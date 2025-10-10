R o m a , 1 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ L ’ o b i e t t i v o d i q u e s t a e d i z i o n e d i D i g i t a l m e e t è l ’ a l f a b e t i z z a z i o n e d i g i t a l e . T u t t i i n I t a l i a d e v o n o i m p a r a r e a d u s a r e m e g l i o i m e z z i c h e o f f r e l a t e c n o l o g i a . S o n o s p e s s o s t r a o r d i n a r i , m a n o n l i c o n o s c i a m o a s u f f i c i e n z a ” . C o s ì G i a n n i P o t t i , p r e s i d e n t e d e l l a F o n d a z i o n e C o m u n i c a e f o u n d e r d i D i g i t a l m e e t , i n t e r v e n e n d o a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l l a 1 3 ° e d i z i o n e d e l p i ù g r a n d e f e s t i v a l i t a l i a n o s u l l ’ a l f a b e t i z z a z i o n e d i g i t a l e , c h e p r e n d e i l v i a i l 2 0 o t t o b r e e p r o s e g u e f i n o a l 2 5 o t t o b r e , c o n o l t r e 1 5 0 e v e n t i o r g a n i z z a t i i n t u t t a I t a l i a . “ L ’ i n d i c e e u r o p e o D e s i – p r o s e g u e P o t t i – c i c o l l o c a a l 1 8 ° p o s t o p e r q u a n t o r i g u a r d a l e i n f r a s t r u t t u r e d i g i t a l i , u n a p o s i z i o n e d i s c r e t a . M a s u l l ’ a l f a b e t i z z a z i o n e s i a m o a r r e t r a t i n e g l i u l t i m i d u e a n n i s c e n d e n d o a l 2 5 ° p o s t o Q u e s t o c i d e v e f a r r i f l e t t e r e p e r c h é c a d e s u l l e s p a l l e d e i n o s t r i f i g l i ” .