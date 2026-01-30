R o m a , 3 0 g e n . ( A d n k r o n o s ) - A n a s , s o c i e t à d e l g r u p p o F s I t a l i a n e , h a p u b b l i c a t o s u l l a G a z z e t t a U f f i c i a l e l ' a g g i u d i c a z i o n e e f f i c a c e d i u l t e r i o r i d u e l o t t i r i g u a r d a n t i l a p r o g e t t a z i o n e e s e c u t i v a e l a r e a l i z z a z i o n e d e i l a v o r i r i c a d e n t i n e l l ’ i t i n e r a r i o i n v a r i a n t e i n n u o v a s e d e t r a S i b a r i e C o r i g l i a n o R o s s a n o , p e r u n i n v e s t i m e n t o c o m p l e s s i v o d i c i r c a 1 , 2 m i l i a r d i d i e u r o . I l L o t t o 2 , p e r u n a e s t e s a d i 1 5 k m , è s t a t o a g g i u d i c a t o a l C o n s o r z i o O r d i n a r i o E t e r i a p e r l ’ i m p o r t o c o m p l e s s i v o n e t t o d i 3 7 6 , 3 m i l i o n i d i e u r o , i l L o t t o 1 , d e l l o s v i l u p p o d i c i r c a 1 7 k m , è s t a t o a g g i u d i c a t o a l l ’ i m p r e s a W e b u i l d p e r l ’ i m p o r t o c o m p l e s s i v o n e t t o d i 5 3 1 , 2 m i l i o n i d i e u r o m e n t r e i l “ C o n l ’ a g g i u d i c a z i o n e d e i d u e l o t t i d e l l a S S 1 0 6 ‘ J o n i c a ’ n e l t r a t t o S i b a r i C o r i g l i a n o R o s s a n o - h a d i c h i a r a t o l ' a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i A n a s C l a u d i o A n d r e a G e m m e - A n a s c o n f e r m a i l p r o p r i o i m p e g n o n e l p o t e n z i a m e n t o d e l l e i n f r a s t r u t t u r e d e l l a C a l a b r i a , c o n l ’ o b i e t t i v o d i m i g l i o r a r e i n m a n i e r a s i g n i f i c a t i v a i l i v e l l i d i s i c u r e z z a , l a q u a l i t à d e l l a m o b i l i t à e l ’ a c c e s s i b i l i t à d e l l ’ a r e a i o n i c a , f a v o r e n d o a l c o n t e m p o l o s v i l u p p o e c o n o m i c o e s o c i a l e d e l l a r e g i o n e ” . I d u e l o t t i r i g u a r d a n o l a r e a l i z z a z i o n e d e l l a n u o v a v a r i a n t e a l l a s t r a d a s t a t a l e 1 0 6 “ J o n i c a ” , n e l t r a t t o c o m p r e s o t r a C o s e r i e e S i b a r i , i n p r o v i n c i a d i C o s e n z a . I l n u o v o t r a c c i a t o a v r à u n o s v i l u p p o c o m p l e s s i v o d i c i r c a 3 2 k m c h e s o m m a t i a i 3 8 i n c o s t r u z i o n e d e l T e r z o M e g a l o t t o , t r a R o s e t o C a p o S p u l i c o e S i b a r i , e a i 5 0 k m d e i s e i l o t t i d i p r o s s i m o a v v i o , t r a C a t a n z a r o e C r o t o n e , c o n s e n t i r à d i e l e v a r e l e c o n d i z i o n i d i s i c u r e z z a d e l l a d o r s a l e i o n i c a c o n u l t e r i o r i 1 2 0 k m d i n u o v a S S 1 0 6 , a q u a t t r o c o r s i e c o n c a r a t t e r i s t i c h e a u t o s t r a d a l i . L ' a g g i u d i c a z i o n e d e i d u e l o t t i , s o m m a t i a i s e i l o t t i d i p r o s s i m o a v v i o t r a C a t a n z a r o e C r o t o n e d e l l ' i m p o r t o d i 2 , 6 m i l i a r d i d i e u r o e d a l T e r z o M e g a l o t t o i n e s e c u z i o n e , e l e v a l ' i m p o r t o t o t a l e d e l l ' i n v e s t i m e n t o s u l l a S S 1 0 6 a o l t r e 5 m i l i a r d i d i e u r o . L ' a p p a l t o i n t e g r a t o , s u d d i v i s o i n d u e l o t t i , r i g u a r d a l a p r o g e t t a z i o n e e s e c u t i v a e l ’ e s e c u z i o n e d e i l a v o r i , c o m p r e n s i v o d e i s e r v i z i d i m o n i t o r a g g i o a m b i e n t a l e , g e o t e c n i c o e s t r u t t u r a l e , n o n c h é d e l l a b o n i f i c a d a o r d i g n i b e l l i c i . L e v e r i f i c h e s u i r e q u i s i t i d i o r d i n e g e n e r a l e , t e c n i c o - e c o n o m i c o e a n t i m a f i a s i s o n o c o n c l u s e c o n e s i t o p o s i t i v o , c o n s e n t e n d o l ’ e f f i c a c i a i m m e d i a t a d e l l e a g g i u d i c a z i o n i a i s e n s i d e l C o d i c e d e i c o n t r a t t i p u b b l i c i . I l o t t i f a n n o p a r t e d e g l i i n t e r v e n t i o g g e t t o d i c o m m i s s a r i a m e n t o g o v e r n a t i v o a f f i d a t o c o n d p c m d e l 0 3 / 0 2 / 2 0 2 5 , a i s e n s i d e l l ’ a r t . 4 d e l d l 3 2 / 2 0 1 9 , a l C o m m i s s a r i o S t r a o r d i n a r i o , R e s p o n s a b i l e p r o t e m p o r e d e l l a s t r u t t u r a t e r r i t o r i a l e C a l a b r i a d i A n a s L u i g i M u p o .