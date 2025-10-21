R o m a , 2 1 o t t ( A d n k r o n o s ) - " V o r r e i i n n a n z i t u t t o r i n n o v a r e , a n o m e m i o p e r s o n a l e e d e l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i , i s e n t i m e n t i d i v i c i n a n z a a l o r o , a t u t t i i f a m i l i a r i d e l l e v i t t i m e d i i n c i d e n t i s u l l a v o r o e a q u a n t i h a n n o s u b ì t o g r a v i m e n o m a z i o n i . L a v o s t r a p a r t e c i p a z i o n e c o n f e r i s c e a q u e s t o m o m e n t o u n s i g n i f i c a t o d i g r a n d e v a l o r e " . L o h a d e t t o i l p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a L o r e n z o F o n t a n a a l l ’ e v e n t o ' S t a t i g e n e r a l i s u s a l u t e e s i c u r e z z a s u l l a v o r o ' . " O g g i l a C a m e r a d e i d e p u t a t i o s p i t a p e r l a s e c o n d a v o l t a g l i S t a t i g e n e r a l i s u s a l u t e e s i c u r e z z a s u l l a v o r o . È u n i n c o n t r o c h e r i n n o v a l a f e r m a v o l o n t à d e l l e I s t i t u z i o n i d i m a n t e n e r e a l t a l ’ a t t e n z i o n e s u u n t e m a d i a s s o l u t o r i l i e v o c i v i l e e s o c i a l e . L ’ i n c o l u m i t à d e i l a v o r a t o r i n o n è s o l o u n d o v e r e i n d e r o g a b i l e . È a n c h e u n d i r i t t o c h e v a s e m p r e p r o t e t t o , s e n z a a l c u n a e c c e z i o n e " , h a a g g i u n t o . " I r e c e n t i d a t i d e l i n e a n o u n a s i t u a z i o n e i n t o l l e r a b i l e p e r u n P a e s e c h e r i c o n o s c e n e l l a v o r o i l p r i n c i p i o c a r d i n e d e l l a p r o p r i a i d e n t i t à r e p u b b l i c a n a . D i s p o n i a m o d i u n a l e g i s l a z i o n e t r a l e p i ù a v a n z a t e d ’ E u r o p a , m a l ’ I t a l i a s i c o n f r o n t a a n c o r a c o n s t a t i s t i c h e d r a m m a t i c h e c h e i m p o n g o n o l ’ u r g e n z a d i e s t e n d e r e i l p i a n o n o r m a t i v o e s a n z i o n a t o r i o . L a t u t e l a d e l l a v i t a n e i l u o g h i d i l a v o r o p a s s a i n f a t t i a t t r a v e r s o l a d i f f u s i o n e d i u n a c u l t u r a o r i e n t a t a a l l a p r e v e n z i o n e . U n a c u l t u r a c h e p r o m u o v a l ’ o s s e r v a n z a d e l l e r e g o l e , l a c o n o s c e n z a d e i d i r i t t i , d e i d o v e r i e d e i r i s c h i c o n n e s s i a l l e m a n s i o n i s v o l t e " , h a d e t t o a n c o r a F o n t a n a . ( A d n k r o n o s ) - " U n c a m b i a m e n t o c o s ì p r o f o n d o d e v e r e a l i z z a r s i a p a r t i r e d a i b a n c h i d i s c u o l a . O c c o r r e e d u c a r e l e n u o v e g e n e r a z i o n i a r i c o n o s c e r e l e s i t u a z i o n i d i p e r i c o l o e a d a d o t t a r e c o m p o r t a m e n t i r e s p o n s a b i l i p e r p r e n d e r s i c u r a d i s é s t e s s i e d e g l i a l t r i . È q u i c h e s i f o r m a n o i p r o f e s s i o n i s t i d e l d o m a n i . S o n o l o r o c h e u n g i o r n o e n t r e r a n n o n e g l i u f f i c i , n e i c a n t i e r i e n e l l e f a b b r i c h e " , h a p r o s e g u i t o . " P e n s o a l l e t a n t e a t t i v i t à d i o r i e n t a m e n t o p r o f e s s i o n a l e c h e o f f r o n o a m o l t i s t u d e n t i u n p r i m o c o n t a t t o d i r e t t o c o n i l m o n d o p r o d u t t i v o e a n c h e c o n l e s u e c o m p l e s s i t à . S o l o c o s ì p o t r a n n o c r e s c e r e c o n l a c o n s a p e v o l e z z a c h e l a s i c u r e z z a n o n è u n s e m p l i c e o b b l i g o , m a u n g e s t o d i r e s p o n s a b i l i t à e d i r i s p e t t o i n n a n z i t u t t o v e r s o s é s t e s s i e a f a v o r e d e l l ’ i n t e r a c o l l e t t i v i t à . Q u e s t o p e r c o r s o r i c h i e d e i l c o i n v o l g i m e n t o d i t u t t i g l i a t t o r i i s t i t u z i o n a l i c h i a m a t i a f a r e l a p r o p r i a p a r t e i n t e r m i n i d i c o m p e t e n z e e d i v i s i o n e c o m u n e " , h a c o n t i n u a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a . " I l P a r l a m e n t o h a g i à d i m o s t r a t o u n a f o r t e s e n s i b i l i t à a l r i g u a r d o , c o m e d i m o s t r a t o d a l l ’ i s t i t u z i o n e d e l l a C o m m i s s i o n e p r e s i e d u t a d a l l ’ O n . G r i b a u d o , c h e r i n g r a z i o p e r l ’ a t t i v i t à s v o l t a . P e n s o p o i a l l a n u o v a l e g g e c h e i n t r o d u c e l o s t u d i o d e i p r i n c ì p i d e l l a s i c u r e z z a s u l l a v o r o n e i p r o g r a m m i s c o l a s t i c i . È u n p a s s o i m p o r t a n t e v e r s o u n ’ e d u c a z i o n e c i v i c a c h e c o n s i d e r a l a p r o t e z i o n e d e i l a v o r a t o r i u n v a l o r e c o n d i v i s o . A q u e s t o s i a g g i u n g e l ’ i m p e g n o a r e n d e r e s t r u t t u r a l e l a t u t e l a a s s i c u r a t i v a p e r a l u n n i e i n s e g n a n t i , d o p o l e p r o m e t t e n t i s p e r i m e n t a z i o n i a v v i a t e n e g l i s c o r s i a n n i . A u s p i c o d u n q u e c h e s u q u e s t a s f i d a s i p o s s a s v i l u p p a r e l a p i ù a m p i a c o l l a b o r a z i o n e t r a I s t i t u z i o n i , p e r i l f u t u r o e p e r l a d i g n i t à d i o g n i l a v o r a t o r e " , h a d e t t o a n c o r a F o n t a n a .