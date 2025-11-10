A n c o n a , 1 0 n o v . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - L ’ I n a i l p r o m u o v e i l p r o g e t t o S i . i n . p r e . s a . ( S i c u r e z z a , i n f o r m a z i o n e , p r e v e n z i o n e , s a l u t e ) , i n i z i a t i v a i t i n e r a n t e c h e n e l l ’ a r c o d i 2 4 m e s i t o c c h e r à t u t t e l e r e g i o n i i t a l i a n e p e r a s c o l t a r e i b i s o g n i d i i m p r e s e e l a v o r a t o r i e f o r n i r e r i s p o s t e t e m p e s t i v e e m i r a t e i n t e r m i n i d i s u p p o r t o e a s s i s t e n z a d i p r o s s i m i t à . L a p r i m a t a p p a n a z i o n a l e s i s v o l g e n e l l e M a r c h e , a d A n c o n a , o g g i l u n e d ì 1 0 e m a r t e d ì 1 1 n o v e m b r e , p r e s s o i l P o r t o d i A n c o n a , m o l o L u i g i R i z z o / A r c o C l e m e n t i n o , d o v e u n a d e l l e d u e u n i t à m o b i l i d e l p r o g e t t o , v e r e e p r o p r i e s t a z i o n i a t t r e z z a t e t r a s p o r t a t e d a t r u c k , s a r à a d i s p o s i z i o n e d e l l e r e a l t à p r o d u t t i v e e d e i c i t t a d i n i . L ’ u n i t à m o b i l e c o m p r e n d e d i v e r s e s a l e , t r a c u i u n ’ a u l a p e r i n c o n t r i f o r m a t i v i e u n a s a l a m e d i c a , e o s p i t e r à a t t i v i t à d i c o n s u l e n z a s p e c i a l i s t i c a , a s s i s t e n z a p e r s o n a l i z z a t a e d i m o s t r a z i o n i p r a t i c h e s u i s e r v i z i o f f e r t i d a l l ’ I n a i l a i m p r e s e e l a v o r a t o r i . I l c o m p a r t o p o r t u a l e – a l l ’ i n t e r n o d e l l e a t t i v i t à p r o d u t t i v e ( d i s t r e t t i i n d u s t r i a l i , i n s e d i a m e n t i p r o d u t t i v i e c o n s o r z i a g r i c o l i ) – r i v e s t e u n r u o l o d i a s s o l u t o r i l i e v o s t r a t e g i c o n e l l ’ e c o n o m i a d e l l a r e g i o n e . I n o l t r e , l a c o m p l e s s i t à d e l l e a t t i v i t à c h e i n e s s o s i s v o l g o n o c o n t r i b u i s c e a r e n d e r e l a s c e l t a d e l p o r t o q u a l e s i t o p r o d u t t i v o p a r t i c o l a r m e n t e s i g n i f i c a t i v o p e r p o t e r r e a l i z z a r e l a t a p p a d i a p e r t u r a a l l i v e l l o n a z i o n a l e d e l p r o g e t t o . N e l c o r s o d e l l e d u e g i o r n a t e v e r r à p r e s e n t a t a l a m a p p a t u r a d e g l i i n f o r t u n i e d e l l e m a l a t t i e p r o f e s s i o n a l i s u l t e r r i t o r i o r e g i o n a l e e s a r a n n o i l l u s t r a t i i b a n d i I s i e l a p r e m i a l i t à o t 2 3 - a c u r a d e l l a s o v r i n t e n d e n z a s a n i t a r i a e d e l l a c o n s u l e n z a t e c n i c a s a l u t e e s i c u r e z z a d i I n a i l M a r c h e - a l l e a z i e n d e c h e o p e r a n o n e l p o r t o , a u t o r i t à e o p e r a t o r i p o r t u a l i , c o m p a g n i e d i n a v i g a z i o n e , s p e d i z i o n i e r i , a z i e n d e d i l o g i s t i c a e s e r v i z i p o r t u a l i , s o c i e t à d i c o s t r u z i o n e e c a n t i e r i s t i c a , m a n u t e n z i o n e e r i p a r a z i o n e n a v a l e . P a r t e c i p e r a n n o a l l ’ i n i z i a t i v a i l C o m i t a t o i t a l i a n o p a r a l i m p i c o e l ’ A n m i l , u n a t l e t a p a r a l i m p i c o e u n a s s i s t i t o I n a i l , o l t r e a d i v e r s i t e s t i m o n i a l d e l l a s i c u r e z z a A n m i l r i l a s c e r a n n o l a p r o p r i a t e s t i m o n i a n z a . D i p a r t i c o l a r e i n t e r e s s e , l ’ i n t e r v e n t o d e i r i c e r c a t o r i d e l d i p a r t i m e n t o m e d i c i n a , e p i d e m i o l o g i a , i g i e n e d e l l a v o r o e a m b i e n t a l e D i m e i l a e d e l D i p a r t i m e n t o i n n o v a z i o n i t e c n o l o g i c h e e s i c u r e z z a d e g l i i m p i a n t i , p r o d o t t i e i n s e d i a m e n t i a n t r o p i c i D i t c h e p r e s e n t e r a n n o r i s p e t t i v a m e n t e l a p i a t t a f o r m a ' C o n d i v i d o ' e l a m o v i m e n t a z i o n e d e l l e m e r c i i n a m b i t o p o r t u a l e c o m e c o r r e t t a g e s t i o n e d e l l e a t t r e z z a t u r e d i l a v o r o . N u m e r o s e l e p r o f e s s i o n a l i t à I n a i l p r e s e n t i a l l ’ i n t e r n o d e l l e v a r i e s a l e d e l T r u c k : a s s i s t e n t i s o c i a l i , i n f e r m i e r i , m e d i c i , p r o f e s s i o n i s t i , r i c e r c a t o r i e t e c n o l o g i .