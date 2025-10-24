R o m a , 2 4 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " I v a c c i n i a d i u v a t i e p o t e n z i a t i o f f r o n o u n a r i s p o s t a i m m u n i t a r i a p i ù r o b u s t a e d u r a t u r a , r a p p r e s e n t a n d o u n a s c e l t a c r u c i a l e p e r p r o t e g g e r e l e f a s c e d i p o p o l a z i o n e p i ù f r a g i l i " . L o h a d e t t o V i n c e n z o B a l d o , p r o f e s s o r e o r d i n a r i o d i I g i e n e a l l ' u n i v e r s i t à d i P a d o v a , n e l s u o i n t e r v e n t o a l 5 8 e s i m o C o n g r e s s o n a z i o n a l e d e l l a S i t i ( S o c i e t à i t a l i a n a d i i g i e n e ) a B o l g o n a . " L a v a c c i n a z i o n e c o n v a c c i n i a d i u v a t i a u m e n t a i l n u m e r o d i a n t i c o r p i e n e e s t e n d e i l r a g g i o d ' a z i o n e - s p i e g a - o f f r e n d o u n a p r o t e z i o n e p i ù a m p i a a n c h e c o n t r o l e v a r i a n t i c h e i l v i r u s p u ò s v i l u p p a r e d u r a n t e l ' a n n o " . Q u e s t o v a n t a g g i o è p a r t i c o l a r m e n t e i m p o r t a n t e " n e i s o g g e t t i s o p r a i 5 0 a n n i , d o v e i n i z i a n o a c o m p a r i r e p a t o l o g i e c r o n i c o - d e g e n e r a t i v e , e a n c o r p i ù n e g l i o v e r 6 5 , i n c u i f e n o m e n i c o m e i m m u n o s e n e s c e n z a e i n f l a m m a g i n g r i d u c o n o l a r i s p o s t a a n t i c o r p a l e " . " U t i l i z z a r e v a c c i n i a d i u v a t i - r i m a r c a B a l d o - s i g n i f i c a n o n s o l o r i d u r r e l a f r e q u e n z a d e l l ' i n f l u e n z a , m a a n c h e p r e v e n i r e o s p e d a l i z z a z i o n i e d e c e s s i . E ' u n a s t r a t e g i a d i s a l u t e p u b b l i c a c h e u n i s c e e f f i c a c i a c l i n i c a e s o s t e n i b i l i t à " .