A n c o n a , 1 0 n o v . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - " D o b b i a m o c o s t r u i r e u n g r a n d e p a t t o i n t e r i s t i t u z i o n a l e t r a p u b b l i c o , i m p r e s e e p a r t i s o c i a l i , p e r c h é l a s i c u r e z z a n o n è u n t e m a d i v i s i v o m a r i g u a r d a t u t t i " . E ' q u a n t o h a d i c h i a r a t o E s t e r R o t o l i , d i r e t t o r e c e n t r a l e p r e v e n z i o n e I n a i l , a l l a t a p p a i n a u g u r a l e d i S i . i n . p r e . s a . a l p o r t o d i A n c o n a . I l p r o g e t t o , h a s p i e g a t o , " p o r t a i s e r v i z i d e l l ’ I s t i t u t o d i r e t t a m e n t e v e r s o l e p e r s o n e , c o n a t t i v i t à d i f o r m a z i o n e e a s s i s t e n z a , p e r a s c o l t a r e i f a b b i s o g n i r e a l i d e i l a v o r a t o r i e d e l l e i m p r e s e " . R o t o l i h a s o t t o l i n e a t o c h e n e i p r i m i n o v e m e s i d e l 2 0 2 5 s i c o n t a n o o l t r e 1 2 . 0 0 0 i n f o r t u n i s u l l a v o r o n e l l e M a r c h e , i n c a l o r i s p e t t o a i 1 6 . 0 0 0 d e l 2 0 2 4 , m a a n c o r a t r o p p i . " O g n i n u m e r o – h a d e t t o – r a p p r e s e n t a u n a p e r s o n a . L a p r e v e n z i o n e è l a c h i a v e p e r t u t e l a r e i l c a p i t a l e s o c i a l e p i ù i m p o r t a n t e : i l a v o r a t o r i " .