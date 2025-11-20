M i l a n o , 2 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ A l l a s f i d a p e r l ’ i n f a n z i a d i F o n d a z i o n e C a r i p l o , c h i a m a t a ‘ A n i t a - L ’ i n f a n z i a p r i m a ’ , m i l e g a i l m i o s t e s s o D n a . D a a n n i l a v o r o s u l t e m a d e l l ' i n f a n z i a i n q u a n t o a r c h e t i p o d e l l a v i t a a d u l t a . P e n s o s i a p r o p r i o i n q u e l m o m e n t o c h e s i f o r m a l ' e s s e r e u m a n o , i n c u i t u t t i p o s s i a m o r i c o n o s c e r c i ” . L o s p i e g a V a l e r i o B e r r u t i , a r t i s t a e a m b a s s a d o r d e l l a s f i d a ‘ A n i t a - L ’ i n f a n z i a p r i m a ’ , i n t e r v e n e n d o a l M u s e o n a z i o n a l e d e l l a s c i e n z a e d e l l a t e c n o l o g i a L e o n a r d o d a V i n c i d i M i l a n o i n o c c a s i o n e d e l l a p r e s e n t a z i o n e d e l n u o v o p r o g r a m m a d i F o n d a z i o n e C a r i p l o d e d i c a t o a i b a m b i n i d a 0 a 6 a n n i . A n i t a p r o m u o v e s e r v i z i , s p a z i e c u l t u r a a c c e s s i b i l i e a m i s u r a d i i n f a n z i a , a i u t a n d o a c o n t r a s t a r e l e c r e s c e n t i d i s u g u a g l i a n z e i n q u e s t a f a s c i a d ’ e t à . “ M e t t e r e u n f o c u s e c r e a r e a t t e n z i o n e s u q u e l p e r i o d o d e l l a v i t a , i n c u i t u t t o d e v e a n c o r a a v v e n i r e m a i n c u i , a l l o s t e s s o t e m p o , q u e l l o c h e a v v e r r à è d e c i s o , p e n s o c h e s i a n o n s o l o i m p o r t a n t e , m a f o n d a m e n t a l e n e l l a s o c i e t à c o n t e m p o r a n e a ” c o n c l u d e .