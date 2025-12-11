R o m a , 1 0 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " I l n o s t r o p r o g e t t o ‘ S p o r t H i v ’ m i r a a m i g l i o r a r e " i l r a p p o r t o " d e i s o g g e t t i c h e v i v o n o c o n H i v c o n l ’ a t t i v i t à f i s i c a , a t t r a v e r s o l a v a l u t a z i o n e p r i m a e d o p o l ’ i n t e r v e n t o p r o a t t i v o . S a p p i a m o i n f a t t i c h e i l b e n e s s e r e p s i c o - f i s i c o p a s s a a n c h e a t t r a v e r s o i l m o v i m e n t o , c h e d e v e e s s e r e r e g o l a r e " . S v o l g e r e u n ' a d e g u a t a a t t i v i t à f i s i c a p u ò a v e r e u n i m p a t t o f a v o r e v o l e " s u l l a d e p r e s s i o n e , s u l l ' a n s i a , s u l b e n e s s e r e i n s e n s o o l i s t i c o d e l l e p e r s o n e . È i n o l t r e d o c u m e n t a t o c h e i l m o v i m e n t o h a u n ' i n c i d e n z a p o s i t i v a s i g n i f i c a t i v a a n c h e s u l l ’ a d e r e n z a a l l a t e r a p i a H i v " . S o n o l e p a r o l e d i F i l i p p o B a r t a l e s i , i n f e t t i v o l o g o A z i e n d a U s l T o s c a n a C e n t r o - o s p e d a l e S a n t a M a r i a A n n u n z i a t a S o c M a l a t t i e i n f e t t i v e I d i B a g n o a R i p o l i ( F i ) , a V e r o n a , a l l ’ e v e n t o R H I V o l u t i o n d a y , n e l c o r s o d e l q u a l e V i i v H e a l t h c a r e h a c o n s e g n a t o i p r e m i l e g a t i a l b a n d o c h e c e r c a e p r o m u o v e i n i z i a t i v e e s o l u z i o n i i n n o v a t i v e n e l l ’ a m b i t o d e l l a g e s t i o n e e d e l l ’ H i v . " I l p r o g e t t o m o s t r a c h e l a p o p o l a z i o n e c o n H i v s t a i n v e c c h i a n d o : p i ù d e l 3 0 % d i q u e s t e p e r s o n e , i n f a t t i , è o v e r 5 0 - o s s e r v a B a r t a l e s i - T r a q u e s t i v i è i n o l t r e u n ' i n c i d e n z a d i s i n d r o m e a n s i o s o - d e p r e s s i v a m o l t o e l e v a t a . L a v a l u t a z i o n e s u l l a s e d e n t a r i e t à , c h e v e r r à f a t t a c o n l a c o l l a b o r a z i o n e d e i m e d i c i d i m e d i c i n a d e l l o S p o r t , c o n s e n t i r à l a c r e a z i o n e d i u n p r o g r a m m a p e r s o n a l i z z a t o , a c u i a f f i a n c h e r e m o u n a r i v a l u t a z i o n e d e l l a t e r a p i a , o t t i m i z z a n d o l a v e r s o i r e g i m i c h e h a n n o i l m i n o r e i m p a t t o m e t a b o l i c o p o s s i b i l e , i n o t t i c a d i p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a l l ’ i n v e c c h i a m e n t o d e l l a p o p o l a z i o n e c h e v i v e c o n H i v " .