p e n s i o n i s t i c o è s o l i d o . N e l 2 0 2 4 a b b i a m o r a g g i u n t o l a c i f r a r e c o r d d i 2 7 m i l i o n i d i a s s i c u r a t i , c o n u n i n c r e m e n t o 1 , 5 m i l i o n i r i s p e t t o a l 2 0 1 9 . S o n o d a t i c h e r a c c o n t a n o d u e c o s e i l s i s t e m a t i e n e e l e p o l i t i c h e m e s s e i n a t t o s o n o p o s i t i v e " .