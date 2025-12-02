M i l a n o , 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - S i è c o n c l u s o c o n g r a n d e p a r t e c i p a z i o n e ' B u i l d i n g t h e C h a n g e ' , l ' e v e n t o d i F e d e r a t e d I n n o v a t i o n @ M i n d , o s p i t a t o n e g l i s p a z i d e l l o H u m a n T e c h n o p o l e . I l c o n v e g n o , m o d e r a t o d a L u c a Z o r l o n i ( d i r e t t o r e d i W i r e d ) , h a r i u n i t o a z i e n d e , i s t i t u z i o n i , r i c e r c a t o r i e s t a r t u p c h e s t a n n o c o n t r i b u e n d o a t t i v a m e n t e a l l a t r a s f o r m a z i o n e d e l D i s t r e t t o d e l l ’ I n n o v a z i o n e d i M i l a n o . A d a p r i r e i l a v o r i è s t a t o F a b r i z i o G r i l l o , p r e s i d e n t e d i F e d e r a t e d I n n o v a t i o n @ M i n d , c h e h a s o t t o l i n e a t o i l v a l o r e d e l m o d e l l o c o l l a b o r a t i v o s u c u i s i f o n d a l ’ e c o s i s t e m a : " O g g i a b b i a m o u n i t o l e f o r z e . S t i a m o s p e r i m e n t a n d o n e l c o n c r e t o c o m e l a v o r a r e i n s i e m e e c r e a r e n u o v e o p p o r t u n i t à d i c o n c e r t o t r a p u b b l i c o e p r i v a t o . C i s i a m o r i l a n c i a t i v e r s o s f i d e s t i m o l a n t i e i n i z i a m o a v e d e r n e i f r u t t i " . A s e g u i r e , I g o r D e B i a s i o , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i P r i n c i p i a , h a p o s t o l ’ a c c e n t o s u l l a m i s s i o n e i n d u s t r i a l e d e l p r o g e t t o : " M i n d r a p p r e s e n t a u n l a b o r a t o r i o a p e r t o d o v e t e c n o l o g i a , s c i e n z a e i n d u s t r i a s i i n c o n t r a n o . O g g i a b b i a m o v i s t o e s e m p i c o n c r e t i d i c o m e l a c r o s s - f e r t i l i z a t i o n t r a c o m p e t e n z e d i v e r s e p o s s a g e n e r a r e n u o v e o p p o r t u n i t à d i c r e s c i t a e i n n o v a z i o n e " . È s e g u i t o l ’ i n t e r v e n t o d i S t e f a n o M i n i n i , d i r e t t o r e g e n e r a l e d i F e d e r a t e d I n n o v a t i o n @ M i n d , c h e h a e v i d e n z i a t o l ’ e v o l u z i o n e d e l l ’ e c o s i s t e m a v e r s o u n m o d e l l o s e m p r e p i ù o p e r a t i v o e o r i e n t a t o a i r i s u l t a t i . " S t i a m o e n t r a n d o i n u n a n u o v a f a s e : d a l l e v i s i o n i s t i a m o p a s s a n d o a l l e i m p l e m e n t a z i o n i . C o s t r u i r e i l c a m b i a m e n t o d i m o s t r a c o s a s i g n i f i c h i a t t i v a r e p r o g e t t i v e r i , c o n a z i e n d e c h e c o l l a b o r a n o t r a l o r o e c o n i p a r t n e r s c i e n t i f i c i d e l D i s t r e t t o c h e n e l 2 0 2 6 s i a m p l i e r a n n o " , h a d e t t o M i n i n i , s o t t o l i n e a n d o c h e " B u i l d i n g t h e C h a n g e è s o l o l ’ i n i z i o . S i a m o o r g o g l i o s i c h e i l C a m p u s d e l l a S t a t a l e a r r i v i a M i n d : u n p a s s o c h e r a f f o r z a i l l e g a m e t r a f o r m a z i o n e , r i c e r c a e i n n o v a z i o n e n e l c u o r e d e l d i s t r e t t o " . I l v a l o r e i s t i t u z i o n a l e d i M i n d è s t a t o r i b a d i t o d a l l ’ a s s e s s o r e a l l o S v i l u p p o e c o n o m i c o d e l l a R e g i o n e L o m b a r d i a G u i d o G u i d e s i , c h e h a p r e s o p a r t e a i s a l u t i i n t r o d u t t i v i a l l ' e v e n t o . I l p r o g r a m m a h a d a t o s p a z i o a d u e s e s s i o n i d i p r e s e n t a z i o n i c h e h a n n o r a c c o n t a t o t e c n o l o g i e , s p e r i m e n t a z i o n i e c o l l a b o r a z i o n i g i à a t t i v e a l l ’ i n t e r n o d i F e d e r a t e d I n n o v a t i o n @ M i n d . T r a i c a s i i l l u s t r a t i : E l t G r o u p s u l p o t e n z i a l e d e l l e t e c n o l o g i e i m m e r s i v e e d e l l a G e n A i n e l d u a l u s e ; L e n d l e a s e s u l v a l o r e d e i d a t i u r b a n i e d e l d i g i t a l t w i n d e l d i s t r e t t o ; B i o 4 D r e a m s s u l n u o v o m o d e l l o d i H u m a n D i g i t a l T w i n ; U m a n a s u l p r o g e t t o M i n d C a r e e r d e d i c a t o a l l e c o m p e t e n z e d e l f u t u r o ; A d v i c e P h a r m a s u l l ’ e v o l u z i o n e d e l * M i n d H e a l t h D a t a S p a c e * ; W o o d B e t o n s u l l a p r e f a b b r i c a z i o n e s o s t e n i b i l e e d i g i t a l e ; W ü r t h / T i m e l a p s e s u l l ’ a p p l i c a z i o n e d e l l ’ A i p e r l a s i c u r e z z a n e i c a n t i e r i . S p a z i o a n c h e a l l a v i s i o n e s t r a t e g i c a d i p r o t a g o n i s t i d e l l ’ e c o s i s t e m a d e l l ’ i n n o v a z i o n e , t r a c u i U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i M i l a n o , E u r e k a ! V e n t u r e , C o m u n e d i M i l a n o e s t a r t u p d e e p t e c h o p e r a n t i n e l d i s t r e t t o . L a g i o r n a t a - v i e n e e v i d e n z i a t o i n u n a n o t a - h a c o n f e r m a t o c h e " F e d e r a t e d I n n o v a t i o n @ M i n d è u n m o d e l l o c h e g e n e r a i m p a t t o e s t a e n t r a n d o i n u n a f a s e d i p i e n a m a t u r i t à : d a l u o g o d i i n c o n t r o a m o t o r e o p e r a t i v o d i i n n o v a z i o n e , i n c u i l a c o l l a b o r a z i o n e p u b b l i c o - p r i v a t a p r o d u c e p r o g e t t i c h e v a n n o o l t r e l a s p e r i m e n t a z i o n e " . U n o d e i m o m e n t i p i ù a p p r e z z a t i d e l p o m e r i g g i o è s t a t o i l t a l k d e l p o d c a s t s p e c i a l e S e r e n d i p i t y – B r a i n A t t a c k L i v e , u n d i a l o g o t r a i l p r o f . M a u r o P o r t a e l ’ a r t i s t a A l e s s a n d r o B u s c i . U n c o n f r o n t o c h e h a m e s s o i n r e l a z i o n e c r e a t i v i t à , m e n t e e p e r c e z i o n e , m o s t r a n d o c o m e l o s g u a r d o s c i e n t i f i c o e q u e l l o a r t i s t i c o p o s s a n o i l l u m i n a r s i r e c i p r o c a m e n t e . R i c c a r d o C o n t i h a p o i c o n d o t t o l a r e g i s t r a z i o n e l i v e i d e a t a d a V a l o r e I t a l i a e r e a l i z z a t a d i r e t t a m e n t e d a g l i s p a z i d i H u m a n T e c h n o p o l e , r a c c o g l i e n d o l e v o c i e l e t e s t i m o n i a n z e d e g l i o s p i t i , e s p l o r a n d o t e m i c o m e c o l l a b o r a z i o n e , d a t i , c r e a t i v i t à e t e c n o l o g i e e m e r g e n t i .