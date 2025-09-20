R o m a , 1 9 s e t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - G r a n d e p a r t e c i p a z i o n e i e r i a l l ’ u n i v e r s i t à d e g l i s t u d i L i n k p e r ' G e n e r a z i o n e d i O p p o r t u n i t à ' , l ’ a p p u n t a m e n t o p r o m o s s o d a l l a R e g i o n e L a z i o e i n s e r i t o t r a i m o m e n t i d i m a g g i o r r i l i e v o d e l l a ' R o m e F u t u r e W e e k ' , l a m a n i f e s t a z i o n e d i f f u s a c h e p e r i l t e r z o a n n o c o n s e c u t i v o a n i m a R o m a c o n u n f i t t o c a l e n d a r i o d e d i c a t o a l f u t u r o e a l l ’ i n n o v a z i o n e . L ’ i n i z i a t i v a h a p o s t o a l c e n t r o p o l i t i c h e d i c o e s i o n e e s t r a t e g i e d i s v i l u p p o t e r r i t o r i a l e , e v i d e n z i a n d o i l c o n c r e t o i m p a t t o d e i f o n d i e u r o p e i : d a i d a t i a i p r o g r a m m i , f i n o a l l e s t o r i e d i i m p r e s e , g i o v a n i e c o m u n i t à c h e h a n n o t r o v a t o n u o v e p r o s p e t t i v e g r a z i e a s t r u m e n t i c o m e i l P R F e s r L a z i o 2 0 2 1 - 2 0 2 7 . S u l p a l c o s i s o n o a l t e r n a t i n o n s o l o i s t i t u z i o n i e a u t o r i t à d i g e s t i o n e , m a a n c h e s t a r t u p , i m p r e s e e c i t t a d i n i b e n e f i c i a r i d e i p r o g r a m m i r e g i o n a l i , i n u n r a c c o n t o c o r a l e c h e h a t r a s f o r m a t o i l l i n g u a g g i o t e c n i c o i n e s p e r i e n z e t a n g i b i l i , m o s t r a n d o c o m e l e r i s o r s e e u r o p e e – F s e , F e s r e F e a s r – s i t r a d u c a n o i n s t r u m e n t i d i s v i l u p p o e i n c l u s i o n e . D u r a n t e l a g i o r n a t a è s t a t o p r e s e n t a t o a n c h e i l R o m e T e c h n o p o l e , p r o g e t t o s t r a t e g i c o c h e m i r a a f a r e d e l L a z i o u n h u b t e c n o l o g i c o e u r o p e o , c a p a c e d i a t t r a r r e i n v e s t i m e n t i e t a l e n t i . R o m e F u t u r e W e e k è a n c h e l ’ o c c a s i o n e p e r l a n c i a r e u n b a n d o d a 3 m i l i o n i d i e u r o d e d i c a t o a s t a r t u p , p m i e g i o v a n i t a l e n t i , c o n p u n t e g g i e x t r a p e r l a l e a d e r s h i p f e m m i n i l e n e i p r o g e t t i t e c h : u n i n v e s t i m e n t o c h e t r a d u c e l a p a r i t à d i g e n e r e i n f a t t o r e d i c r e s c i t a e i n n o v a z i o n e . A m p i o s p a z i o d e d i c a t o a n c h e a l l e i m p r e s e , a l l e t e s t i m o n i a n z e d i c h i h a b e n e f i c i a t o d e i f o n d i e a l l e n u o v e o p p o r t u n i t à d i f i n a n z i a m e n t o , m e n t r e a c h i u d e r e l ’ i n c o n t r o è s t a t o i l c o n f r o n t o i s t i t u z i o n a l e c o n g l i a s s e s s o r i d e l l a R e g i o n e L a z i o c h e d a p r o s p e t t i v e d i v e r s e m a c o m p l e m e n t a r i , h a n n o s o t t o l i n e a t o i l r u o l o d e i g i o v a n i e d e l l a c u l t u r a c o m e m o t o r i d i i n n o v a z i o n e . S i m o n a R e n a t a B a l d a s s a r r e , a s s e s s o r e C u l t u r a , P a r i O p p o r t u n i t à , P o l i t i c h e g i o v a n i l i e d e l l a F a m i g l i a , S e r v i z i o c i v i l e , h a i n f a t t i d i c h i a r a t o : " G i o v a n i e c u l t u r a r a p p r e s e n t a n o u n b i n o m i o s t r a o r d i n a r i o , c h e u n i t o a l l ’ i n n o v a z i o n e d i v e n t a s i n o n i m o d i f u t u r o . L a ' R o m e F u t u r e W e e k ' n e è u n e s e m p i o c o n c r e t o : u n l u o g o i n c u i l e i d e e s i t r a s f o r m a n o i n p r o g e t t i , i n r e a l t à e i n o p p o r t u n i t à . O p p o r t u n i t à c h e l a R e g i o n e L a z i o p r o m u o v e c o n b a n d i d e d i c a t i a c u l t u r a , a r t e e m u s i c a , g i à a v v i a t i e d i p r o s s i m a a t t i v a z i o n e . A n c h e c h i n o n r i s u l t e r à v i n c i t o r e a v r à c o m u n q u e v i s s u t o u n ’ e s p e r i e n z a d i v a l o r e , s v i l u p p a n d o p e n s i e r o c r i t i c o , v i s i o n e e c r e a t i v i t à : c o m p e t e n z e d e c i s i v e p e r d i v e n t a r e p r o f e s s i o n i s t i e c i t t a d i n i d e l f u t u r o . È q u e s t o l o s p i r i t o c h e a n i m a l a ' R o m e F u t u r e W e e k ' e c h e v o g l i a m o r e n d e r e q u o t i d i a n i t à , t r a s f o r m a n d o l a i d e a l m e n t e i n u n a ' R o m e F u t u r e E v e r y D a y ' " , h a s p i e g a t o . A l c e n t r o d e l d i b a t t i t o i s t i t u z i o n a l e a n c h e l ’ i m p o r t a n z a d i v a l o r i z z a r e i t a l e n t i a t t r a v e r s o l a c r e a z i o n e d i o p p o r t u n i t à i n c l u s i v e , p e r t r a s f o r m a r e l e e n e r g i e d e l t e r r i t o r i o i n c r e s c i t a c o n d i v i s a e s v i l u p p o s o s t e n i b i l e , c o m e h a a f f e r m a t o G i u s e p p e S c h i b o n i , a s s e s s o r e U r b a n i s t i c a , L a v o r o , S c u o l a , F o r m a z i o n e , R i c e r c a , M e r i t o : " L e o p p o r t u n i t à c o s t i t u i s c o n o u n p r i n c i p i o f o n d a m e n t a l e d e l l ’ a z i o n e a m m i n i s t r a t i v a e p o l i t i c a d e l l a R e g i o n e L a z i o . E s s e s i r i v o l g o n o i n p r i m o l u o g o a i g i o v a n i , m a a n c h e a c h i , u s c i t o d a l m o n d o d e l l a v o r o , v i v e s i t u a z i o n i d i d i f f i c o l t à l e g a t e a l l ’ e t à , c o s ì c o m e a t u t t e l e p e r s o n e i n c o n d i z i o n e d i f r a g i l i t à , a t t r a v e r s o p e r c o r s i d i i n s e r i m e n t o e f o r m a z i o n e . G e n e r a r e o p p o r t u n i t à e c o m u n i c a r l e i n m o d o e f f i c a c e è e s s e n z i a l e : i n q u e s t o s e n s o , l a R o m e F u t u r e W e e k r a p p r e s e n t a u n ’ o c c a s i o n e s i g n i f i c a t i v a , p o i c h é a f f r o n t a t e m i p r o f o n d a m e n t e r a d i c a t i n e l t e s s u t o s o c i a l e d e l l a R e g i o n e . A l c e n t r o v i è l o s v i l u p p o d e i t a l e n t i , c h e d e v o n o e s s e r e m e s s i i n r e t e e v a l o r i z z a t i a f f i n c h é c i a s c u n o p o s s a e s p r i m e r e a p p i e n o l e p r o p r i e c a p a c i t à . Q u e s t o è u n o b i e t t i v o s t r a t e g i c o c h e l a R e g i o n e L a z i o i n t e n d e p e r s e g u i r e c o n d e t e r m i n a z i o n e " , h a c o n c l u s o . L a s c e l t a d i o s p i t a r e l ’ e v e n t o p r e s s o l ’ u n i v e r s i t à d e g l i s t u d i L i n k s o t t o l i n e a l ’ i m p o r t a n z a d i u n l u o g o s i m b o l i c o d i f o r m a z i o n e , r i c e r c a e d i a l o g o t r a a c c a d e m i a e m o n d o p r o d u t t i v o . S e c o n d o C a r l o A l b e r t o G i u s t i , r e t t o r e d e l l a L i n k , " l ’ U n i v e r s i t à è l a v e r a p o r t a d i a c c e s s o a l m o n d o d e l l a v o r o , a c o n d i z i o n e p e r ò c h e a u m e n t i n o l e c o n n e s s i o n i t r a A t e n e i e a z i e n d e . I l c o m p i t o p r i n c i p a l e d e l l e U n i v e r s i t à è o g g i a r r i c c h i r e l a c a p a c i t à c o g n i t i v a d e g l i s t u d e n t i , o f f r e n d o u n a f o r m a z i o n e c h e n o n s i a n o z i o n i s t i c a m a a p e r t a a l d i a l o g o e a l l e i n n o v a z i o n i . Q u e s t o è e s s e n z i a l e i n u n c o n t e s t o g l o b a l e i n c u i n e s s u n o s a c o n c e r t e z z a q u a l i s a r a n n o l e c o m p e t e n z e p i ù r i c h i e s t e t r a d i e c i o v e n t ’ a n n i , q u a l e s a r à l ’ i m p a t t o d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e n e l p r o s s i m o f u t u r o e q u a l i l e r i c a d u t e d e g l i s q u i l i b r i p o l i t i c i , e c o n o m i c i e b e l l i c i a l i v e l l o m o n d i a l e " . N e l l a R o m e F u t u r e W e e k , ' G e n e r a z i o n e d i o p p o r t u n i t à ' s i è a f f e r m a t o c o m e u n a p p u n t a m e n t o s t r a t e g i c o , c a p a c e d i m o s t r a r e c o m e l e p o l i t i c h e d i c o e s i o n e s i a n o p a r t e i n t e g r a n t e d e l l ’ e c o s i s t e m a d e l l ’ i n n o v a z i o n e e u n f a t t o r e a b i l i t a n t e d i c r e s c i t a c o l l e t t i v a . " Q u e s t o e v e n t o h a r a p p r e s e n t a t o u n o d e i m o m e n t i c a r d i n e d i R o m e F u t u r e W e e k , p e r c h é h a d i m o s t r a t o c o m e i l f u t u r o n o n s i a u n a q u e s t i o n e p r e t t a m e n t e t e c n o l o g i a . P a r t e d a i d e e , i n v e s t i m e n t i c o n c r e t i e o p p o r t u n i t à c o n d i v i s e " , h a s o t t o l i n e a t o i l f o n d a t o r e d e l l a m a n i f e s t a z i o n e M i c h e l e F r a n z e s e .