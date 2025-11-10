A n c o n a , 1 0 n o v . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - " L a s c e l t a d i p a r t i r e d a A n c o n a è u n r i c o n o s c i m e n t o a l l ’ i m p e g n o d e l l e i s t i t u z i o n i m a r c h i g i a n e n e l l a d i f f u s i o n e d e l l a c u l t u r a d e l l a s i c u r e z z a e d e l l a p r e v e n z i o n e " . E ' q u a n t o h a d i c h i a r a t o P i e r o I a c o n o , d i r e t t o r e r e g i o n a l e I n a i l M a r c h e , i n o c c a s i o n e d e l l a p r i m a t a p p a d e l p r o g e t t o n a z i o n a l e S i . i n . p r e . s a . . L ’ i n i z i a t i v a , h a s p i e g a t o , " n o n è s o l o u n ’ e s i b i z i o n e : a l l ’ i n t e r n o d e l l ’ u n i t à m o b i l e s i s v o l g o n o a t t i v i t à c o n c r e t e , c o n s e r v i z i a l l e i m p r e s e e a g l i a s s i s t i t i , o l t r e a m o m e n t i d i f o r m a z i o n e r i v o l t i a s t u d e n t i , l a v o r a t o r i e r a p p r e s e n t a n t i a z i e n d a l i " . N e l l e M a r c h e , h a r i c o r d a t o I a c o n o , " n e i p r i m i n o v e m e s i d e l 2 0 2 5 s i s o n o r e g i s t r a t i 1 9 i n f o r t u n i m o r t a l i , i n c r e s c i t a d e l 6 0 % r i s p e t t o a l l o s c o r s o a n n o , e o l t r e 1 2 . 0 0 0 d e n u n c e d i i n f o r t u n i o . S o n o d a t i c h e c i i m p o n g o n o d i n o n a b b a s s a r e m a i l a g u a r d i a " , c o n c l u d e .