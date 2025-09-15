R o m a , 1 5 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " S e o g g i I t a l i a e i n E u r o p a s i s o n o r a g g i u n t i t r a g u a r d i c o s ì s i g n i f i c a t i v i , s i d e v e a l l ' o p e r a d i t a n t i m e d i c i , b e n r a p p r e s e n t a t i d a l l a f i g u r a d i R o b e r t o B u r g i o . È i n d i s p e n s a b i l e n a t u r a l m e n t e n o n a t t e n u a r e l ' i m p e g n o . L e d i f f i c o l t à c h e s i s o n o m a n i f e s t a t e n e l t e m p o r i c h i a m a n o t u t t i a l d o v e r e i n d i c a t o , e p r e s c r i t t o , d a l l ' a r t i c o l o 3 1 d e l l a C o s t i t u z i o n e : ' l a R e p u b b l i c a p r o t e g g e l ' i n f a n z i a , f a v o r e n d o g l i i s t i t u t i n e c e s s a r i a t a l e s c o p o ' . I o i n t e r p r e t o q u e s t o c o n f e r i m e n t o d e l P r e m i o c o m e u n a e s o r t a z i o n e a l l a R e p u b b l i c a , p e r c h è a b b i a s e m p r e a c u o r e i l p r o p r i o f u t u r o , c h e s i r e a l i z z a a t t r a v e r s o i b a m b i n i " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n o c c a s i o n e d e l c o n f e r i m e n t o d e l ' P r e m i o B u r g i o ' , i n t i t o l a t o a l f o n d a t o r e d e l l a s c u o l a p e d i a t r i c a p a v e s e .