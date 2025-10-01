R o m a , 1 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - N e l c a m p o d e l t r a t t a m e n t o d e l l e i n f e z i o n i f u n g i n e i n v a s i v e ( I f i ) , M u n d i p h a r m a h a a n n u n c i a t o o g g i - n e l c o r s o d i u n a c o n f e r e n z a s t a m p a a M i l a n o - c h e r e z a f u n g i n , u n f a r m a c o a n t i f u n g i n o a p p a r t e n e n t e a l g r u p p o d e l l e e c h i n o c a n d i n e , è o r a d i s p o n i b i l e i n I t a l i a p e r i l t r a t t a m e n t o d e l l a c a n d i d e m i a e d e l l a c a n d i d o s i i n v a s i v a n e i p a z i e n t i a d u l t i . U n r a p p o r t o d e l l ' O m s - è s t a t o r i c o r d a t o d u r a n t e l ' i n c o n t r o - h a e v i d e n z i a t o c h e l e m a l a t t i e f u n g i n e i n v a s i v e ( I f d ) , c h e c o l p i s c o n o o l t r e 1 5 0 m i l i o n i d i p e r s o n e i n t u t t o i l m o n d o , s o n o i n a u m e n t o . I n I t a l i a c i r c a 2 9 m i l i o n i d i p e r s o n e s o n o c o l p i t e o g n i a n n o d a i n f e z i o n i f u n g i n e , i l 6 , 6 % d e l l e q u a l i s o n o i n v a s i v e . Q u e s t e i n f e z i o n i s o n o t r a l e p r i n c i p a l i c a u s e d i m o r t a l i t à e d i d i s a b i l i t à i n t u t t o i l m o n d o e s i s t i m a c h e c a u s i n o l a m o r t e d i 1 , 6 m i l i o n i d i p e r s o n e , c o n u n t a s s o d i m o r t a l i t à 3 v o l t e s u p e r i o r e a q u e l l o d e l l a m a l a r i a . O l t r e i l 9 0 % d e l l e i n f e z i o n i f u n g i n e i n v a s i v e è c a u s a t o d a d i v e r s e s p e c i e d i C a n d i d a : C . a l b i c a n s , C . g l a b r a t a , C . t r o p i c a l i s , C . p a r a p s i l o s i s e C . k r u s e i . L ' i n f e z i o n e d a C a n d i d a n e l s a n g u e ( c a n d i d e m i a ) p u ò p o r t a r e a l l a c a n d i d o s i i n v a s i v a , c o n o s c i u t a c o n n o m i d i v e r s i a s e c o n d a d e l l ' o r g a n o i n f e t t o . I p a z i e n t i p i ù a r i s c h i o d i s v i l u p p a r e i n f e z i o n i f u n g i n e g r a v i c o m e l a c a n d i d o s i i n v a s i v a e l a c a n d i d e m i a s o n o q u e l l i i m m u n o - c o m p r o m e s s i p e r m o l t e p l i c i r a g i o n i ( a n z i a n i , p e r s o n e r i c o v e r a t e i n o s p e d a l e p e r l u n g h i p e r i o d i ) . " A n c h e i p a z i e n t i c o n m a l a t t i e p o l m o n a r i c r o n i c h e , m a l a t t i e e p a t i c h e o r e n a l i , i n f e z i o n i v i r a l i d e l l e v i e r e s p i r a t o r i e , H i v e d i a b e t e m e l l i t o s o n o a r i s c h i o p i ù e l e v a t o - h a s p i e g a t o M a t t e o B a s s e t t i , d i r e t t o r e d e l l a C l i n i c a d i M a l a t t i e i n f e t t i v e d e l l ' I r c c s P o l i c l i n i c o S a n M a r t i n o d i G e n o v a e p r o f e s s o r e d i M a l a t t i e i n f e t t i v e a l l ' u n i v e r s i t à d i G e n o v a - P u r t r o p p o n e g l i u l t i m i a n n i s t i a m o a s s i s t e n d o a u n f e n o m e n o p r e o c c u p a n t e : l a r e s i s t e n z a a n t i m i c o t i c a , c h e s i v e r i f i c a q u a n d o i f u n g h i r e s p o n s a b i l i d e l l e i n f e z i o n i f u n g i n e s v i l u p p a n o l a c a p a c i t à d i r e s i s t e r e a m o l t i d e i f a r m a c i u t i l i z z a t i p e r i l t r a t t a m e n t o , r e n d e n d o q u e s t i u l t i m i i n e f f i c a c i . Q u e s t o f e n o m e n o , i n s i e m e a l l a r e s i s t e n z a a g l i a n t i b i o t i c i , r a p p r e s e n t a u n a d e l l e m a g g i o r i m i n a c c e p e r l a s a l u t e p u b b l i c a g l o b a l e " . " L a m a g g i o r p a r t e d e l l e i n f e z i o n i f u n g i n e i n v a s i v e è c a u s a t a d a d i v e r s i t i p i d i f u n g h i , t r a c u i l a C a n d i d a . L ' i n f e z i o n e p i ù c o m u n e è l a c a n d i d e m i a , p e r l a q u a l e i d a t i s u l l a s e n s i b i l i t à a g l i a n t i m i c o t i c i h a n n o m o s t r a t o t a s s i d i r e s i s t e n z a i n t o r n o a l 4 0 % c o n p i c c h i d e l 9 0 % p e r a l c u n i t r a t t a m e n t i - h a d e t t o M a r c o F a l c o n e , d o c e n t e d i M a l a t t i e i n f e t t i v e a l l ' u n i v e r s i t à d i P i s a e d i r e t t o r e d e l l ' U n i t à d i M a l a t t i e i n f e t t i v e d e l l ' A o u d i P i s a - N e g l i u l t i m i a n n i , l a r i c e r c a s i è c o n c e n t r a t a s u l l a s p e r i m e n t a z i o n e d i f a r m a c i c h e p o t r e b b e r o e s s e r e e f f i c a c i c o n t r o i c e p p i p i ù r e s i s t e n t i . O g g i è d i s p o n i b i l e a n c h e i n I t a l i a l a r e z a f u n g i n a , u n n u o v o f a r m a c o a p p a r t e n e n t e a l g r u p p o d e l l e e c h i n o c a n d i n e . S i t r a t t a d i u n p a s s o f o n d a m e n t a l e n e l l a l o t t a c o n t r o q u e s t o f e n o m e n o " . I l f e n o m e n o d e l l a r e s i s t e n z a a n t i m i c o t i c a h a a n c h e r i p e r c u s s i o n i s i g n i f i c a t i v e s u l S s n , r i p o r t a u n a n o t a . L e i n f e z i o n i f u n g i n e a u m e n t a n o l a d u r a t a d e l l e d e g e n z e o s p e d a l i e r e d e i p a z i e n t i ; s o l o p e r l a c a n d i d e m i a , l a d e g e n z a m e d i a d i u n p a z i e n t e s i p r o l u n g a d i 5 g i o r n i , c o n u n a u m e n t o d e i c o s t i s a n i t a r i ( 1 0 . 0 0 0 - 3 7 . 0 0 0 d o l l a r i p e r p a z i e n t e ) . " I l s i g n i f i c a t i v o i m p e g n o n e l l a r i c e r c a e n e l l o s v i l u p p o h a p e r m e s s o d i s o d d i s f a r e u n ' e s i g e n z a c l i n i c a n o n a n c o r a s o d d i s f a t t a n e l t r a t t a m e n t o d e i p a z i e n t i a f f e t t i d a c a n d i d o s i i n v a s i v a . E ' f o n d a m e n t a l e p o t e r o f f r i r e a g l i o p e r a t o r i s a n i t a r i e a i l o r o p a z i e n t i , c o m p r e s i q u e l l i i n I t a l i a , l ' a c c e s s o a u n a n u o v a a l t e r n a t i v a t e r a p e u t i c a i n g r a d o d i f o r n i r e u n v a l i d o s u p p o r t o n e l c o n t r a s t o a l f e n o m e n o d e l l a r e s i s t e n z a a n t i m i c o t i c a " , h a c o n c l u s o I d a P a n c a l d o , d i r e t t o r e m e d i c o d i M u n d i p h a r m a I t a l i a .