R o m a , 3 1 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - N e l l a s t a g i o n e 2 0 2 4 - 2 0 2 5 i n I t a l i a i l v i r u s i n f l u e n z a l e h a c o l p i t o q u a s i 4 m i l i o n i d i p e r s o n e , i l 2 3 % d e i 1 6 m i l i o n i e 1 2 9 m i l a c a s i s t i m a t i d i s i n d r o m i s i m i l - i n f l u e n z a l i , u n n u m e r o m a i r e g i s t r a t o i n p r e c e d e n z a . L ' i n f l u e n z a s t a g i o n a l e p u ò c o l p i r e c h i u n q u e , m a r a p p r e s e n t a u n r i s c h i o p a r t i c o l a r e p e r l e f a s c e p i ù f r a g i l i t r a c u i i b a m b i n i , g l i a n z i a n i e l e p e r s o n e i m m u n o c o m p r o m e s s e . N e i b a m b i n i p u ò m a n i f e s t a r s i c o n f e b b r e a l t a , t o s s e , d o l o r i m u s c o l a r i e m a l e s s e r e g e n e r a l e , t a l v o l t a c o n c o m p l i c a n z e c o m e o t i t i o b r o n c h i t i . P r e v e n i r e l ' i n f l u e n z a r i s u l t a f o n d a m e n t a l e s i a p e r p r o t e g g e r e l a s a l u t e d e i b a m b i n i s i a p e r l i m i t a r e l a d i f f u s i o n e d e l v i r u s . U n o d e g l i s t r u m e n t i p i ù e f f i c a c i p e r p r e v e n i r e i l c o n t a g i o , r i d u r r e g l i e f f e t t i s e c o n d a r i e l i m i t a r e l a c i r c o l a z i o n e d e l v i r u s n e l l a c o m u n i t à è r a p p r e s e n t a t o d a l l a v a c c i n a z i o n e . P e r i b a m b i n i - i n d i c a t a d a i 2 a i 1 8 a n n i e r i m b o r s a t a d a i 2 a i 6 a n n i a l i v e l l o n a z i o n a l e - è d i s p o n i b i l e , i n p a r t i c o l a r e , u n a f o r m u l a z i o n e s p r a y n a s a l e , i l v a c c i n o v i v o a t t e n u a t o a n t i n f l u e n z a l e , c h e h a d i m o s t r a t o d i p o t e r r i d u r r e l e o s p e d a l i z z a z i o n i f i n o a l 6 1 % e c h e e l i m i n a l ' u s o d e l l ' a g o c o n s e n t e n d o u n a s o m m i n i s t r a z i o n e s e m p l i c e e b e n t o l l e r a t a , f a v o r e n d o u n ' a d e s i o n e p i ù a m p i a a l l a c a m p a g n a v a c c i n a l e . E ' q u a n t o e m e r s o i n o c c a s i o n e d i u n m e d i a t u t o r i a l o n l i n e . S e c o n d o g l i e s p e r t i , " l a f o r m u l a z i o n e s p r a y n a s a l e f a c i l i t a l a s o m m i n i s t r a z i o n e e a u m e n t a l ' a d e s i o n e , c o n b e n e f i c i p e r t u t t a l a p o p o l a z i o n e " . " S u l l a b a s e d e i d a t i c h e a r r i v a n o d a l l ' A u s t r a l i a , d o v e l ' e p i d e m i a s t a g i o n a l e d i i n f l u e n z a s i c o l l o c a n e l l ' i n v e r n o m e t e o r o l o g i c o ( n e i m e s i d e l l a p r i m a v e r a - e s t a t e d e l l ' e m i s f e r o N o r d ) , p o s s i a m o p r e v e d e r e c h e q u e s t ' i n v e r n o a v r e m o a c h e f a r e c o n v i r u s c h e p o t r e b b e r o c a u s a r e u n n o t e v o l e i m p a t t o e p i d e m i o l o g i c o e u n a m a g g i o r e f r e q u e n z a d i q u a d r i c l i n i c i s e v e r i , r i s p e t t o a l l e s t a g i o n i p r e c e d e n t i - s p i e g a S i l v i o T a f u r i , o r d i n a r i o d i I g i e n e g e n e r a l e e a p p l i c a t a a l l ' u n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i B a r i A l d o M o r o - D u r a n t e l a q u a r t a s e t t i m a n a d e l 2 0 2 5 , l ' i n c i d e n z a d e l l e s i n d r o m i s i m i l - i n f l u e n z a l i i n I t a l i a h a r a g g i u n t o l a s o g l i a d i a l t a i n t e n s i t à , c o n 1 7 , 3 c a s i o g n i 1 . 0 0 0 a s s i s t i t i : u n d a t o c h e s e g n a i l p i c c o d e l l a s t a g i o n e e c o n f e r m a l ' a m p i a d i f f u s i o n e d e l v i r u s " . I d a t i d i s o r v e g l i a n z a i n t e r n a z i o n a l e , " c o m e q u e l l i d i R e s p i V i r N e t - p r o s e g u e T a f u r i - m o s t r a n o u n i m p a t t o s i g n i f i c a t i v o d e l l ' i n f l u e n z a n e l l a p o p o l a z i o n e p e d i a t r i c a , c o n i t a s s i d i o s p e d a l i z z a z i o n e 2 0 2 4 - 2 0 2 5 t o r n a t i a i l i v e l l i p r e - p a n d e m i c i , i n c u i s i e r a n o r i d o t t i g r a z i e a d i s t a n z i a m e n t o s o c i a l e , d i s p o s i t i v i d i p r o t e z i o n e i n d i v i d u a l e e i l v e r i f i c a r s i d e l c o s i d d e t t o f e n o m e n o d i a n t a g o n i s m o d e i v i r u s . L a p r e v e n z i o n e r a p p r e s e n t a l o s t r u m e n t o p i ù e f f i c a c e p e r r i d u r r e i l r i s c h i o d i c o n t r a r r e l ' i n f e z i o n e o p e r e v i t a r e d i t r a s m e t t e r e i l v i r u s a d a l t r i . L e s t r a t e g i e p r e v e n t i v e s i a r t i c o l a n o d u e l i v e l l i : l ' a d o z i o n e d i c o m p o r t a m e n t i e m i s u r e i g i e n i c o - s a n i t a r i e v o l t e a r i d u r r e l a t r a s m i s s i o n e d e l v i r u s - l a v a r e r e g o l a r m e n t e l e m a n i , o s s e r v a r e u n a b u o n a i g i e n e r e s p i r a t o r i a , e v i t a r e d i t o c c a r s i o c c h i , n a s o o b o c c a , r i m a n e r e a c a s a s e s i p r e s e n t a n o s i n t o m i , e v i t a r e i l c o n t a t t o s t r e t t o c o n p e r s o n e c o n s i n t o m a t o l o g i a c h e p u ò e s s e r e a t t r i b u i b i l e a l l ' i n f l u e n z a - e u n a p r o t e z i o n e s p e c i f i c a , d i n a t u r a p r e v e n t i v a , c h e s i r e a l i z z a a t t r a v e r s o l a v a c c i n a z i o n e a n t i n f l u e n z a l e " . T r a i v a c c i n i d i s p o n i b i l i , u n o d e g l i s t r u m e n t i " c o n c u i p o s s i a m o p r e v e n i r e i l c o n t a g i o è i l v a c c i n o v i v o a t t e n u a t o ( L a i v ) - e v i d e n z i a T a f u r i - c h e s i d i s t i n g u e d a i v a c c i n i i n a t t i v a t i ( I i v ) p e r c h é c o n t i e n e v i r u s i n d e b o l i t i , i n c a p a c i d i c a u s a r e l a m a l a t t i a , m a i n g r a d o d i s t i m o l a r e u n a r i s p o s t a i m m u n i t a r i a s i m i l e a q u e l l a n a t u r a l e . Q u e s t o m e c c a n i s m o c o n s e n t e l a p r o d u z i o n e d i a n t i c o r p i I g A e I g G e l ' a t t i v a z i o n e d e l l e c e l l u l e T , g a r a n t e n d o u n a p r o t e z i o n e a m p i a e d u r a t u r a . G l i s t u d i m o s t r a n o c h e l ' e f f i c a c i a r e a l e d e l L a i v è s t a t a d e l 6 1 , 9 % v e r s o t u t t i i c e p p i e c h e l a p r o t e z i o n e o f f e r t a t e n d e a m a n t e n e r s i s t a b i l e f i n o a u n a n n o " . T r a i v a n t a g g i d e l L a i v - r i b a d i s c o n o g l i e s p e r t i - a n c h e l a m o d a l i t à d i s o m m i n i s t r a z i o n e s p r a y n a s a l e , c h e e l i m i n a i n r i c o r s o a l l ' a g o r i d u c e n d o l a p r e o c c u p a z i o n e d e l b a m b i n o e l a d i f f i c o l t à d e l p e d i a t r a . " S e c o n d o d i v e r s e r i c e r c h e , l a s o m m i n i s t r a z i o n e n a s a l e s e n z a a g o è p r e f e r i t a d a l 6 9 % d e i b a m b i n i e d a c i r c a l ' 8 0 % d e i g e n i t o r i , e r e n d e p i ù a g e v o l e l ' o r g a n i z z a z i o n e d e l l e c a m p a g n e v a c c i n a l i a n c h e i n a m b i t o s c o l a s t i c o , d o v e è p o s s i b i l e r a g g i u n g e r e t u t t e l e f a s c e d e l l a p o p o l a z i o n e , a n c h e c h i n o n a v r e b b e a l t r o a c c e s s o a l v a c c i n o - r i m a r c a T a f u r i - F a c i l i t a r e l ' a d e s i o n e d e i p i ù p i c c o l i a l l a c a m p a g n a s i g n i f i c a r e n d e r e l a p r e v e n z i o n e p i ù a c c e s s i b i l e e a u m e n t a r e l a c o p e r t u r a c o m p l e s s i v a d e l l a p o p o l a z i o n e i n f a n t i l e " . " G l o b a l m e n t e , c i r c a i l 4 2 % d i t u t t e l e o s p e d a l i z z a z i o n i p e r i n f l u e n z a r i g u a r d a b a m b i n i e a d o l e s c e n t i , s p e s s o s a n i e n o n v a c c i n a t i - d i c h i a r a R o c c o R u s s o , s p e c i a l i s t a a m b u l a t o r i a l e p e d i a t r a p r e s s o l ' A s l d i B e n e v e n t o e c o o r d i n a t o r e t a v o l o t e c n i c o v a c c i n a z i o n i d e l l a S o c i e t à i t a l i a n a d i p e d i a t r i a - Q u e s t a f a s c i a d ' e t à n o n s o l o è p i ù v u l n e r a b i l e , e u n a v o l t a c o n t a g i a t a p u ò p r e s e n t a r e c o m p l i c a n z e c o m e p o l m o n i t i , o t i t i , a l t e r a z i o n i g a s t r o i n t e s t i n a l i e d e n c e f a l i t i , m a r a p p r e s e n t a a n c h e u n v e i c o l o i m p o r t a n t e d i t r a s m i s s i o n e : f i n o a l l ' 8 0 % d e i c o n t a g i f a m i l i a r i o r i g i n a i n f a t t i d a i p i ù g i o v a n i , c h e f r e q u e n t a n o a m b i e n t i c h i u s i c o m e a s i l i e s c u o l e . I l 2 0 % d e i b a m b i n i o s p e d a l i z z a t i p u ò a n d a r e i n c o n t r o a c o m p l i c a n z e c h e r i c h i e d o n o l a t e r a p i a i n t e n s i v a , c o n u n r i s c h i o m a g g i o r e t r a i 9 e i 1 7 a n n i " . " E ' i m p o r t a n t e c h e i g e n i t o r i s i r i v o l g a n o a l p e d i a t r a i n c a s o d i u n i m p o r t a n t e a u m e n t o d i f e b b r e e d e i s i n t o m i c o r r e l a t i a v v e n u t o i n 2 4 - 4 8 o r e - r a c c o m a n d a R u s s o - i n m o d o c h e i l m e d i c o p o s s a i n t e r c e t t a r e e v e n t u a l i c r i t i c i t à . I d a t i d e i C e n t e r s f o r D i s e a s e C o n t r o l a n d P r e v e n t i o n ( C d c ) h a n n o c o n f e r m a t o c h e l a v a c c i n a z i o n e r i d u c e l e v i s i t e a m b u l a t o r i a l i p e r i n f l u e n z a d a l 5 9 % a l 6 7 % , e l e o s p e d a l i z z a z i o n i d a l 5 2 % a l 6 1 % , o l t r e a d i m i n u i r e d e l 6 4 % l ' u s o d i a n t i b i o t i c i p e r i n f e z i o n i r e s p i r a t o r i e c o r r e l a t e . I l v a c c i n o c o p r e i c e p p i i d e n t i f i c a t i d a l l ' O m s p e r l a s t a g i o n e i n c o r s o : p u r c o n l a c o n s a p e v o l e z z a c h e i l b a m b i n o p u ò a m m a l a r s i d i a l t r e f o r m e v i r a l i , r e s t a u n o s t r u m e n t o c e r t i f i c a t o p e r t e n e r l o a l s i c u r o " . P r o t e g g e r e i b a m b i n i s i g n i f i c a a n c h e p r e n d e r s i c u r a d e i n o n n i e d e g l i a d u l t i f r a g i l i , c o n c u i s o n o m o l t o s p e s s o i n c o n t a t t o d i r e t t o , e r i d u r r e i g i o r n i d i a s s e n z a d e i p i c c o l i d a s c u o l a e d i c o n s e g u e n z a d e i g e n i t o r i d a l l a v o r o ( i n m e d i a d i 3 , 2 g i o r n i ) . " V a c c i n a r e l a f a s c i a 5 - 1 7 a n n i c o n i l v a c c i n o s p r a y L a i v c o m p o r t a u n a r i d u z i o n e d e l 7 , 3 % d e i c a s i s i n t o m a t i c i d i i n f l u e n z a i n t u t t e l e e t à , c o n b e n e f i c i e v i d e n t i a n c h e t r a g l i o v e r 6 5 , f a s c i a i n c u i s p e s s o r i e n t r a n o p r o p r i o i n o n n i " , p r e c i s a R u s s o . " I n b a s e a l l e r a c c o m a n d a z i o n i d e l ' C a l e n d a r i o v a c c i n a l e p e r l a v i t a 2 0 2 5 ' - c o n c l u d e - i l v a c c i n o s p r a y è r a c c o m a n d a t o i n v i a p r e f e r e n z i a l e p e r i b a m b i n i d a i 2 a i 6 a n n i e , c o m e d a s c h e d a t e c n i c a d e l p r o d o t t o , i n d i c a t o f i n o a i 1 8 a n n i , o f f r e n d o u n a p r o t e z i o n e e f f i c a c e , i n d o l o r e e s e m p l i c i t à d i s o m m i n i s t r a z i o n e . L a v a c c i n a z i o n e a n t i n f l u e n z a l e p e d i a t r i c a è u n a v a l i d a s t r a t e g i a d i s a l u t e p u b b l i c a c h e a t t r a v e r s o l a t u t e l a d e l l a s a l u t e d e i p i ù p i c c o l i c o n t r i b u i s c e a r a f f o r z a r e l a p r o t e z i o n e d e l l ' i n t e r a c o m u n i t à : d e l l a s u a p r o m o z i o n e s i o c c u p a n o i n p r i m i s i p e d i a t r i d i f a m i g l i a , m a i n c a s o d i u n a l o r o e v e n t u a l e i m p o s s i b i l i t à l o g i s t i c a i c e n t r i v a c c i n a l i s a r a n n o p r e p o s t i a m e t t e r e i n a t t o l e o p p o r t u n e s i n e r g i e f i n a l i z z a t e a c o l m a r e l a e v e n t u a l e l o c a l e c r i t i c i t à d e l l a o f f e r t a v a c c i n a l e p e r l a f a s c i a p e d i a t r i c a . I l r u o l o d e l p e d i a t r a è f o n d a m e n t a l e p e r i n f o r m a r e c o r r e t t a m e n t e l e f a m i g l i e s u l l ' i m p o r t a n z a d e l v a c c i n o e s u i r i s c h i d i u n a m a n c a t a a d e s i o n e " .