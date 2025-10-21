R o m a , 2 1 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - “ L ’ o b i e t t i v o d e l p r o g e t t o S i . i n . p r e . s a . ( S i c u r e z z a , i n f o r m a z i o n e , p r e v e n z i o n e , s a l u t e ) è q u e l l o d i a r r i v a r e a l m a g g i o r n u m e r o d i l u o g h i d i l a v o r o . I n I t a l i a c i s o n o 3 m i l i o n i e 7 0 0 m i l a r e a l t à p r o d u t t i v e e a m m i n i s t r a t i v e , t r a i n d u s t r i a , c o m m e r c i o , a g r i c o l t u r a e t e r z i a r i o , e d è a l l ’ i n t e r n o d i q u e s t e c h e s i m i s u r a l a c a p a c i t à d i p r e v e n i r e i r i s c h i d a i n f o r t u n i o e d i m a l a t t i e p r o f e s s i o n a l i . D e c e n t r a r e l e i n i z i a t i v e d e l l ' I n a i l è f o n d a m e n t a l e p e r a r r i v a r e i l p i ù v i c i n o p o s s i b i l e a i l u o g h i i n c u i l a v o r a t o r i e i m p r e s e o r g a n i z z a n o l a p r o p r i a a t t i v i t à , t e n e n d o s e m p r e c o n t o d e l l ' a r t i c o l o 1 , c h e r e g o l a l a q u a l i t à d e l l a v o r o , d e l l a s i c u r e z z a e d e l l a s a l u t e ” . L o s p i e g a i l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o d i i n d i r i z z o e v i g i l a n z a I n a i l , G u g l i e l m o L o y , a l l ’ e v e n t o o r g a n i z z a t o d a l l ’ I s t i t u t o i n o c c a s i o n e d e l l a S e t t i m a n a e u r o p e a p e r l a s a l u t e e l a s i c u r e z z a s u l l a v o r o p r o m o s s a d a l l ’ E u - O s h a , d i c u i l ’ I s t i t u t o è f o c a l p o i n t p e r l ’ I t a l i a . L ’ e v e n t o è s t a t o d e d i c a t o a l l e n u o v e s t r a t e g i e p e r l a s i c u r e z z a n e i l u o g h i d i l a v o r o e a d a l c u n i d e i p i ù r e c e n t i p r o g e t t i d i r i c e r c a a d a l t o t a s s o t e c n o l o g i c o s v i l u p p a t i d a i r i c e r c a t o r i I n a i l . “ S i t r a t t a d i u n ’ i n i z i a t i v a c h e h a a n c h e u n v a l o r e s i m b o l i c o . l ' I n a i l e s c e d a l l e p r o p r i e s e d i e v a l a d d o v e s i l a v o r a , s i p r o d u c e e d o v e s i m e t t o n o i n c a m p o l e m i s u r e d i p r e v e n z i o n e - a g g i u n g e L o y - a t t r a v e r s o s u g g e r i m e n t i , c o n s i g l i e l ’ i l l u s t r a z i o n e d e l l e o p p o r t u n i t à e d e i f i n a n z i a m e n t i c h e I n a i l m e t t e i n c a m p o p e r l a f o r m a z i o n e , p e r l a p r e v e n z i o n e e p e r l ' i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a ” .