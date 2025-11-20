R o m a , 2 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " U n a s o c i e t à p u ò d i r s i v e r a m e n t e g i u s t a s o l o q u a n d o s c e g l i e , c o n d e t e r m i n a z i o n e , d i p r o t e g g e r e e v a l o r i z z a r e i p i ù g i o v a n i . N e l l a G i o r n a t a I n t e r n a z i o n a l e p e r i d i r i t t i d e l l ' I n f a n z i a e d e l l ' a d o l e s c e n z a r i n n o v i a m o , p e r c i ò , i l n o s t r o i m p e g n o a d i f e n d e r e i d i r i t t i d e i b a m b i n i e d e i r a g a z z i , i n I t a l i a e n e l m o n d o . T r o p p i m i n o r i v i v o n o a n c o r a s i t u a z i o n i d i v i o l e n z a , p o v e r t à e p r i v a z i o n i c h e n e s s u n o d o v r e b b e a f f r o n t a r e " . C o s ì l a s e n a t r i c e d i F o r z a I t a l i a D a n i e l a T e r n u l l o , c o m p o n e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e p a r l a m e n t a r e p e r l ' i n f a n z i a e l ' a d o l e s c e n z a . " L e i s t i t u z i o n i h a n n o i l d o v e r e d i g a r a n t i r e l o r o p r o t e z i o n e , a s c o l t o e o p p o r t u n i t à r e a l i d i c r e s c i t a . I n v e s t i r e n e l l ’ i n f a n z i a s i g n i f i c a c o s t r u i r e u n P a e s e p i ù c i v i l e , p i ù e q u o , p i ù f o r t e . M e t t i a m o a l c e n t r o i p i ù g i o v a n i , p e r c h é è d a l o r o c h e p a s s a i l f u t u r o d e l l ’ I t a l i a " , c o n c l u d e .