( A d n k r o n o s ) - U n m o m e n t o d i c o n f r o n t o f r a e s p e r t i p e r d i s c u t e r e d e l l a p r e v e n z i o n e d e l l ’ H i v , d e l l e i n n o v a z i o n i a d i s p o s i z i o n e d e l l e p e r s o n e c h e c o n v i v o n o c o n l ’ H i v e d e l r u o l o d e l l a c o m u n i c a z i o n e e d e i m e d i a p e r o f f r i r e u n ’ i n f o r m a z i o n e c o r r e t t a e p u n t u a l e . È i l W e b T a l k “ I n n o v a z i o n e n e l l a p r e v e n z i o n e d e l l ’ H I V : m i t i e r e a l t à ” , p r o m o s s o d a A d n K r o n o s i n o c c a s i o n e d e l l a G i o r n a t a m o n d i a l e c o n t r o l ' A i d s , c h e s i c e l e b r a l u n e d ì 1 d i c e m b r e . A l l ’ i n c o n t r o , r e a l i z z a t o c o n i l s u p p o r t o n o n c o n d i z i o n a n t e d i V i i v H e a l t h c a r e , p a r t e c i p e r a n n o : V a l e n t i n a M a z z o t t a , d e l l ’ U n i t à O p e r a t i v a C o m p l e s s a I m m u n o d e f i c i e n z e v i r a l i d e l l ’ I s t i t u t o N a z i o n a l e p e r l e M a l a t t i e I n f e t t i v e L a z z a r o S p a l l a n z a n i , I R C C S d i R o m a ; D a v i d e M o s c h e s e , d e l l a I D i v i s i o n e d i M a l a t t i e I n f e t t i v e O s p e d a l e “ L u i g i S a c c o ” - P o l o U n i v e r s i t a r i o F a t e b e n e f r a t e l l i S a c c o d i M i l a n o ; e I r m a D ’ A r i a , g i o r n a l i s t a m e d i c o s c i e n t i f i c a d i M e d i k e a T v . A m o d e r a r e i l d i b a t t i t o s a r à R a f f a e l l a A m m i r a t i , g i o r n a l i s t a A d n K r o n o s S a l u t e . I l W e b t a l k s a r à v i s i b i l e s u l c a n a l e Y o u T u b e e s u l s i t o A d n k r o n o s a p a r t i r e d a l l e o r e 1 5 d i l u n e d ì 1 d i c e m b r e .