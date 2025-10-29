R o m a , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I l b i n o m i o ' i n n o v a r e p e r c u r a r e ' r a c c h i u d e u n a v i s i o n e c h e c o n d i v i d i a m o p r o f o n d a m e n t e : l a t e c n o l o g i a d e v e e s s e r e a l s e r v i z i o d e l l a p e r s o n a . I n c o n t i n u i t à c o n i n i z i a t i v e c o m e i T a r a n t o B i o t e c h D a y s , r i t e n i a m o f o n d a m e n t a l e c o i n v o l g e r e a n c h e g l i i s t i t u t i s u p e r i o r i , r a f f o r z a r e l e m a t e r i e S t e m e p r o m u o v e r e l ’ u s o c o n s a p e v o l e d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , d e l l a r o b o t i c a e d e l l e b i o t e c n o l o g i e . L ’ I t a l i a h a r e c e n t e m e n t e v a r a t o l a p r i m a l e g g e e u r o p e a s u l l ’ I a , s e g n o d i u n a v i s i o n e c h i a r a e l u n g i m i r a n t e . L a s c u o l a h a i l c o m p i t o d i f o r m a r e c i t t a d i n i l i b e r i e c o n s a p e v o l i , c a p a c i d i g u i d a r e l ’ i n n o v a z i o n e e a f f r o n t a r n e i r i s c h i . E s p e r i e n z e c o m e q u e s t a r a p p r e s e n t a n o u n p o n t e v i r t u o s o t r a r i c e r c a , e d u c a z i o n e e f u t u r o " . C o s ì i l s o t t o s e g r e t a r i o a l m i n i s t e r o d e l l ’ I s t r u z i o n e P a o l a F r a s s i n e t t i , i n t r o d u c e n d o l ' i n c o n t r o ' I n n o v a r e p e r c u r a r e : c l i n i c a , r i c e r c a e t e c n o l o g i a i n c o n n e s s i o n e ' , q u e s t a m a t t i n a n e l l a S a l a d e l l a R e g i n a d i M o n t e c i t o r i o . H a n n o p a r t e c i p a t o a l l e s u c c e s s i v e t r e t a v o l e r o t o n d e p r o t a g o n i s t i c l i n i c i , r i c e r c a t o r i e i n n o v a t o r i , t r a c u i l ' a v v o c a t o D o m e n i c a L e o n e , M i c h e l e G e n g a , A l d o S c a r p a , G u i d o V i t a l e e D o m e n i c o L o m b a r d i . " M o l t e p e r s o n e d e s i d e r a n o t o r n a r e a v i v e r e n e l p r o p r i o t e r r i t o r i o d ’ o r i g i n e . H o r i c e v u t o r i c h i e s t e d a l l a G e r m a n i a , d a l l ’ A m e r i c a e d a u n i v e r s i t à p r e s t i g i o s e : p e r s o n e i c u i g e n i t o r i s o n o d i T a r a n t o , m a c h e s o n o s t a t e c o s t r e t t e a d a n d a r e v i a p e r l a v o r o . D a r e a c h i v u o l e l a p o s s i b i l i t à d i v i v e r e d o v e d e s i d e r a e f a r e c i ò c h e l i a p p a s s i o n a è u n a p r i o r i t à . L a m i a m o t i v a z i o n e n a s c e d a l d e s i d e r i o d i c r e a r e q u a l c o s a d i u t i l e e d a l l a v o l o n t à d i s p i n g e r e i l i m i t i p e r s o n a l i " , s p i e g a G u i d o P u t i g n a n o , f o n d a t o r e e p r e s i d e n t e d i b i o E R G O t e c h , c o n c l u d e n d o l ' e v e n t o . " L a v o r a r e n e l p r o p r i o t e r r i t o r i o è s p e c i a l e : s i p r o v a e m p a t i a p e r c h i c i s t a i n t o r n o e s i è p i ù m o t i v a t i a c o n t r i b u i r e a l p r o p r i o c o n t e s t o l o c a l e . S p e s s o n e l S u d q u e s t o n o n è p o s s i b i l e , m a l e i n i z i a t i v e c h e s t i a m o c r e a n d o c a m b i a n o l a n a r r a z i o n e , r i p o r t a n d o e c c e l l e n z e e c r e a n d o n u o v i l a v o r i c r e a t i v i e i n n o v a t i v i , c o n u n i m p a t t o p o s i t i v o s u l t e r r i t o r i o e s u l l e p e r s o n e " .