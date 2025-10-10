R o m a , 1 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " S i a m o g i u n t i a l l a 1 3 ° e d i z i o n e d e l D i g i t a l m e e t e a b b i a m o f a t t o p a s s i a v a n t i s u l l a d i g i t a l i z z a z i o n e . D o b b i a m o l a v o r a r e m o l t o s u l l a c o n o s c e n z a e s u l l ’ a l f a b e t i z z a z i o n e p e r c h é s i a m o a n c o r a a l 2 5 ° p o s t o n e l l ’ i n d i c e D e s i . Q u e s t o è u n a s p e t t o f o n d a m e n t a l e p e r f a r c r e s c e r e i l n o s t r o P a e s e n e l c o n t e s t o s o c i a l e e d e c o n o m i c o ” . Q u e s t e l e p a r o l e d e l s e n a t o r e q u e s t o r e , A n t o n i o D e P o l i , i n o c c a s i o n e d e l l a p r e s e n t a z i o n e d e l D i g i t a l m e e t 2 0 2 5 , i l p i ù g r a n d e f e s t i v a l n e l c a m p o d e l l ' i n n o v a z i o n e e d e l l a d i g i t a l i z z a z i o n e . P e r l ’ o c c a s i o n e è s t a t a p r e s e n t a t a u n a r i c e r c a d i I n f o C a m e r e c h e a n a l i z z a q u a n t i c r e a t o r h a n n o f a t t o i l “ s a l t o ” e s o n o d i v e n t a t i i m p r e n d i t o r i . “ D a l l a r i c e r c a s i v e d e c h e , d o v e c i s o n o d e l l e a z i e n d e c h e s o n o d i g i t a l i z z a t e , c ' è u n a u m e n t o d e l c o n t e s t o p r o d u t t i v o . Q u e s t o s i g n i f i c a c h e d o b b i a m o m a n t e n e r e i n o s t r i c e r v e l l i a l l ' i n t e r n o d e l l a n o s t r a n a z i o n e . È u n a s p e t t o f o n d a m e n t a l e s i a p e r i g i o v a n i s i a p e r o g n u n o d i n o i ” c o n c l u d e D e P o l i .