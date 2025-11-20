M i l a n o , 2 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ L a s f i d a ‘ A n i t a - L ’ i n f a n z i a p r i m a ’ s i r a d i c a n e l p r e s e n t e m a è a n c h e u n f i l o r o s s o c h e s i l e g a a l p a s s a t o , p i ù p r e c i s a m e n t e a d u n ' i n i z i a t i v a c h e l a C o m m i s s i o n e C e n t r a l e d i B e n e f i c e n z a d e l l a C a r i p l o i s t i t u ì n e l 1 8 8 2 e c h i a m ò ‘ F o n d o G a r i b a l d i ’ p e r c h é i l 2 g i u g n o d e l l o s t e s s o a n n o e r a s t a t o c e l e b r a t o i l f u n e r a l e d e l l ' E r o e d e i D u e M o n d i , G i u s e p p e G a r i b a l d i ” . C o s ì V a l e r i a N e g r i n i , v i c e p r e s i d e n t e d i F o n d a z i o n e C a r i p l o , a l l a p r e s e n t a z i o n e d i ‘ A n i t a - L ’ i n f a n z i a p r i m a ’ , t e n u t a s i a l M u s e o n a z i o n a l e d e l l a s c i e n z a e d e l l a t e c n o l o g i a L e o n a r d o d a V i n c i d i M i l a n o . I l n u o v o p r o g r a m m a s t r a t e g i c o d e l l a F o n d a z i o n e è d e d i c a t o a i b a m b i n i d a 0 a 6 a n n i e p r o m u o v e s e r v i z i , s p a z i e c u l t u r a a c c e s s i b i l i e a m i s u r a d i i n f a n z i a , a i u t a n d o c o s ì a c o n t r a s t a r e l e c r e s c e n t i d i s u g u a g l i a n z e i n q u e s t a f a s c i a d ’ e t à . “ I l f o n d o G a r i b a l d i , c h e r i m a s e a t t i v o f i n o a l 1 9 5 8 , i n d i r i z z a v a l e s u e r i s o r s e a l l o s v i l u p p o s u l t e r r i t o r i o d i a s i l i , a n c h e a t t r a v e r s o u n l a v o r o c e r t o s i n o d i m a p p a t u r a d e i C o m u n i . S u c c e s s i v a m e n t e s i c o s t i t u ì a n c h e u n ' a l t r a l i n e a d i i n t e r v e n t o : q u e l l a d e l s o s t e g n o a i b a m b i n i p i ù p o v e r i g r a z i e a l l a r i c e r c a e a l l ' i n d i v i d u a z i o n e , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n i C o m u n i , d i q u e l l e f a m i g l i e c h e n o n e r a n o n e m m e n o i n g r a d o d i p a g a r e l a r e t t a d e g l i a s i l i . I l n o m e ' A n i t a ' h a q u i n d i u n s i g n i f i c a t o s i m b o l i c o i m p o r t a n t e - p r o s e g u e N e g r i n i - e r i c o l l e g a r e q u e s t a i n i z i a t i v a c o n l ' e s p e r i e n z a f a t t a d a l l a C o m m i s s i o n e C e n t r a l e d i B e n e f i c e n z a c o n i l f o n d o G a r i b a l d i è u n a s o d d i s f a z i o n e . L e d u e i n i z i a t i v e c o n d i v i d o n o l o s t e s s o s p i r i t o d i r i g o r e n e l l ' a n a l i s i e n e l l a r i c e r c a e d i a p e r t u r a a l l e c o l l a b o r a z i o n i c o n g l i e n t i p u b b l i c i , o l t r e a l l a v o l o n t à d i s o s t e n e r e l e c o m u n i t à a p a r t i r e s o p r a t t u t t o d a l l e f r a g i l i t à e d a l l e v u l n e r a b i l i t à ” . “ C o n ‘ A n i t a - L ’ i n f a n z i a p r i m a ’ v o g l i a m o p r o v a r e a f a c i l i t a r e l ’ a c c e s s o a l l a c u l t u r a , a d e s e m p i o o t t i m i z z a n d o l a p r e s e n z a e l ’ a c c e s s o a l l e b i b l i o t e c h e a f f i n c h é d i v e n t i n o l u o g h i d o v e i b a m b i n i p o s s a n o u s u f r u i r e e c a p i r e l ’ i m p o r t a n z a d e l l a c u l t u r a . V o g l i a m o p o i m i g l i o r a r e e r e n d e r e p i ù n u m e r o s e l e a r e e p e n s a t e p e r i b a m b i n i , c o m e l e a r e e g i o c o - . s p i e g a d a l p a l c o l a v i c e p r e s i d e n t e N e g r i n i - L e t r e a r e e p r i n c i p a l i s u c u i s i c o n c e n t r a A n i t a s o n o i n f a t t i i s e r v i z i , g l i s p a z i d i v i t a e l a c u l t u r a , c h e s i i n t e r s e c a n o c o n d u e a l t r e a z i o n i t r a s v e r s a l i e n e c e s s a r i e : l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a i n t e g r a t a e m u l t i d i s c i p l i n a r e , c h e p u ò d a r c i e l e m e n t i p e r o r i e n t a r e a l m e g l i o l e p o l i t i c h e c h e v o g l i a m o p r o v a r e a d a t t u a r e ; e l a c o m u n i c a z i o n e c h e , p r o v a n d o n u o v i s t r u m e n t i , l i n g u a g g i e c a n a l i , d e v e s e n s i b i l i z z a r e l ' o p i n i o n e p u b b l i c a s u l t e m a d e l l ' i n f a n z i a e d e i b i s o g n i d e i b a m b i n i , c h e n o n r i g u a r d a s o l o c h i h a f i g l i i n q u e s t a f a s c i a d ' e t à , m a a n c h e c h i h a f i g l i g r a n d i e c h i n o n n e h a . T u t t o q u e s t o l o f a r e m o a p r e n d o c i a q u a n t e p i ù a l l e a n z e e p a r t n e r s h i p p o s s i b i l i , c o m e è n e l d n a d i F o n d a z i o n e C a r i p l o ” . Q u e l l a d e d i c a t a a l l ’ i n f a n z i a è u n a d e l l e q u a t t r o s f i d e d i F o n d a z i o n e C a r i p l o . C o n u n a d o t a z i o n e e c o n o m i c a c o m p l e s s i v a d i o l t r e 8 0 m i l i o n i d i e u r o , l a v o l o n t à d e l l a F o n d a z i o n e è q u e l l a d i c o s t r u i r e “ d e g l i i n t e r v e n t i , d e i s e r v i z i e d e l l e a z i o n i c h e r i e s c a n o a t r a s f o r m a r e i l t e s s u t o d e l l e c o m u n i t à . O l t r e a d ‘ A n i t a - L ’ i n f a n z i a p r i m a ’ , a b b i a m o l a n c i a t o l a s f i d a Z e r o N e e t , c h e v u o l e p r o v a r e a d a r e r i s p o s t e a q u e i g i o v a n i c h e v i v o n o u n a s i t u a z i o n e d i d i s a g i o , n o n s o l o p e r l a m a n c a n z a d i l a v o r o e d i f o r m a z i o n e , m a , f o r s e , a n c h e p e r q u a l c o s a d i p i ù p r o f o n d o . N e i p r i m i m e s i d e l 2 0 2 6 - a g g i u n g e l a v i c e p r e s i d e n t e - l a n c e r e m o l a s f i d a c h e r i g u a r d a i l m o n d o d e l l e p e r s o n e c o n d i s a b i l i t à , c h e c e r c a q u i n d i d i r i s p o n d e r e a l l o r o d e s i d e r i o e d i r i t t o d i a u t o n o m i a e , i n f i n e , p i ù a v a n t i n e l 2 0 2 6 p a r t i r à l a s f i d a c h e r i g u a r d a l e p e r s o n e d e t e n u t e , u n t e m a a b b a s t a n z a s c o m o d o d i c u i s p e s s o s i s e n t e p a r l a r e s o l o p e r e p i s o d i n e g a t i v i e c h e i n v e c e v a a f f r o n t a t o i n m a n i e r a m o l t o s e r i a , p e r c h é è l a c i f r a d e l l a c i v i l t à d i u n P a e s e ” . Q u e l l o d e l l a F o n d a z i o n e è “ u n p r o g r a m m a d i s f i d e p l u r i e n n a l i c h e a t t r a v e r s e r à t u t t o q u e s t o m a n d a t o e c h e , o l t r e a l l ' a m b i z i o n e d i p r o v a r e a m o d i f i c a r e q u e l l e c h e s o n o l e c o n d i z i o n i d i q u e s t e p e r s o n e n e l l a c o m u n i t à - c o n c l u d e - h a a n c h e l a v o l o n t à e i l d e s i d e r i o d i r a c c o g l i e r e a l l e a n z e p i ù a m p i e e d i v e r s i f i c a t e p o s s i b i l i , p e r c h é c r e d o c h e t u t t i a b b i a n o l a v o g l i a e f o r s e a n c h e l a r e s p o n s a b i l i t à d i c o n c o r r e r e a r e n d e r e m i g l i o r e l a v i t a d i t u t t i ” .