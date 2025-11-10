A n c o n a , 1 0 n o v . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - " I l p r o g e t t o S i . i n . p r e . s a . n a s c e p e r a v v i c i n a r e l ’ I n a i l a l l e i s t i t u z i o n i , a i l a v o r a t o r i e a l l e i m p r e s e , m a a n c h e a t u t t i c o l o r o c h e p e n s a n o c h e l ’ I s t i t u t o s i a s o l t a n t o u n ’ a s s i c u r a z i o n e " . E ' q u a n t o h a d i c h i a r a t o M a r c e l l o F i o r i , d i r e t t o r e g e n e r a l e I n a i l , i n a u g u r a n d o a l p o r t o d i A n c o n a l a p r i m a t a p p a d e l l a c a m p a g n a i t i n e r a n t e n a z i o n a l e . " N e l l a n o s t r a u n i t à m o b i l e – h a a g g i u n t o – s a r à p o s s i b i l e r i c e v e r e c o n s u l e n z e , p a r t e c i p a r e a m o m e n t i d i f o r m a z i o n e e c o n o s c e r e g l i i n c e n t i v i c h e l ’ I n a i l m e t t e a d i s p o s i z i o n e p e r i l r i n n o v o d e i m a c c h i n a r i e p e r l ’ a d o z i o n e d i n u o v e t e c n o l o g i e p e r l a s a l u t e e l a s i c u r e z z a " . I l t r u c k a l l e s t i t o d a l l ’ I s t i t u t o , v e r a e p r o p r i a “ s t a z i o n e d e l l a p r e v e n z i o n e ” , o f f r i r à a n c h e v i s i t e m e d i c h e , i n c o n t r i c o n s t u d e n t i e a t t i v i t à i n f o r m a t i v e d e d i c a t e a l l a c u l t u r a d e l l a s i c u r e z z a . " L a s a l u t e e l a s i c u r e z z a n o n s o n o u n a d e m p i m e n t o b u r o c r a t i c o – h a s o t t o l i n e a t o F i o r i – m a u n i n v e s t i m e n t o p e r i l f u t u r o d i c h i l a v o r a e d i c h i l a v o r e r à " . " A b b i a m o s c e l t o i l p o r t o d i A n c o n a p e r i n a u g u r a r e S i . i n . p r e . s a . p e r c h é l a b l u e e c o n o m y è u n p i l a s t r o f o n d a m e n t a l e d e l P a e s e : u n s e t t o r e r i c c o d i o p p o r t u n i t à m a a n c h e d i r i s c h i . N e l s o l o s c a l o d o r i c o – h a r i c o r d a t o – o p e r a n o o l t r e 6 . 0 0 0 l a v o r a t o r i , i m p e g n a t i i n a t t i v i t à p o r t u a l i , l o g i s t i c h e e d i m a n u t e n z i o n e , s p e s s o c o n i n t e r f e r e n z e t r a m a n s i o n i d i v e r s e . " I n c o n t e s t i c o m e q u e s t o – h a p r o s e g u i t o F i o r i – l a p r e v e n z i o n e è e s s e n z i a l e : s o l o c o n c o n s a p e v o l e z z a e f o r m a z i o n e s i p o s s o n o e v i t a r e i n c i d e n t i e v i t t i m e s u l l a v o r o " . L ’ i n i z i a t i v a S i . i n . p r e . s a . p r e v e d e 1 0 0 g i o r n a t e i n 2 4 m e s i s u t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e , c o n l ’ o b i e t t i v o d i o f f r i r e a s s i s t e n z a d i p r o s s i m i t à e d i f f o n d e r e l a c u l t u r a d e l l a s i c u r e z z a " n o n c o m e o b b l i g o , m a c o m e v a l o r e c o n d i v i s o t r a i m p r e s e e l a v o r a t o r i " . " O g n i t r a g e d i a s u l l a v o r o , c o m e q u e l l a a c c a d u t a n e i g i o r n i s c o r s i a R o m a a l l a T o r r e d e i C o n t i , è u n a f e r i t a p e r t u t t o i l P a e s e e d i m o s t r a c h e s u l l a s i c u r e z z a n o n s i f a m a i a b b a s t a n z a . G l i i n c i d e n t i p i ù g r a v i c o n t i n u a n o a v e r i f i c a r s i n e i s e t t o r i d e l l ’ e d i l i z i a , d e l l a l o g i s t i c a e d e l l a m a n i f a t t u r a p e s a n t e – h a r i c o r d a t o – . P e r q u e s t o s e r v o n o p e r s o n a l e f o r m a t o e u n i m p e g n o c o m u n e d i t u t t a l a c a t e n a d e l l a s i c u r e z z a : d a l l ’ i m p r e n d i t o r e a l r a p p r e s e n t a n t e d e i l a v o r a t o r i " . F i o r i h a s o t t o l i n e a t o c h e I n a i l e I n p s s t a n n o p e r a s s u m e r e 5 0 0 n u o v i i s p e t t o r i , d o p o a n n i d i c a r e n z e d i c o n t r o l l o . " I n u n P a e s e d o v e i l 9 0 % d e l l e i m p r e s e h a m e n o d i 1 0 d i p e n d e n t i – h a a g g i u n t o – d o b b i a m o a c c o m p a g n a r e l e m i c r o a z i e n d e i n u n p e r c o r s o d i c r e s c i t a , s p i e g a n d o c h e l a p r e v e n z i o n e n o n è u n c o s t o m a u n i n v e s t i m e n t o , l ’ u n i c o m o d o p e r s a l v a r e v i t e e g a r a n t i r e p r o d u t t i v i t à " .