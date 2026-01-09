R o m a , 9 g e n . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - " Q u a n d o c i s i i s c r i v e a l l ' a s s i c u r a z i o n e I n a i l p e r g l i i n c i d e n t i d o m e s t i c i s i a c q u i s i s c e e s i r i c o n o s c e i l v a l o r e d i l a v o r a t r i c e o l a v o r a t o r e d e l l a f a m i g l i a c h e p r o d u c e u n v a l o r e o l t r e c h e s o c i a l e a n c h e e c o n o m i c o p e r t u t t o i l P a e s e . L a l e g g e 3 d i c e m b r e 1 9 9 9 , n . 4 9 3 , h a i s t i t u i t o u n a p o l i z z a a s s i c u r a t i v a c o n t r o g l i i n f o r t u n i d o m e s t i c i c h e r i c o n o s c e e v a l o r i z z a c h i u n q u e i m p i e g h i l e p r o p r i e e n e r g i e i n m a n i e r a a b i t u a l e , e s c l u s i v a e g r a t u i t a , n e l l ' a m b i t o d o m e s t i c o " . C o s ì F e d e r i c a R o s s i G a s p a r r i n i , p r e s i d e n t e d e l C o m i t a t o a m m i n i s t r a t o r e d e l F o n d o a u t o n o m o s p e c i a l e p e r l ' a s s i c u r a z i o n e c o n t r o g l i i n f o r t u n i d o m e s t i c i , c o n A d n k r o n o s / L a b i t a l i a p a r l a d e l l a c a m p a g n a i n f o r m a t i v a d i c o m u n i c a z i o n e b i e n n a l e ' N o n f i d a r t i d e g l i i n s o l i t i s o s p e t t i ' , c o n l a q u a l e l ' I n a i l p u n t a a d i f f o n d e r e l a c u l t u r a d e l l a p r e v e n z i o n e d e i r i s c h i l e g a t i a l l e a t t i v i t à c a s a l i n g h e e i l v a l o r e s o c i a l e d e l l a t u t e l a a s s i c u r a t i v a o b b l i g a t o r i a . " E ' r i v o l t a - s p i e g a - a t u t t e l e p e r s o n e c h e s i d e d i c a n o i n v i a p r i o r i t a r i a e g r a t u i t a m e n t e a l l a v o r o d i c u r a n e l l ' a m b i t o d e l l a p r o p r i a f a m i g l i a . S e c o n d o m e r i c o n o s c e r s i i n u n r u o l o d i d i g n i t à m a s s i m a p e r a v e r s v o l t o i l l a v o r o p e r g l i a l t r i e g r a t u i t a m e n t e d o v r e b b e d a r e u n m a g g i o r e ' c o n v i n c i m e n t o ' d i s e s t e s s i " . " I n o l t r e - a g g i u n g e - u n ' a s s i c u r a z i o n e c o n t r o g l i i n f o r t u n i c o m p o r t a d e l l e t u t e l e . N e l c a s o d i i n v a l i d i t à p e r m a n e n t e o g n i m e s e d i o t t i e n e u n r i c o n o s c i m e n t o e c o n o m i c o c h e p e r m e t t e d i a f f r o n t a r e l a v i t a . I l l a v o r o d o m e s t i c o è , i n f a t t i , a s s i c u r a t o e d e q u i p a r a t o , n e l l a t u t e l a , a l l a v o r o r e t r i b u i t o " .