(Adnkronos) - Un momento di confronto fra esperti per discutere della prevenzione dellHiv, delle innovazioni a disposizione delle persone che convivono con lHiv e del ruolo della comunicazione e dei media per offrire uninformazione corretta e puntuale. È il Web Talk Innovazione nella prevenzione dellHIV: miti e realtà, promosso da AdnKronos in occasione della Giornata mondiale contro l'Aids, che si celebra lunedì 1 dicembre. Allincontro, realizzato con il supporto non condizionante di Viiv Healthcare, parteciperanno: Valentina Mazzotta, dellUnità Operativa Complessa Immunodeficienze virali dellIstituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani, IRCCS di Roma; Davide Moschese, della I Divisione di Malattie Infettive Ospedale Luigi Sacco - Polo Universitario Fatebenefratelli Sacco di Milano; e Irma DAria, giornalista medico scientifica di Medikea Tv. A moderare il dibattito sarà Raffaella Ammirati, giornalista AdnKronos Salute. Il Web talk sarà visibile sul canale YouTube e sul sito Adnkronos a partire dalle ore 15 di lunedì 1 dicembre.