R o m a , 2 3 s e t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - S i c h i u d e c o n n u m e r i d a r e c o r d l a n u o v a e d i z i o n e d i R o m e F u t u r e W e e k , l a m a n i f e s t a z i o n e d i f f u s a c h e d a l 1 5 a l 2 1 s e t t e m b r e h a t r a s f o r m a t o l a C a p i t a l e i n u n l a b o r a t o r i o i n t e r n a z i o n a l e d i f f u s o d e d i c a t o a i t e m i d e l l ’ i n n o v a z i o n e e d e l l a v o r o d e l f u t u r o i n g e n e r a l e . I n u n a s e t t i m a n a o l t r e 7 5 . 0 0 0 p e r s o n e h a n n o p a r t e c i p a t o a 4 0 0 e v e n t i : d a i g r a n d i a p p u n t a m e n t i n e i l u o g h i s i m b o l o d e l l a c i t t à f i n o a i q u a r t i e r i p e r i f e r i c i , c o n l ’ o b i e t t i v o d i e s p l o r a r e l e m u t a z i o n i – t e m a p o r t a n t e d i q u e s t a e d i z i o n e – q u e l l e c h e s t a n n o c a m b i a n d o l a s o c i e t à : d a l l a t e c n o l o g i a a l l a s o s t e n i b i l i t à , d a l l a f o r m a z i o n e a l l a t r a s f o r m a z i o n e u r b a n a , f i n o a l l a p a r i t à d i g e n e r e . L a c i t t à d i R o m a h a a v u t o u n r u o l o c e n t r a l e i n q u e s t a e d i z i o n e , n o n s o l o c o m e p a l c o s c e n i c o d e l l a m a n i f e s t a z i o n e , m a c o m e p r o t a g o n i s t a a t t i v a d i u n p r o c e s s o d i c a m b i a m e n t o c h e p u n t a a r e n d e r e l a c i t t à i n c l u s i v a , s o s t e n i b i l e e c o m p e t i t i v a n e l l o s c e n a r i o i n t e r n a z i o n a l e : " R o m e F u t u r e W e e k h a m o s t r a t o u n a R o m a c h e g u a r d a a v a n t i c o n a m b i z i o n e – h a s o t t o l i n e a t o M o n i c a L u c a r e l l i , a s s e s s o r a a l l e A t t i v i t à P r o d u t t i v e , a l l e p a r i o p p o r t u n i t à e a l l ' a t t r a z i o n e i n v e s t i m e n t i d i R o m a C a p i t a l e - l ’ i n n o v a z i o n e è l a l e v a c o n c u i s t i a m o c o s t r u e n d o u n a c i t t à c a p a c e d i e s s e r e i n c l u s i v a , s o s t e n i b i l e e c o m p e t i t i v a n e l l o s c e n a r i o i n t e r n a z i o n a l e . U n a m a n i f e s t a z i o n e c h e c r e s c e o g n i a n n o e c h e s i d i f f o n d e i n t u t t o i l t e r r i t o r i o , d a i l u o g h i s i m b o l o a i q u a r t i e r i p i ù p e r i f e r i c i , d i m o s t r a c o m e l ’ i n n o v a z i o n e s i a u n p a t r i m o n i o c o l l e t t i v o c h e a p p a r t i e n e a t u t t a l a c o m u n i t à . L e m u t a z i o n i d i c u i a b b i a m o d i s c u s s o i n q u e s t i g i o r n i s o n o l a p r o v a c h e i l c a m b i a m e n t o è g i à i n a t t o e c h e R o m a p u ò e s s e r n e p r o t a g o n i s t a , g u i d a n d o p r o c e s s i c h e u n i s c o n o t e c n o l o g i a , c u l t u r a e r e s p o n s a b i l i t à s o c i a l e . L a n o s t r a C a p i t a l e h a t u t t e l e e n e r g i e p e r d i v e n t a r e u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o g l o b a l e : l a s f i d a è c o n t i n u a r e a t r a s f o r m a r e q u e s t a v i s i o n e i n r e a l t à , m e t t e n d o a l c e n t r o c o n n e s s i o n e , c o l l a b o r a z i o n e , c r e a z i o n e , c o m p e t e n z a e c o n d i v i s i o n e ” . U n i m p e g n o c h e s i t r a d u c e i n a z i o n i c o n c r e t e c o m e i l d i f f o n d e r e g l i e v e n t i s u t u t t o i l t e r r i t o r i o , l ’ a p e r t u r a d i n u o v i s p a z i d e d i c a t i a l l ’ i n n o v a z i o n e e l a p r o m o z i o n e d i p o l i t i c h e a s o s t e g n o d i g i o v a n i e i m p r e s e , a l l a s c o p e r t a d e i g i o v a n i t a l e n t i . “ Q u e s t a e d i z i o n e h a d i m o s t r a t o l a s t r a o r d i n a r i a v o g l i a d i p a r t e c i p a z i o n e c h e c ’ è a R o m a s u i t e m i d e l l ’ i n n o v a z i o n e , a n c h e q u e l l a p i ù q u o t i d i a n a " , h a c o m m e n t a t o M i c h e l e F r a n z e s e , f o u n d e r e o r g a n i z z a t o r e d i R o m e F u t u r e W e e k . " D a i g r a n d i a p p u n t a m e n t i a g l i i n c o n t r i p i ù i n t i m i , l e p e r s o n e - h a c o n t i n u a t o - h a n n o p a r t e c i p a t o s e m p r e c o n l o s t e s s o e n t u s i a s m o , i n l o c a t i o n s p e s s o i n e d i t e o p o c o c o n o s c i u t e . O l t r e 2 . 5 0 0 i m p r e s e h a n n o c o n t r i b u i t o a q u e s t o m o s a i c o . I l t e m a d e l l e m u t a z i o n i è s t a t o i n t e r p r e t a t o i n p i ù d e c l i n a z i o n i , g e n e r a n d o r i f l e s s i o n i e p r o g e t t i c h e r e s t e r a n n o n e l t e m p o . R o m e F u t u r e W e e k è o r m a i u n a p p u n t a m e n t o f i s s o p e r l a c i t t à : u n e v e n t o c h e a b i l i t a p e r s o n e ( t r a c u i 5 . 0 0 0 g i o v a n i u n d e r 2 5 ) e o r g a n i z z a z i o n i d i o g n i t i p o a p r e p a r a r s i a l m o n d o c h e v e r r à . U n ’ e s p e r i e n z a c h e g e n e r a u n i m p a t t o c o n c r e t o e d u r a t u r o s u l l ’ e c o s i s t e m a , c o n t r i b u e n d o a c r e a r e o c c a s i o n i d i c o n f r o n t o e c r e s c i t a c h e c o n t i n u a n o a t r a s f o r m a r e R o m a i n u n l a b o r a t o r i o i n t e r n a z i o n a l e d i f u t u r o " . R o m e F u t u r e W e e k s i è c o s ì c o n f e r m a t a , a l l a s u a t e r z a e d i z i o n e , e c c e l l e n t e p i a t t a f o r m a d i c o n n e s s i o n e t r a i s t i t u z i o n i , i m p r e s e , u n i v e r s i t à e c i t t a d i n i , c a p a c e d i c o s t r u i r e u n e c o s i s t e m a c h e u n i s c e i n n o v a z i o n e e r e s p o n s a b i l i t à s o c i a l e e c h e d u r a n e l t e m p o . A n c h e B n l B n p P a r i b a s è s t a t a p a r t e a t t i v a d i q u e s t o p e r c o r s o , p o r t a n d o l a p r o p r i a v i s i o n e s u l l a t r a s f o r m a z i o n e i n a t t o n e l m o n d o d e l l a v o r o . N e l c o r s o d e l l a m a n i f e s t a z i o n e , i l 1 8 s e t t e m b r e , p r e s s o l a s e d e “ O r i z z o n t e E u r o p a ” , B n l B n p h a p r o m o s s o u n e v e n t o d e d i c a t o a l l e f i g u r e p r o f e s s i o n a l i p i ù r i c h i e s t e n e i s e t t o r i t e c n o l o g i c i a v a n z a t i , e v i d e n z i a n d o c o m e i l s e t t o r e f i n a n z i a r i o p o s s a e v o l v e r e a n c h e a t t r a v e r s o n u o v e c o m p e t e n z e e m e n t a l i t à a p e r t e e f l e s s i b i l i . U n m o m e n t o d i d i a l o g o e i n t e r a z i o n e c h e h a d i m o s t r a t o c o m e i n v e s t i r e s u l l e p e r s o n e s i a f o n d a m e n t a l e p e r a f f r o n t a r e l e s f i d e d i u n ’ e c o n o m i a i n c o n t i n u a m u t a z i o n e . L ’ e d i z i o n e 2 0 2 5 d i R o m e F u t u r e W e e k è s t a t a r e a l i z z a t a i n c o l l a b o r a z i o n e c o n R o a d - r o m e a d v a n c e d d i s t r i c t , l a r e t e c h e a g g r e g a g r a n d i a z i e n d e , s t a r t u p e c e n t r i d i r i c e r c a p e r s v i l u p p a r e u n p o l o d i i n n o v a z i o n e s o s t e n i b i l e n e l l ’ a r e a d e l G a z o m e t r o , e c o n i l c o n t r i b u t o d i n u m e r o s i p a r t n e r e s p o n s o r , t r a c u i R i n a , R e g i o n e L a z i o , T i m , T r a n s l a t e d , F e r r o v i e d e l l o S t a t o , F o n d a z i o n e M s d , C o n f c o m m e r c i o , S o n y c s l , E n g e l & V ö l k e r s , I s t i t u t o P a n t h e o n , L i t t l e G e n i u s I n t e r n a t i o n a l , A g e n z i a p e r l a C y b e r s i c u r e z z a N a z i o n a l e e I u l . M e d i a p a r t n e r u f f i c i a l i R a i e R d s , p a r t n e r i s t i t u z i o n a l e F o r m e z , c o n i l p a t r o c i n i o d i R e g i o n e L a z i o , U n i v e r s i t à d i R o m a T o r V e r g a t a , C o n v e n t i o n B u r e a u R o m a e L a z i o , U n i n d u s t r i a .