R o m a , 1 5 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " I l c o n t e s t o i n t e r n a z i o n a l e è c o m p l e s s o , i d a z i a m e r i c a n i s i a t t e s t a n o s u l 1 7 , 5 - 1 8 % e s e r v o n o p o l i t i c h e i n d u s t r i a l i p r a g m a t i c h e e c o r a g g i o s e . M a s e l a p o v e r t à n o n s i a b o l i s c e p e r d e c r e t o a n c h e l a r i c c h e z z a n o n s i c r e a p e r d e c r e t o m a s i c o s t r u i s c e c o n u n a v i s i o n e s i s t e m i c a " . L o h a d e t t o V a l e n t i n o V a l e n t i n i , v i c e m i n i s t r o d e l l e I m p r e s e e d e l M a d e i n I t a l y , i n t e r v e n e n d o a l F o r u m d e l L a r g o C o n s u m o o r g a n i z z a t o a R o m a d a C e n t r o m a r c a e B C A s s o c i a z i o n e I n d u s t r i e B e n i d i C o n s u m o . " C ' è u n a u m e n t o d e i p r e z z i , l ' i n f l a z i o n e a s e t t e m b r e è a l l ' 1 , 6 % m a p e r i l c a r r e l l o d e l l a s p e s a è a l 3 , 2 % e d u n q u e l e f a m i g l i e i t a l i a n e s p e n d o n o 5 0 0 e u r o i n p i ù a l l ' a n n o p e r g e n e r i a l i m e n t a r i . D ' a l t r o c a n t o i l s e t t o r e d e l l a r g o c o n s u m o v a l e 4 , 5 % d e l P i l e o g n i e u r o c h e c r e a g e n e r a 3 , 2 e u r o d i r i c a d u t a s u l P a e s e l u n g o l a f i l i e r a " , h a r i c o r d a t o V a l e n t i n i s o t t o l i n e a n d o c h e , n e l c o r s o d e i l a v o r i , " a v e t e p r e s e n t a t o t r e p r i o r i t à : c o m p e t i t i v i t à , l e g a l i t à , i n v e s t i m e n t i n e l l a d i g i t a l i z z a z i o n e . S o n o a n c h e l e p r i o r i t à d e l g o v e r n o . P e r q u a n t o r i g u a r d a l a c o m p e t i t i v i t à c e r c h i a m o d i a g e v o l a r e l e P m i a t t r a v e r s o c o n t r a t t i d i s v i l u p p o , l a S a b a t i n i p e r g l i i n v e s t i m e n t i , i l s o s t e g n o a l l e a g g r e g a z i o n i , l ' a c c e s s o a l c r e d i t o " . L a l e g a l i t à , h a r i c o r d a t o , " è f o n d a m e n t a l e p e r c h é l a c o n t r a f f a z i o n e e l ' I t a l i a n s o u n d i n g c r e a n o d a n n i e n o r m i , n o n s i t r a t t a s o l o d i n o r m e m a a n c h e d i f a r l e r i s p e t t a r e e f a r c o m p r e n d e r e c h e l a l e g a l i t à , a n c h e p e r i c l i e n t i , è u n a g a r a n z i a d i s i c u r e z z a e q u a l i t à " . I n f i n e p e r l e n u o v e t e c n o l o g i e e l ' I A " a b b i a m o u n p r o b l e m a d i p a u r a , d a p a r t e d e l l e i m p r e s e d i u t i l i z z a r l e , d a p a r t e d e i l a v o r a t o r i d i p e r d e r e i l p o s t o . Q u e s t o c i f a p e r d e r e d i v i s t a l ' o p p o r t u n i t à d i u n a d e m o c r a t i z z a z i o n e d e l l ' e c o n o m i a . P e r s u p e r a r e l a p a u r a s e r v o n o f o r m a z i o n e e d e d u c a z i o n e o l t r e c h e i n v e s t i m e n t i " .