R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - " C ' è t r o p p a c o n f u s i o n e s u q u e l l o c h e i n t e n d e p e r i n f o r t u n i o s u l l a v o r o e s u l l e c a u s e . I n I t a l i a n e l l ' u l t i m o a n n o g l i i n c i d e n t i e i m o r t i s u l l a v o r o s o n o d i m i n u i t i d e l 2 % . N e i l u o g h i d i l a v o r o c i s o n o m e n o i n c i d e n t i e m e n o v i t t i m e m a p i ù i n c i d e n t i c o s i d d e t t i i n i t i n e r e , n e l p e r c o r s o c a s a - l a v o r o e v i c e v e r s a , c r e s c i u t i d e l 3 5 % . M a i n u m e r i s o n o c o m u n q u e t r a g i c i " . L o h a d e t t o M a r c e l l o F i o r i , d i r e t t o r e g e n e r a l e I n a i l , i n t e r v e n e n d o a l l a t a v o l a r o t o n d a ' I l b e n e s s e r e d e l l a v o r a t o r e : d a l l a q u e s t i o n e s a l a r i a l e a l l a s i c u r e z z a n e i l u o g h i d i l a v o r o ' , i n c o r s o a R o m a n e l l a s e d e d i C o m i n & P a r t n e r s . S e c o n d o F i o r i " l a s i c u r e z z a e l a s a l u t e s u l l a v o r o è u n e l e m e n t o c h e d e v e e s s e r e c o s t i t u t i v o d e l l a p r o g e t t a z i o n e d e l l ' a z i e n d a , b i s o g n a f a r e f o r m a z i o n e p e r l e a z i e n d e c h e a b b i a n o l a s i c u r e z z a c o m e e l e m e n t o c o s t i t u t i v o n o n a c c e s s o r i o " , h a s o t t o l i n e a t o . E F i o r i h a r i c o r d a t o c h e " p a t e n t e a p u n t i , b a d g e d i c a n t i e r i s o n o m i s u r e l u n g i m i r a n t i d a p a r t e d e l m i n i s t e r o d e l L a v o r o m a n o n b a s t a c o m e c i i n s e g n a i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a " .