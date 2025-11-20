R o m a , 2 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L a G i o r n a t a i n t e r n a z i o n a l e d e i d i r i t t i d e l l ’ i n f a n z i a e d e l l ’ a d o l e s c e n z a r i c h i a m a t u t t i a l l a r e s p o n s a b i l i t à d i g a r a n t i r e a i p i ù p i c c o l i e a i g i o v a n i u n a m b i e n t e s i c u r o , s e r e n o e c a p a c e d i f a r m a t u r a r e t a l e n t i e s e n s i b i l i t à . P r o t e g g e r l i s i g n i f i c a c o s t r u i r e c o m u n i t à c h e l i s a p p i a n o a c c o g l i e r e e a c c o m p a g n a r e n e l l a c r e s c i t a . I l m i o p e n s i e r o v a , i n p a r t i c o l a r e , a i b a m b i n i e a l l e b a m b i n e c h e v i v o n o i n P a e s i c o l p i t i d a l l a g u e r r a o i n c o n t e s t i s o c i a l i d i f f i c i l i . A i m i n o r i d e v e e s s e r e r i v o l t o u n i m p e g n o m a s s i m o e p r i o r i t a r i o a f f i n c h é p o s s a n o c r e s c e r e n e l l a c u r a e a l r i p a r o d a o g n i f o r m a d i v i o l e n z a " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a , L o r e n z o F o n t a n a .