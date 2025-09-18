R o m a , 1 8 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - S i c h i a m a ' F l y m e t o t h e M o o n – F u t u r i i n a r r i v o ' , e d è u n a s e r i e p o d c a s t i n o t t o p u n t a t e ( a u d i o e v i d e o ) p r o d o t t a d a M u n d y s p e r r a c c o n t a r e i d e e , p e r s o n e e v i s i o n i c h e s t a n n o t r a s f o r m a n d o i l n o s t r o t e m p o . I t e m i s u c u i s i f o c a l i z z a l a s e r i e s p a z i a n o d a l f u t u r o d e l l a s m a r t m o b i l i t y a l l ’ i m p a t t o d e l l ’ I n t e l l i g e n z a A r t i f i c i a l e s u l l a n o s t r a v i t a q u o t i d i a n a ; d a l f u t u r o d e l l ’ a l i m e n t a z i o n e a i p r o g r e s s i n e l c a m p o d e l l a g e n e t i c a , f i n o a l l e i n n o v a z i o n i i n c a m p o a e r o s p a z i a l e e s c o l a s t i c o . O g n i e p i s o d i o ( d i d u r a t a v a r i a b i l e t r a i 3 0 e i 5 0 m i n u t i ) è r e g i s t r a t o a l l ’ i n t e r n o d e l l ’ I n n o v a t i o n H u b d e l l ’ a e r o p o r t o d i F i u m i c i n o : i l p r i m o a c c e l e r a t o r e d i s t a r t u p i n E u r o p a n e l c u o r e d i u n a e r o p o r t o , g e s t i t o d a A e r o p o r t i d i R o m a e t r a i l u o g h i - s i m b o l o d e l c o n c e t t o d i i n n o v a z i o n e a l l ’ i n t e r n o d e l G r u p p o M u n d y s . L ’ o b i e t t i v o d e l p r o g e t t o è d u p l i c e . D a u n l a t o , v a l o r i z z a r e f i g u r e c h e , p u r n o n e s s e n d o n e c e s s a r i a m e n t e n o t e a l g r a n d e p u b b l i c o , p o s s a n o o f f r i r e s t o r i e d i p a r t i c o l a r e i n t e r e s s e , o r i g i n a l i t à e c r e d i b i l i t à . P e r s o n e c h e a b b i a n o s a p u t o c o s t r u i r e u n p e r c o r s o d i s t i n t i v o e c h e , a t t r a v e r s o e s p e r i e n z e p r o f e s s i o n a l i o p e r s o n a l i , r a p p r e s e n t i n o u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o c a p a c e d i g e n e r a r e i s p i r a z i o n e . M a a n c h e a f f e r m a r e M u n d y s c o m e p u n t o d i r i f e r i m e n t o n e l d i b a t t i t o s u l l ’ i n n o v a z i o n e i n s e n s o a m p i o , r i v o l g e n d o s i a u n p u b b l i c o p i ù g e n e r a l i s t a c o n l ’ o b i e t t i v o d i i n t e r c e t t a r e a n c h e i g i o v a n i , e s p l o r a n d o l i n g u a g g i e m o d a l i t à d i s t o r y t e l l i n g p i ù c o n t e m p o r a n e e e t r a s v e r s a l i . I p o d c a s t , c h e s a r a n n o p u b b l i c a t i s u l l e p r i n c i p a l i p i a t t a f o r m e d i a s c o l t o e d i s t r i b u z i o n e o l t r e c h e s u i c a n a l i d i g i t a l e s o c i a l d e l G r u p p o , a p a r t i r e d a l s i t o w e b i n u n a p a g i n a s p e c i a l e d e d i c a t a a l p r o g e t t o ( f l y m e t o t h e m o o n . m u n d y s . c o m ) , r a p p r e s e n t a n o u n v i a g g i o n e l c u o r e d e l l ’ i n n o v a z i o n e e d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e . E p i s o d i o d o p o e p i s o d i o , v o c i d i e s p e r t i , v i s i o n a r i e p r o t a g o n i s t i d e l c a m b i a m e n t o r a c c o n t a n o – d u r a n t e d e l l e v i v a c i i n t e r v i s t e i n c u i r a c c o n t a n o l a p r o p r i a a p p a s s i o n a t a e c o m p e t e n t e v i s i o n e s u l t e m a d i v o l t a i n v o l t a a p p r o f o n d i t o , c o m e l e t e c n o l o g i e s t i a n o r i v o l u z i o n a n d o i l m o d o i n c u i c i m u o v i a m o , l a v o r i a m o e v i v i a m o l e c i t t à . P a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e è s t a t a r i s e r v a t a a l l a t r a s v e r s a l i t à d e i s e t t o r i r a p p r e s e n t a t i , c o n l ’ o b i e t t i v o d i f a v o r i r e l ’ i n c o n t r o t r a e s p e r i e n z e e c o m p e t e n z e d i f f e r e n t i . L a d i v e r s i t à c o s t i t u i r à u n p r i n c i p i o g u i d a i m p r e s c i n d i b i l e , a s s i c u r a n d o p l u r a l i t à d i p r o s p e t t i v e e i n c l u s i v i t à n e i c o n t e n u t i p r o p o s t i p e r l ’ a s c o l t o a l g r a n d e p u b b l i c o . I l f o r m a t i n t e n d e c o s ì c o n f i g u r a r s i c o m e u n a p i a t t a f o r m a d i r i f e r i m e n t o e c o n t e m p o r a n e a , c a p a c e d i r a f f o r z a r e i l c o n c e p t e d i r e s t i t u i r e a l p u b b l i c o s t o r i e d i v a l o r e , g e n e r a n d o r i f l e s s i o n e e i s p i r a z i o n e s u l v a s t o m o n d o d e l l ’ i n n o v a z i o n e . I l p r i m o o s p i t e s a r à P a d r e P a o l o B e n a n t i , i l f r a t e f r a n c e s c a n o , t e o l o g o , f i l o s o f o e d e t i c i s t a i t a l i a n o , n o t o p e r i s u o i s t u d i d i b i o e t i c a e d e t i c a d e l l e t e c n o l o g i e , c o n p a r t i c o l a r e f o c u s s u i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , b i o t e c n o l o g i e e n e u r o s c i e n z e . L ’ e p i s o d i o d i ' F l y m e t o t h e M o o n ' c o n P a d r e B e n a n t i , f a m o s o a n c h e p e r a v e r i n v e n t a t o i l c o n c e t t o d i a l g o r e t i c a p e r c o n s i d e r a r e l ’ e t i c a n e g l i a l g o r i t m i e d e s t i n a t o a d i v e n t a r e u n a b u s s o l a p e r o r i e n t a r s i n e l m o n d o d i g i t a l e c h e c i a t t e n d e – s i c o n c e n t r a s u l l ’ I n t e l l i g e n z a A r t i f i c i a l e e s u l g r a n d e i n t e r r o g a t i v o c h e l a a c c o m p a g n a : o v v e r o t e m e r e o a c c o g l i e r e q u e s t a n u o v a r i v o l u z i o n e t e c n o l o g i c a .