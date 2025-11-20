R o m a , 2 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L e p a r o l e d e l p r e s i d e n t e M a t t a r e l l a , o g g i , n e l l a G i o r n a t a M o n d i a l e d e i D i r i t t i d e l l ’ I n f a n z i a e d e l l ’ A d o l e s c e n z a , s o n o u n m o n i t o c h e n o n p o s s i a m o i g n o r a r e . Q u a n d o i l C a p o d e l l o S t a t o r i c o r d a c h e a n c h e i n I t a l i a p e r s i s t o n o s i t u a z i o n i d i a b b a n d o n o e m a r g i n a l i t à c h e ' n o n p o s s o n o c o n s u m a r s i n e l s i l e n z i o ' , e c h e t r o p p i r a g a z z i n a s c o n d o n o i l p r o p r i o d i s a g i o ' d i e t r o l a r a b b i a , i l m u t i s m o o l o s c h e r m o d i u n c o m p u t e r ' , c i c h i e d e c o n f o r z a d i a s s u m e r c i u n a r e s p o n s a b i l i t à . È e s a t t a m e n t e d a q u e s t a c o n s a p e v o l e z z a c h e n a s c e i l d i s e g n o d i l e g g e b i p a r t i s a n b i p a r t i s a n M e n n u n i a l s e n a t o e M a d i a a l l a c a m e r a , c h e h o f i r m a t o e c h e i n t e r v i e n e s u l l a t u t e l a d e i m i n o r i n e l l a d i m e n s i o n e d i g i t a l e : d a l d i v i e t o d i s m a r t p h o n e a i p i ù p i c c o l i , a l l a v e r i f i c a d e l l ’ e t à p e r a c c e d e r e a i s o c i a l , f i n o a l l a t r a s p a r e n z a p e r i c o n t e n u t i p r o d o t t i d a i m i n o r e n n i " . C o s ì l a s e n a t r i c e d e m S i m o n a M a l p e z z i , v i c e p r e s i d e n t e c o m m i s s i o n e b i c a m e r a l e i n f a n z i a e a d o l e s c e n z a . " Q u e s t o f e n o m e n o è n u o v o , t r a v o l g e n t e , e f a m i g l i e e s c u o l e - p r o s e g u e - s p e s s o d a s o l e n o n r i e s c o n o p i ù a g e s t i r l o s e n z a u n q u a d r o n o r m a t i v o c h i a r o . A b b i a m o b i s o g n o d i m i s u r e c h e s i a n o s i g n i f i c a t i v e p e r s o t t o l i n e a r e c h e l ’ a l l a r m e c ’ è e c h e n o n p o s s i a m o v o l t a r c i d a l l ’ a l t r a p a r t e . S o b e n e , a g g i u n g e l a d e m , c h e m o l t i c o n s i d e r a n o i d i v i e t i c o m e q u a l c o s a d i i l l i b e r a l e e p e n s a n o c h e t u t t o d e b b a p a r t i r e d a l l e f a m i g l i e . M a o g g i n o n b a s t a p i ù . A b b i a m o b i s o g n o d i d a r e u n a m a n o a i g e n i t o r i e a l l e s c u o l e , p e r c h é a n c h e l o r o s o n o i m p r e p a r a t i d i f r o n t e a u n f e n o m e n o c h e p r i m a n o n e s i s t e v a e d e l q u a l e o g g i v e d i a m o o g n i g i o r n o g l i e f f e t t i . S e r v e u n a m i s u r a f o r t e a l l ’ i n i z i o , c h e p o i a c c o m p a g n i f a m i g l i e e c o m u n i t à e d u c a n t e v e r s o u n a m a g g i o r e c o n s a p e v o l e z z a " . " N o n s i t r a t t a d i d e m o n i z z a r e l a t e c n o l o g i a , m a d i p r o t e g g e r n e g l i u s i p i ù f r a g i l i , q u e l l i d e i p i ù g i o v a n i , c h e s o n o i p i ù e s p o s t i . P e r q u e s t o a u s p i c o c h e i l P a r l a m e n t o p r o c e d a r a p i d a m e n t e c o n l ’ a p p r o v a z i o n e d e l d d l r i s p e t t o a l q u a l e m a n c a n o s o l o i p a r e r i d e i m i n i s t e r i a g l i e m e n d a m e n t i m e n t r e è g i à s t a t a t r o v a t a u n a a l t a c o n d i v i s i o n e p a r l a m e n t a r e : n o n p o s s i a m o c o n t i n u a r e a p a r l a r e d i e m e r g e n z a e p o i n o n i n t e r v e n i r e . I l r i c h i a m o d e l P r e s i d e n t e M a t t a r e l l a c i i n d i c a l a s t r a d a : r e s t i t u i r e a i r a g a z z i f i d u c i a , a s c o l t o , t u t e l a e o p p o r t u n i t à r e a l i d i u n a c r e s c i t a s a n a " , c o n c l u d e .