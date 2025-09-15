R o m a , 1 5 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " L a c o n d i z i o n e d e l l ' i n f a n z i a n e l m o n d o c o s t i t u i s c e u n c o s t a n t e r i c h i a m o a l l e c o s c i e n z e , i d i r i t t i d e i b a m b i n i s o n o c o n t i n u a m e n t e a r i s c h i o e s o v e n t e v e n g o n o l e s i , n o n s o l t a n t o n e l l e z o n e d i g u e r r e , d o v e s i a m o i n p r e s e n z a d i u n a v e r a e p r o p r i a e m e r g e n z a u m a n i t a r i a c h e c o l p i s c e i n p a r t i c o l a r e l ' i n f a n z i a . P e s a i l r i c o r d o s t r a z i a n t e d i b a m b i n i d a t e m p o i n c o n d i z i o n e d i d e n u t r i z i o n e e d i a b b a n d o n o s a n i t a r i o c o m e i n S u d a n ; d i b a m b i n i r a p i t i e s o t t r a t t i a l l e l o r o f a m i g l i e c o m e i n U c r a i n a ; d i b a m b i n i , a n c h e n e o n a t i , u c c i s i o r a p i t i d a l t e r r o r i s m o c o m e n e l l a t u r p e g i o r n a t a d e l 7 o t t o b r e d i d u e a n n i f a ; d i b a m b i n i c h e m u o i o n o p e r f a m e a n c h e q u a n d o r i c o v e r a t i p e r d e n u t r i z i o n e i n o s p e d a l i c h e s o n o s e n z a m e z z i p e r s o c c o r r e r l i e s o v e n t e v e n g o n o d i s t r u t t i d a b o m b a r d a m e n t i . c o m e n e l l a d i s u m a n a , o s t i n a t a , c o n d i z i o n e d i G a z a . Q u e s t o s t a t o d i c o s e r a p p r e s e n t a u n p e s o d i i n c i v i l t à i n s o s t e n i b i l e p e r l a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n o c c a s i o n e d e l c o n f e r i m e n t o d e l ' P r e m i o B u r g i o ' , i n t i t o l a t o a l f o n d a t o r e d e l l a s c u o l a p e d i a t r i c a p a v e s e . " S o n o q u e s t e - h a a g g i u n t o i l C a p o d e l l o S t a t o - l e t r a g i c h e c o n s e g u e n z e , d a v v e r o t r a g i c h e , c o m e t u t t i a v v e r t i a m o , d e l l a b r u t a l e v i o l e n z a d e l l e g u e r r e . C o n d i z i o n i c h e s i a f f i a n c a n o a q u a n t o e n d e m i c a m e n t e a v v i e n e n e l l e a r e e m e n o f o r t u n a t e d e l m o n d o . D e n u t r i z i o n e , f a m e , c o n s e g u e n z e c h e n e d e r i v a n o s u l l a c r e s c i t a d e i b a m b i n i , d e v o n o a l z a r e l ' a t t e n z i o n e d e l l a n o s t r a c o s c i e n z a , d e l l a c o s c i e n z a d e i p o p o l i . N e l m o n d o , i n t a n t e s u e p a r t i , c o m e r i s u l t a d a l l e A g e n z i e i n t e r n a z i o n a l i , d a l l ' U n i c e f a l l ' O m s , o l t r e 2 0 0 m i l i o n i d i b a m b i n i e b a m b i n e s o n o a f f e t t i d a m a l n u t r i z i o n e o d a c r o n i c a d e n u t r i z i o n e . V i s o n o s t a t i p r o g r e s s i n e g l i u l t i m i a n n i , p a r t i c o l a r m e n t e g l i u l t i m i 1 2 a n n i , m a a n c h e p e r g l i e f f e t t i d e l l ' a t t u a l e c o n g i u n t u r a m o n d i a l e , c h e , i n s i e m e a l l ' a u m e n t o d e i c o n f l i t t i e d e l l e t e n s i o n i , s t a r e g i s t r a n o u n a g r a v e , r i p r o v e v o l e , d i m i n u z i o n e d e g l i a i u t i i n t e r n a z i o n a l i , d e s t i n a t i a l l e z o n e d i c r i s i , t e n d e a d a g g r a v a r s i . S i a m o b e n l o n t a n i d a l c o n s e g u i m e n t o d e g l i o b i e t t i v i d i s v i l u p p o d e f i n i t i d a l l ' O n u p e r i l 2 0 2 3 0 " . " Q u a l e f u t u r o s t a p r e d i s p o n e n d o p e r s è l ' u m a n i t à ? È l ' i n t e r r o g a t i v o n o n r e t o r i c o , n o n f u o r i l u o g o , i n u n p e r i o d o d i v e l o c e s v i l u p p o s c i e n t i f i c o , c h e o f f r e s t r u m e n t i s e m p r e p i ù a v a n z a t i , d i g r a n d e p r o s p e t t i v e , s e l o m i s u r i a m o , q u e s t o i n t e r r o g a t i v o , s u i v o l t i e s u i c o r p i d e n u t r i t i d i t a n t i b a m b i n i . I l m e s s a g g i o c o n s e g n a t o c i d a R o b e r t o B u r g i o , c o n l a l u c i d a c o i n v o l g e n t e s e n s i b i l i t à r i v e r s a t a n e l s u o i n s e g n a m e n t o n e l l e a u l e , i n c l i n i c a , n e l l o s g u a r d o a t t e n t o a l l a s o c i e t à , r a f f o r z a l ' e s i g e n z a e l ' a t t e s a - h a r i b a d i t o i n c o n c l u s i o n e M a t t a r e l l a - c h e l a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e r i t r o v i d e n t o d i s è l e r a g i o n i d e l l a s o l i d a r i e t à , c h e l e h a n n o p e r m e s s o d i s a l v a r s i d i f r o n t e a d a l t r e p r o v e " .