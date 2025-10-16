R o m a , 1 6 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - “ S i s t a c o n c l u d e n d o i l p i a n o T r a n s i z i o n e 5 . 0 f i n a n z i a t o c o n l e r i s o r s e d e l P n r r a t t r a v e r s o i l c a p i t o l o R e p o w e r E u c h e s i a m o r i u s c i t i a s t r a p p a r e i n a g g i u n t a a q u e l l i o r i g i n a r i p r e v i s t i ” , T r a n s i z i o n e 5 . 0 c h e “ h a o t t e n u t o g i à p r e n o t a z i o n i p e r 2 , 5 m i l i a r d i e a f i n e a n n o s u p e r e r à v e r o s i m i l m e n t e l a s o g l i a d e i 3 m i l i a r d i d i e u r o i n 1 5 m e s i d i a t t i v a z i o n e d e l l o s t r u m e n t o , u n o b i e t t i v o s i g n i f i c a t i v o ” . L o d i c h i a r a i l m i n i s t r o d e l l e I m p r e s e e d e l M a d e i n I t a l y A d o l f o U r s o i n u n v i d e o m e s s a g g i o i n v i a t o i n o c c a s i o n e d e l l ’ e v e n t o A d n k r o n o s Q & A ‘ S o s t e n i b i l i t à a l b i v i o ’ . “ L ’ I t a l i a g u i d a i l p r o c e s s o d i r i f o r m e i n E u r o p a e o r a , i n s i e m e a F r a n c i a e G e r m a n i a , s t i a m o c e r c a n d o d i d a r e u n i n d i r i z z o a n c h e s u l l ’ I n d u s t r i a l A c c e l e r a t o r A c t c h e d e v e d i v e n t a r e i l p i l a s t r o d i u n a p o l i t i c a i n d u s t r i a l e e u r o p e a a t u t e l a d e l l e i m p r e s e e n e r g i v o r e , s p i n a d o r s a l e d e l l a n o s t r a m a n i f a t t u r a e d e l l a s o v r a n i t à e u r o p e a m i n a c c i a t a a l l e f o n d a m e n t a . C h i e d i a m o a l l a C o m m i s s i o n e d i a g i r e s u b i t o c o n m i s u r e c o n c r e t e : e n e r g i a a c o s t i c o m p e t i t i v i , m o b i l i t a z i o n e d i c a p i t a l i p r i v a t i p e r i n v e s t i m e n t i v e r d i , r e g o l e c o m u n i e d i f e s a d a p r a t i c h e s l e a l i , m i s u r e d i s a l v a g u a r d i a a l l a f r o n t i e r a ” . L a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a è “ u n a d e l l e s f i d e p i ù r i l e v a n t i p e r i l n o s t r o P a e s e e p e r l ’ E u r o p a , u n a s f i d a d i f f i c i l e a n c h e p e r c h é i n g a b b i a t a d a l l a l o g i c a i d e o l o g i c a d e l g r e e n d e a l c h e h a t a r p a t o l e a l i a l l e i m p r e s e e u r o p e e . F i n d a l n o s t r o i n s e d i a m e n t o - c o n t i n u a U r s o - a b b i a m o d e c i s o d i a s s u m e r e u n r u o l o d a p r o t a g o n i s t i i n q u e s t o p r o c e s s o p r o p o n e n d o i n E u r o p a u n a p p r o c c i o e q u i l i b r a t o , r e s p o n s a b i l e e r e a l i s t i c o p e r r e n d e r l o s o s t e n i b i l e , u n a p p r o c c i o c h e s i d i s c o s t a c o m p l e t a m e n t e d a l l ’ i d e o l o g i a d e l g r e e n d e a l o r i e n t a t a i n v i a e s c l u s i v a a l l ’ e l e t t r i f i c a z i o n e , c i o è a u n a t e c n o l o g i a c h e è d o m i n i o d i a l t r i , d e l l a C i n a , e s u c u i n o i s i a m o s e n s i b i l m e n t e i n d i e t r o . A b b i a m o g i à o t t e n u t o r i s u l t a t i c o n c r e t i s a l v a g u a r d a n d o c o m p a r t i c h i a v e c o m e l ’ a u t o m o t i v e e r i p o r t a n d o l ’ I t a l i a a l c e n t r o d e l l e s c e l t e e u r o p e e s u d o s s i e r s t r a t e g i c i ” . “ L a q u e s t i o n e c e n t r a l e d e l l ’ a u t o c i f a c a p i r e c h e n o n b a s t a f a r e i c o m p i t i a c a s a , è n e c e s s a r i o a s s o l u t a m e n t e c a m b i a r e l e r e g o l e e u r o p e e , c o m e f i n a l m e n t e a n c h e l a G e r m a n i a v u o l e f a r e , c o n n o i ” . O g g i s i a m o f i n a l m e n t e n e l m e r i t o d e l l e r i f o r m e c h e o c c o r r e r e a l i z z a r e e s i s t a a p r e n d o l a s t r a d a a s o l u z i o n i p i ù r i s p o n d e n t i a l l e e s i g e n z e d e l l a v o r o , d e i c i t t a d i n i e d e l l e i m p r e s e e u r o p e e , c h e i n t r o d u c o n o i l p r i n c i p i o f o n d a m e n t a l e d e l l a n e u t r a l i t à t e c n o l o g i a a f f i n c h é l a l i m i t a z i o n e d e i v e i c o l i p o s s a e s s e r e f a t t a , l i b e r a d a p r e g i u d i z i i d e o l o g i c i , c o n t u t t e l e t e c n o l o g i e a d i s p o s i z i o n e ” . “ Q u e s t i t e m i s o n o a l c e n t r o s i a d e l d o c u m e n t o c o n g i u n t o c h e a b b i a m o i n v i a t o i n s i e m e a l m i n i s t e r o d e l l ’ E c o n o m i a t e d e s c o a l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a , s i a d e i d o c u m e n t i d e l l e i m p r e s e e u r o p e e c h e h a n n o c o n d i v i s o l e n o s t r e p o s i z i o n i e p r e m o n o s u l l ’ E u r o p a a f f i n c h é a g i s c a s u b i t o . N o n c ’ è p i ù t e m p o d a p e r d e r e ” , c o n c l u d e U r s o .