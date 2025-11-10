A n c o n a , 1 0 n o v . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - " S i a m o o r g o g l i o s i c h e l ’ I n a i l a b b i a s c e l t o i l p o r t o d i A n c o n a p e r a v v i a r e S i . i n . p r e . s a . , u n ’ i n i z i a t i v a c h e v a l o r i z z a l a c u l t u r a d e l l a s i c u r e z z a n e i l u o g h i d i l a v o r o " . E ' q u a n t o h a d i c h i a r a t o T i z i a n o C o n s o l i , a s s e s s o r e a l L a v o r o d e l l a R e g i o n e M a r c h e . L ’ a s s e s s o r e h a r i c o r d a t o c h e " p e r d u e a n n i , c o n 1 0 0 g i o r n a t e d i a t t i v i t à , l a c a m p a g n a o f f r i r à m o m e n t i d i s e n s i b i l i z z a z i o n e , a s s i s t e n z a e f o r m a z i o n e i n t u t t a I t a l i a " . " A b b i a m o u n a n o r m a t i v a m o l t o s t r i n g e n t e s u l l a s i c u r e z z a n e i c a n t i e r i e n e l l e a t t i v i t à i n d u s t r i a l i " , h a s o t t o l i n e a t o . " I l r i s p e t t o d e l l e r e g o l e è f o n d a m e n t a l e p e r g a r a n t i r e n o n s o l o t u t e l a d e i l a v o r a t o r i , m a a n c h e m a g g i o r e e f f i c i e n z a e p r o d u t t i v i t à . L a R e g i o n e – h a a g g i u n t o – s t a l a v o r a n d o a u n p i a n o p l u r i e n n a l e d e l l a v o r o c h e i n c l u d e r à a z i o n i s p e c i f i c h e p e r i n c e n t i v a r e l a p r e v e n z i o n e e s u p p o r t a r e l e i m p r e s e i n q u e s t a d i r e z i o n e " , h a c o n c l u s o .