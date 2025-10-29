( A d n k r o n o s ) - I n a t t e s a d e l l a p r o p o s t a d i D i g i t a l N e t w o r k s A c t c h e l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a p r e s e n t e r à e n t r o l a f i n e d e l 2 0 2 5 , i l d i b a t t i t o s u l f u t u r o d e l l e r e t i d i g i t a l i e n t r a i n u n a f a s e d e c i s i v a . I l n u o v o q u a d r o n o r m a t i v o p u n t a a r i v e d e r e l ’ a t t u a l e C o d i c e e u r o p e o d e l l e c o m u n i c a z i o n i e l e t t r o n i c h e ( E e c c ) , c o n l ’ o b i e t t i v o d i c o m p r e n d e r e l e e v o l u z i o n i d e l l ’ e c o s i s t e m a d i g i t a l e , s e m p l i f i c a r e l e r e g o l e e f a v o r i r e l ’ a r m o n i z z a z i o n e t r a g l i S t a t i m e m b r i . I n q u e s t o c o n t e s t o l ’ I t a l i a è c h i a m a t a a o f f r i r e i l p r o p r i o c o n t r i b u t o a l l a d e f i n i z i o n e d e l l e p o l i t i c h e e u r o p e e , a s s i c u r a n d o u n a p p r o c c i o c h e f a v o r i s c a c o m p e t i t i v i t à , i n n o v a z i o n e e c e r t e z z a d e l d i r i t t o , e c h e n o n o s t a c o l i l a t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e d i i m p r e s e , c i t t a d i n i e p u b b l i c h e a m m i n i s t r a z i o n i . C o n q u e s t o o b i e t t i v o s i t e r r à l u n e d ì 3 n o v e m b r e 2 0 2 5 , a l l e o r e 1 6 . 3 0 , p r e s s o i l P a l a z z o d e l l ’ I n f o r m a z i o n e d i A d n k r o n o s i n P i a z z a M a s t a i 9 a R o m a , l a t a v o l a r o t o n d a “ R e t i , c l o u d e r e g o l e : i l c a n t i e r e e u r o p e o d e l D i g i t a l N e t w o r k s A c t ” , o r g a n i z z a t a i n c o l l a b o r a z i o n e c o n O p e n G a t e I t a l i a . L ’ i n c o n t r o r i u n i r à p o l i c y m a k e r , r a p p r e s e n t a n t i d e l l e i s t i t u z i o n i , a c c a d e m i c i e i m p r e s e p e r d i s c u t e r e c o m e o r i e n t a r e l e s c e l t e n a z i o n a l i i n c o e r e n z a c o n g l i o b i e t t i v i d i a r m o n i z z a z i o n e e u r o p e a e d i c o m p e t i t i v i t à d e l m e r c a t o u n i c o d i g i t a l e . L ’ i n c o n t r o r i u n i r à p o l i c y m a k e r , r a p p r e s e n t a n t i d e l l e i s t i t u z i o n i , a c c a d e m i c i e i m p r e s e p e r d i s c u t e r e c o m e o r i e n t a r e l e s c e l t e n a z i o n a l i i n c o e r e n z a c o n g l i o b i e t t i v i d i a r m o n i z z a z i o n e e u r o p e a e d i c o m p e t i t i v i t à d e l m e r c a t o u n i c o d i g i t a l e . D o p o i s a l u t i d i a p e r t u r a d i S i l v i a C o m p a g n u c c i , s e n i o r c o n s u l t a n t d i O p e n G a t e I t a l i a , è p r e v i s t o i l k e y n o t e s p e e c h d i F e d e r i c o E i c h b e r g , c a p o d i g a b i n e t t o d e l M i n i s t e r o d e l l e i m p r e s e e d e l m a d e i n I t a l y ( M i m i t ) . S e g u i r à u n i n t e r v e n t o i n t r o d u t t i v o d i L u c a R i g o n i , r e s p o n s a b i l e d e l l e r e l a z i o n i i s t i t u z i o n a l i d e l D i p a r t i m e n t o p e r l a t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e d e l l a p r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i , c h e d e l i n e e r à i l q u a d r o n a z i o n a l e d e l l e p o l i t i c h e p e r l a c o n n e t t i v i t à e l a d i g i t a l i z z a z i o n e . L a t a v o l a r o t o n d a v e d r à l a p a r t e c i p a z i o n e d i L a u r a A r i a , c o m m i s s a r i a d e l l ’ A u t o r i t à p e r l e g a r a n z i e n e l l e c o m u n i c a z i o n i ( A g c o m ) ; G i u s e p p e B i a n c h i , o r d i n a r i o d i t e l e c o m u n i c a z i o n i e s i c u r e z z a d e l l e r e t i a l l ’ u n i v e r s i t à d e g l i s t u d i d i R o m a T o r V e r g a t a ; S t e f a n o C a v e d a g n a , e u r o p a r l a m e n t a r e , m e m b r o d e l l a C o m m i s s i o n e p e r i l m e r c a t o i n t e r n o e l a p r o t e z i o n e d e i c o n s u m a t o r i ( I m c o ) ; L e t i z i a P i z z i , d i r e t t o r e g e n e r a l e d i A n i t e c A s s i n f o r m . I l a v o r i s a r a n n o m o d e r a t i d a G i o r g i o R u t e l l i , v i c e d i r e t t o r e d i A d n k r o n o s . P e r i n f o r m a z i o n i e a c c r e d i t i : e v e n t i @ a d n k r o n o s . c o m