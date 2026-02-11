R o m a , 1 1 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ È u n f a t t o i m p o r t a n t e c h e s i a s t a t a a c c o l t a l a r i c h i e s t a , a v a n z a t a u n i t a r i a m e n t e d a l l e o p p o s i z i o n i , d i c a l e n d a r i z z a r e i l d d l n . 1 6 2 p e r l ’ a t t u a z i o n e d e l M e d i a F r e e d o m A c t . L o c h i e d i a m o d a l p r i m o m o m e n t o : l ’ I t a l i a n o n p u ò r e s t a r e i n d i e t r o r i s p e t t o a l l e a l t r e d e m o c r a z i e e u r o p e e s u p l u r a l i s m o , i n d i p e n d e n z a e d i t o r i a l e e t u t e l a d e i g i o r n a l i s t i " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d e l P d , F r a n c e s c o B o c c i a . " D o p o i d e c r e t i U c r a i n a e M i l l e p r o r o g h e , l ’ A u l a d e l S e n a t o a f f r o n t e r à f i n a l m e n t e u n p r o v v e d i m e n t o c h e c o l m a u n r i t a r d o d i d u e a n n i e r i p o r t a i l n o s t r o P a e s e n e l s o l c o d e l l e r e g o l e e u r o p e e . N o n t o l l e r e r e m o u l t e r i o r i t a t t i c h e d i l a t o r i e d e l l a m a g g i o r a n z a c h e e s s e n d o d i v i s a s i c o m p a t t a s o l o r i n v i a n d o i p r o b l e m i o p p u r e p r e n d e n d o i n o s t a g g i o , c o m e f a v e r g o g n o s a m e n t e d a o l t r e u n a n n o , l a c o m m i s s i o n e d i V i g i l a n z a " . " S u l l a s t e s s a c o m m i s s i o n e b i c a m e r a l e e s u l l a R a i l a m a g g i o r a n z a c o n t i n u a a p r o d u r r e s t a l l o e o p a c i t à . I n P a r l a m e n t o s i a p r e o r a u n c o n f r o n t o d e c i s i v o s u l l a g o v e r n a n c e d e l s e r v i z i o p u b b l i c o e s u l l e g a r a n z i e c o n t r o i n t e r f e r e n z e p o l i t i c h e e d e c o n o m i c h e . S e r v o n o n o r m e c h i a r e p e r p r o t e g g e r e l ’ a u t o n o m i a d e i m e d i a , a s s i c u r a r e c o n c o r r e n z a l e a l e n e l s e t t o r e , c o n t r a s t a r e l a d i s i n f o r m a z i o n e e t u t e l a r e c h i f a i n f o r m a z i o n e . S u q u e s t o n o n a r r e t r i a m o : l i b e r t à d i s t a m p a , p l u r a l i s m o e i n d i p e n d e n z a n o n s o n o b a n d i e r e d i p a r t e , m a p i l a s t r i d e l l a d e m o c r a z i a ” .