R o m a , 1 7 d i c . ( A d n k r o n o s ) - P a g e l l a P o l i t i c a e F a c t a , l e d u e p r i n c i p a l i t e s t a t e i t a l i a n e c h e s i o c c u p a n o d i c o n t r a s t o a l l a d i s i n f o r m a z i o n e , h a n n o c h i e s t o a l l e f o r z e p o l i t i c h e p r e s e n t i i n P a r l a m e n t o d i f i r m a r e u n a p p e l l o i n c u i s i i m p e g n a n o a n o n c r e a r e o d i f f o n d e r e v i d e o d e e p f a k e d i e s p o n e n t i d i a l t r e f o r z e p o l i t i c h e . S e c i ò a v v i e n e p e r e r r o r e , l ’ i m p e g n o è d i d a r n e c o n t o p u b b l i c a m e n t e . I n o l t r e i l d o c u m e n t o c h i e d e a i f i r m a t a r i d i s e n s i b i l i z z a r e i p r o p r i i s c r i t t i s u q u e s t i i m p e g n i . E s p o n e n t i d i t u t t i i p r i n c i p a l i p a r t i t i , t r a i q u a l i G i o v a n n i D o n z e l l i , E l l y S c h l e i n , G i u s e p p e C o n t e , M a t t e o R e n z i , C a r l o C a l e n d a , M a r a C a r f a g n a , A n g e l o B o n e l l i , N i c o l a F r a t o i a n n i , c o n l ’ e c c e z i o n e d e l l a L e g a , h a n n o f i r m a t o . E d o m a n i , a l l e 1 1 . 3 0 , a l l a C a m e r a , v e r r à p r e s e n t a t a l ’ i n i z i a t i v a , ' D e e p f a k e e P o l i t i c a : i n s i e m e p e r d i r e b a s t a ” . P r e s e n t i A u g u s t a M o n t a r u l i ( F r a t e l l i d ’ I t a l i a ) , B a r b a r a F l o r i d i a ( M o v i m e n t o 5 S t e l l e ) , P a o l o E m i l i o R u s s o ( F o r z a I t a l i a ) , A n t o n i o N i c i t a ( P a r t i t o d e m o c r a t i c o ) , C a r l o C a l e n d a ( A z i o n e ) , A n g e l o B o n e l l i ( E u r o p a V e r d e / A V S ) , E n r i c o B o r g h i ( I t a l i a v i v a ) , R i c c a r d o M a g i ( P i ù E u r o p a ) e L u i g i M a r a t t i n ( P a r t i t o L i b e r a l d e m o c r a t i c o ) .