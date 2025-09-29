R o m a , 2 9 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " I l n o s t r o c e n t r o s e g u e a l l ' i n c i r c a 2 . 3 0 0 p a z i e n t i c h e v i v o n o c o n l ' i n f e z i o n e d a H i v . D i q u e s t i , 1 5 0 s o n o a t t u a l m e n t e i n t e r a p i a l o n g - a c t i n g . I l n u m e r o è a u m e n t a t o n e g l i u l t i m i t e m p i p e r c h é c i s i a m o o r g a n i z z a t i p e r o f f r i r e q u e s t a p o s s i b i l i t à a p i ù p a z i e n t i p o s s i b i l i . D e v o n o p e r ò e s s e r e a c c u r a t a m e n t e s e l e z i o n a t i p e r p o t e r r i c e v e r e q u e s t e t e r a p i e e d e s s e r e s e g u i t i c o n a t t e n z i o n e d u r a n t e i l l o r o p e r c o r s o s e n z a t r a s c u r a r e t u t t e l e c o m o r b i d i t à e l e p r o b l e m a t i c h e c h e q u e s t i p a z i e n t i h a n n o . N o n s i t r a t t a s o l o d i u n p r o b l e m a d i s e m p l i f i c a z i o n e d e l l a t e r a p i a , è u n d i s c o r s o m o l t o p i ù c o m p l e s s o c h e r e n d e n e c e s s a r i o c o s t r u i r e e a d a t t a r e i p e r c o r s i g e s t i o n a l i " . C o s ì C a r l o T o r t i , d i r e t t o r e U o c M a l a t t i e i n f e t t i v e , F o n d a z i o n e p o l i c l i n i c o u n i v e r s i t a r i o A . G e m e l l i I r c c s d i R o m a , i n o c c a s i o n e d e l l ' e v e n t o i s t i t u z i o n a l e ' H i v C a l l 2 0 2 5 - 2 0 2 6 - R e g i o n e L a z i o : n u o v e o p p o r t u n i t à d i g e s t i o n e e p r e v e n z i o n e , p e r l ' e m e r g e n z a s a n i t a r i a s i l e n t e . Q u a l i p o l i t i c h e a l i v e l l o l o c a l e ? ' , c h e s i è s v o l t o o g g i a R o m a . " I l P o l i c l i n i c o G e m e l l i è s t a t o m o l t o s e n s i b i l e a q u e s t a e s i g e n z a - p r o s e g u e T o r t i - R e c e n t e m e n t e è s t a t o a p p r o v a t o u n p e r c o r s o c l i n i c o a s s i s t e n z i a l e p e r q u e s t e p e r s o n e c h e v i v o n o c o n H i v , a l l o s c o p o d i s e l e z i o n a r l e e s e g u i r l e a c c u r a t a m e n t e a n c h e r e l a z i o n a n d o s i c o n s p e c i a l i s t i d i a l t r e d i s c i p l i n e . O l t r e a r i s t r u t t u r a r e i p e r c o r s i , è n e c e s s a r i o a u m e n t a r e l e r i s o r s e d i p e r s o n a l e - s o t t o l i n e a l ' e s p e r t o - I n q u e s t ' o t t i c a è s t a t a r e s a d i s p o n i b i l e u n a p e r s o n a c o n f u n z i o n i m a n a g e r i a l i c h e f a c c i a d a r i f e r i m e n t o p e r l a c u r a d i q u e s t i p a z i e n t i . S i t r a t t a d i u n i n f e r m i e r e , n o n d i u n m e d i c o . I n f u t u r o q u e s t e r i s o r s e d o v r a n n o e s s e r e a d a t t a t e a i n u m e r i c r e s c e n t i d i p a z i e n t i . L a s t r a d a c o n s i s t e n e l c a p i r e q u a l i s o n o l e e s i g e n z e d e i p a z i e n t i , m a a n c h e d i q u a l i r i s o r s e a b b i a m o b i s o g n o p e r p o t e r s v o l g e r e t u t t o n e l m i g l i o r m o d o p o s s i b i l e " .