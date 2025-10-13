R o m a , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - S i t e r r à d o m a n i m a r t e d ì 1 4 o t t o b r e , a l l e o r e 1 6 , p r e s s o l a S a l a Z u c c a r i d e l S e n a t o , a P a l a z z o G i u s t i n i a n i , i l c o n v e g n o " L a r e s p o n s a b i l i t à a m m i n i s t r a t i v a e c o n t a b i l e n e i c o n t r a t t i p u b b l i c i d i l a v o r i , s e r v i z i e f o r n i t u r e : s f i d e e p r o s p e t t i v e p e r l o s v i l u p p o d e l P a e s e " . L ' e v e n t o s u i n i z i a t i v a d e l v i c e p r e s i d e n t e d e l S e n a t o G i a n M a r c o C e n t i n a i o , è r e a l i z z a t o i n c o l l a b o r a z i o n e c o n i l d i p a r t i m e n t o d i D i r i t t o A m m i n i s t r a t i v o d i M P M L e g a l d i r e t t o d a l l ’ a v v o c a t o S i l v a n o M a z z a n t i n i , i l t h i n k t a n k I l S a l o t t o e F o r m a t - C e n t r o S t u d i , R i c e r c h e e F o r m a z i o n e . I n t e r v e r r a n n o , t r a g l i a l t r i , l a p r e s i d e n t e A n c e G i o v a n i A n g e l i c a K r y s t l e D o n a t i , i l p r e s i d e n t e I n f r a t e l A l f r e d o M a r i a B e c c h e t t i , i l p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e T r a s p o r t i , P o s t e e T e l e c o m u n i c a z i o n i d e l l a C a m e r a S a l v a t o r e D e i d d a , i l c o n s i g l i e r e d i S t a t o S t e f a n o T o s c h e i e F r a n c e s c o L o m b a r d o , p r e s i d e n t e o n o r a r i o d i s e z i o n e d e l l a C o r t e d e i C o n t i . A m o d e r a r e l ’ i n c o n t r o F l a v i a G i a c o b b e , d i r e t t o r e r e s p o n s a b i l e d i F o r m i c h e .