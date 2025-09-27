R o m a , 2 6 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - U n i n c o n t r o d i l a v o r o a l C e n t r o S t u d i A m e r i c a n i , o r g a n i z z a t o d a M e t a e A d n k r o n o s , h a r i u n i t o r a p p r e s e n t a n t i d e l l e i s t i t u z i o n i , d e l m o n d o a c c a d e m i c o e d e l l e i m p r e s e p e r d i s c u t e r e d e l f u t u r o d e l l a r e g o l a z i o n e t e c n o l o g i c a i n E u r o p a . E ' s t a t a l ’ o c c a s i o n e p e r a f f r o n t a r e i n m o d o f r a n c o l e s f i d e l e g a t e a i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , s o s t e n i b i l i t à a m b i e n t a l e e c o m p e t i t i v i t à i n d u s t r i a l e . I l d i b a t t i t o s i è s v i l u p p a t o i n t o r n o a u n n o d o c e n t r a l e : c o m e c o n i u g a r e i n n o v a z i o n e e r e g o l e s e n z a c h e l ’ e c c e s s o n o r m a t i v o f i n i s c a p e r f r e n a r e l o s v i l u p p o d i t e c n o l o g i e c r u c i a l i p e r l ’ E u r o p a , d a l c l o u d a l c a l c o l o q u a n t i s t i c o , f i n o a l l a c y b e r s i c u r e z z a . È e m e r s a l a n e c e s s i t à d i r i p e n s a r e i m e c c a n i s m i l e g i s l a t i v i , p r e n d e n d o s p u n t o d a l l ’ e s p e r i e n z a d e l l o “ S t o p t h e C l o c k ” g i à a p p l i c a t a i n a m b i t o a m b i e n t a l e , e v a l u t a n d o n u o v i p a c c h e t t i “ o m n i b u s ” i n g r a d o d i s e m p l i f i c a r e e a r m o n i z z a r e l a c o r n i c e n o r m a t i v a . P a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e è s t a t a p o s t a a l t e m a d e l l e i n f r a s t r u t t u r e d i g i t a l i : i d a t a c e n t e r i n I t a l i a c r e s c o n o m a r e s t a n o c o n c e n t r a t i s o p r a t t u t t o n e l N o r d , c o n r i s c h i p e r l a s i c u r e z z a e s q u i l i b r i t e r r i t o r i a l i . L ’ e s p a n s i o n e d i q u e s t e s t r u t t u r e , i n s i e m e a l l o s v i l u p p o d e l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e e d e l q u a n t u m c o m p u t i n g , c o m p o r t e r à u n a u m e n t o c o n s i s t e n t e d e l l a d o m a n d a e n e r g e t i c a , c h e s o l l e v a i n t e r r o g a t i v i s u f o n t i e s o s t e n i b i l i t à , s p i n g e n d o a d i s c u t e r e a n c h e d i n u c l e a r e d i n u o v a g e n e r a z i o n e . I l c o n f r o n t o h a t o c c a t o i n o l t r e i l p i a n o g e o p o l i t i c o , c o n l ’ E u r o p a c h i a m a t a a b i l a n c i a r e l a p r o p r i a s p i n t a r e g o l a t o r i a c o n l a v e l o c i t à d e l l ’ i n n o v a z i o n e e l a c o m p e t i z i o n e i n t e r n a z i o n a l e , s o p r a t t u t t o c o n S t a t i U n i t i e C i n a . È s t a t o s o t t o l i n e a t o c o m e l a f r a m m e n t a z i o n e n o r m a t i v a a l i v e l l o l o c a l e e n a z i o n a l e p o s s a r a l l e n t a r e l a t r a n s i z i o n e d i g i t a l e , m e n t r e u n a p p r o c c i o p i ù o m o g e n e o e p r a g m a t i c o f a c i l i t e r e b b e g l i i n v e s t i m e n t i e l ’ a d o z i o n e d i n u o v e t e c n o l o g i e . G r a n d e s p a z i o è s t a t o r i s e r v a t o a l l e p i c c o l e e m e d i e i m p r e s e , c o n s i d e r a t e i l c u o r e d e l t e s s u t o p r o d u t t i v o e u r o p e o m a a n c o r a i n d i e t r o n e i p r o c e s s i d i d i g i t a l i z z a z i o n e . L a s f i d a s a r à r e n d e r l e p r o t a g o n i s t e , a c c o m p a g n a n d o l e c o n s t r u m e n t i c o n c r e t i e a c c e s s i b i l i , a f f i n c h é p o s s a n o t r a r r e v a n t a g g i o d a l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e n o n s o l o i n t e r m i n i d i p r o d u t t i v i t à , m a a n c h e d i r e s i l i e n z a e s i c u r e z z a . D a l d i b a t t i t o è i n f i n e e m e r s a u n a r i f l e s s i o n e c u l t u r a l e : l ’ E u r o p a r i s c h i a d i p e r d e r e t e r r e n o n o n s o l o s u l p i a n o d e g l i i n v e s t i m e n t i , m a a n c h e n e l l a c a p a c i t à d i f o r m a r e c o m p e t e n z e a d e g u a t e . D i r i t t o , t e c n o l o g i a , m a n a g e m e n t e s c i e n z e d e v o n o d i a l o g a r e d i p i ù , p e r c h é l a r e g o l a z i o n e e f f i c a c e n o n p u ò p r e s c i n d e r e d a u n a p p r o c c i o m u l t i d i s c i p l i n a r e . I n c o n c l u s i o n e , l a s e r a t a h a c o n f e r m a t o u n p u n t o d i f o n d o : l ’ i n n o v a z i o n e n o n s i f e r m a e l ’ E u r o p a d o v r à t r o v a r e u n e q u i l i b r i o t r a t u t e l a d e i d i r i t t i , r a p i d i t à l e g i s l a t i v a e c a p a c i t à d i c o m p e t e r e i n u n c o n t e s t o g l o b a l e s e m p r e p i ù a c c e l e r a t o .