Ancona, 10 nov. (Adnkronos/Labitalia) - "Il progetto Si.in.pre.sa. nasce per avvicinare lInail alle istituzioni, ai lavoratori e alle imprese, ma anche a tutti coloro che pensano che lIstituto sia soltanto unassicurazione". E' quanto ha dichiarato Marcello Fiori, direttore generale Inail, inaugurando al porto di Ancona la prima tappa della campagna itinerante nazionale. "Nella nostra unità mobile ha aggiunto sarà possibile ricevere consulenze, partecipare a momenti di formazione e conoscere gli incentivi che lInail mette a disposizione per il rinnovo dei macchinari e per ladozione di nuove tecnologie per la salute e la sicurezza". Il truck allestito dallIstituto, vera e propria stazione della prevenzione, offrirà anche visite mediche, incontri con studenti e attività informative dedicate alla cultura della sicurezza. "La salute e la sicurezza non sono un adempimento burocratico ha sottolineato Fiori ma un investimento per il futuro di chi lavora e di chi lavorerà". "Abbiamo scelto il porto di Ancona per inaugurare Si.in.pre.sa. perché la blue economy è un pilastro fondamentale del Paese: un settore ricco di opportunità ma anche di rischi. Nel solo scalo dorico ha ricordato operano oltre 6.000 lavoratori, impegnati in attività portuali, logistiche e di manutenzione, spesso con interferenze tra mansioni diverse. "In contesti come questo ha proseguito Fiori la prevenzione è essenziale: solo con consapevolezza e formazione si possono evitare incidenti e vittime sul lavoro". Liniziativa Si.in.pre.sa. prevede 100 giornate in 24 mesi su tutto il territorio nazionale, con lobiettivo di offrire assistenza di prossimità e diffondere la cultura della sicurezza "non come obbligo, ma come valore condiviso tra imprese e lavoratori". "Ogni tragedia sul lavoro, come quella accaduta nei giorni scorsi a Roma alla Torre dei Conti, è una ferita per tutto il Paese e dimostra che sulla sicurezza non si fa mai abbastanza. Gli incidenti più gravi continuano a verificarsi nei settori delledilizia, della logistica e della manifattura pesante ha ricordato . Per questo servono personale formato e un impegno comune di tutta la catena della sicurezza: dallimprenditore al rappresentante dei lavoratori". Fiori ha sottolineato che Inail e Inps stanno per assumere 500 nuovi ispettori, dopo anni di carenze di controllo. "In un Paese dove il 90% delle imprese ha meno di 10 dipendenti ha aggiunto dobbiamo accompagnare le microaziende in un percorso di crescita, spiegando che la prevenzione non è un costo ma un investimento, lunico modo per salvare vite e garantire produttività".