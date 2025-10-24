R o m a , 2 4 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L ' i n f l u e n z a s t a g i o n a l e n o n è s o l o u n f a s t i d i o d i s t a g i o n e , m a u n v e r o e p r o p r i o ' t r i g g e r ' c a p a c e d i i n n e s c a r e s c o m p e n s i n e i p a z i e n t i a f f e t t i d a p a t o l o g i e c r o n i c h e , c o n t r i b u e n d o i n m o d o s o s t a n z i a l e a l c a r i c o d i m o r b o s i t à e m o r t a l i t à . A r i c o r d a r l o è S i l v i o T a f u r i , p r o f e s s o r e o r d i n a r i o d i I g i e n e a l l ' u n i v e r s i t à d i B a r i , a l 5 8 e s i m o C o n g r e s s o n a z i o n a l e d e l l a S o c i e t à i t a l i a n a d i i g i e n e ( S i t i ) a B o l o g n a . " D a l 2 0 0 8 - 2 0 0 9 o s s e r v i a m o u n d e c l i n o c o s t a n t e d e l l e c o p e r t u r e v a c c i n a l i n e g l i o v e r 6 5 , c o n l a s o l a e c c e z i o n e d e l 2 0 2 0 " , s p i e g a T a f u r i , s o t t o l i n e a n d o l a n e c e s s i t à d i " u n ' i n n o v a z i o n e l e g i s l a t i v a c h e c o n s e n t a d i u t i l i z z a r e i r e g i s t r i d i p a t o l o g i a c o m e s i s t e m i d i a l l e r t a " . L ' e s p e r t o p r o p o n e i n o l t r e d i s f r u t t a r e " s t r u m e n t i d i i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e p e r i n v i a r e a l e r t a i m e d i c i s p e c i a l i s t i n e i p e r i o d i c h i a v e , r i c o r d a n d o l ' i m p o r t a n z a d e l l a v a c c i n a z i o n e a i p a z i e n t i f r a g i l i " . S e c o n d o T a f u r i , " v a c o n s o l i d a t o u n m o d e l l o d i v a c c i n a z i o n e a r e t e , c h e c o i n v o l g a m e d i c i n a g e n e r a l e , f a r m a c i s t i , s a n i t à p u b b l i c a e a n c h e g l i o s p e d a l i , d o v e r i s i e d o n o m o l t i p a z i e n t i i m m u n o c o m p r o m e s s i . L a v a c c i n a z i o n e d i p r o s s i m i t à i n a m b i e n t e o s p e d a l i e r o p u ò e s s e r e d e c i s i v a p e r p r o t e g g e r e c h i è p i ù a r i s c h i o " .