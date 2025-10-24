R o m a , 2 4 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " U n b a m b i n o s u 5 i n p i ù p u ò e s s e r e p r o t e t t o g r a z i e a l v a c c i n o a n t i n f l u e n z a l e p r o d o t t o s u c e l l u l e " . L o h a d i c h i a r a t o E m a n u e l e A m o d i o , p r o f e s s o r e o r d i n a r i o d i I g i e n e a l l ' u n i v e r s i t à d i P a l e r m o , i n t e r v e n e n d o a B o l o g n a a l 5 8 e s i m o C o n g r e s s o n a z i o n a l e d e l l a S i t i , l a S o c i e t à i t a l i a n a d i i g i e n e . A m o d i o h a r i c o r d a t o c h e " s t u d i p i ù r e c e n t i , i n p a r t i c o l a r e q u e l l i s t a t u n i t e n s i , d i m o s t r a n o u n v a n t a g g i o d i e f f i c a c i a d i c i r c a i l 2 0 % p e r i v a c c i n i c o l t i v a t i s u c e l l u l e r i s p e t t o a q u e l l i p r o d o t t i s u u o v a . S i t r a t t a d i u n s a l t o d i q u a l i t à i m p o r t a n t e i n t e r m i n i d i s a l u t e p u b b l i c a - h a s o t t o l i n e a t o - s o p r a t t u t t o p e r i b a m b i n i p i ù p i c c o l i e v u l n e r a b i l i " . L a R e g i o n e S i c i l i a , h a a g g i u n t o , " h a g i à r e c e p i t o q u e s t e e v i d e n z e , r a c c o m a n d a n d o i l v a c c i n o p r o d o t t o s u c e l l u l e p e r l a f a s c i a 6 m e s i – 2 a n n i " . L ' i n f l u e n z a " n o n è u n a m a l a t t i a b a n a l e : p u ò c o m p o r t a r e p o l m o n i t i , c o m p l i c a n z e c a r d i o v a s c o l a r i e r i c o v e r i - h a p r e c i s a t o A m o d i o - P u n t a r e s u v a c c i n i p i ù p e r f o r m a n t i s i g n i f i c a g a r a n t i r e a p p r o p r i a t e z z a e s i c u r e z z a , p r o t e g g e n d o i p i ù p i c c o l i c o n l e m i g l i o r i t e c n o l o g i e d i s p o n i b i l i " .