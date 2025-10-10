Roma, 10 ott. (Adnkronos) - Lobiettivo di questa edizione di Digitalmeet è lalfabetizzazione digitale. Tutti in Italia devono imparare ad usare meglio i mezzi che offre la tecnologia. Sono spesso straordinari, ma non li conosciamo a sufficienza. Così Gianni Potti, presidente della Fondazione Comunica e founder di Digitalmeet, intervenendo alla presentazione della 13° edizione del più grande festival italiano sullalfabetizzazione digitale, che prende il via il 20 ottobre e prosegue fino al 25 ottobre, con oltre 150 eventi organizzati in tutta Italia. Lindice europeo Desi prosegue Potti ci colloca al 18° posto per quanto riguarda le infrastrutture digitali, una posizione discreta. Ma sullalfabetizzazione siamo arretrati negli ultimi due anni scendendo al 25° posto Questo ci deve far riflettere perché cade sulle spalle dei nostri figli.