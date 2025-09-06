C e r n o b b i o , 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " S i a m o u n P a e s e c h e m a n i f e s t a s o t t o l a g u i d a d i G i o r g i a M e l o n i l a m i g l i o r e p e r f o r m a n c e p e r q u a n t o r i g u a r d a l e c a p a c i t à d i c r e s c e r e s u l l ' a t t r a t t i v i t à " . C o s ì i l m i n i s t r o d e l l e I m p r e s e e d e l m a d e i n I t a l y , A d o l f o U r s o , a m a r g i n e d e l F o r u m T e h a d i C e r n o b b i o . " G l i i n v e s t i m e n t i e s t e r i n e l 2 0 2 4 c h e c i h a n n o v i s t o i n t e s t a , p e r q u a n t o r i g u a r d a g l i i n v e s t i m e n t i e s t e r i i n G r e e n f i e l d , c o n 3 5 m i l i a r d i d i e u r o , u n r e c o r d s t o r i c o , s o p r a t t u t t o s e l o c o n f r o n t i a m o a q u e l l o c h e è a c c a d u t o n e g l i a l t r i p a e s i c h e p r i m a e r a n o p i ù a t t r a t t i v i d i n o i " . " A b b i a m o i n c o n t r a t o i l p r e s i d e n t e O r s i n i p o c h e o r e f a . E ' i n i z i a t o a l m i n i s t e r o u n c a n t i e r e d i l a v o r o c o n l ' o b i e t t i v o d i r e a l i z z a r e n e l l a s e s s i o n e d i b i l a n c i o e c o n l a s e s s i o n e d i b i l a n c i o g l i i n t e r v e n t i n e c e s s a r i s i a i n t e r m i n i d i r i s o r s e f i n a n z i a r i e s i a d i s e m p l i f i c a z i o n e d e l l e p r o c e d u r e c h e p o s s a n o c o n s e n t i r c i d i s o s t e n e r e m e g l i o i s i s t e m i i n d u s t r i a l i i n q u e s t a s f i d a e s t r e m a m e n t e c o m p l i c a t a " , h a c o n t i n u a t o i l m i n i s t r o . " P e r q u a n t o r i g u a r d a g l i i n c e n t i v i d i T r a n s i z i o n e 5 . 0 e 4 . 0 n o i p e n s i a m o d i r e a l i z z a r e u n o s t r u m e n t o n u o v o c h e p o s s a e s s e r e f i n a n z i a t o c o n r i s o r s e n a z i o n a l i e i n m a n i e r a s t r u t t u r a l e e c o n t i n u a t i v a c o s ì d a f a c i l i t a r e p o i l ' u t i l i z z o d a p a r t e d e l l e i m p r e s e " , l e p a r o l e d i U r s o . " I l s e t t o r e d e l l e c o s t r u z i o n i h a b i s o g n o d i c o n s o l i d a r s i e d i c o m p e t e r e a l m e g l i o n e l r e a l i z z a r e l e g r a n d i o p e r e , a l c u n e d e l l e q u a l i s o n o f i n a n z i a t e c o n P n r r e q u i n d i h a n n o t e m p i m o l t o s t r i n g e n t i " . C o s ì i l m i n i s t r o d e l l e I m p r e s e e d e l m a d e i n I t a l y , A d o l f o U r s o , a m a r g i n e d e l F o r u m T e h a d i C e r n o b b i o r i s p o n d e n d o a u n a d o m a n d a s u u n a i p o t e s i d i d i a l o g o t r a F s e a l t r e s o c i e t à p e r i l s u p p o r t o d e l l a f i l i e r a d e l l e c o s t r u z i o n i . " E ' g i u s t o c h e l e a z i e n d e a c o n t r o l l o p u b b l i c o s i o c c u p i n o a n c h e d i c o m e p o t e r r a g g i u n g e r e q u e s t i o b i e t t i v i " , c o n c l u d e . " H o r i s p o s t o a l l ' i n v i t o d e l s i n d a c o d i T a r a n t o P i e r o B i t e t t i " s u l l ' e x I l v a " e c o l g o l ' i n v i t o . A T a r a n t o s o n o s t a t o p i ù v o l t e , i n f a b b r i c a e h o i n c o n t r a t o g l i a t t o r i i s t i t u z i o n a l i " , h a c o n t i n u a t o i l m i n i s t r o . " S o n o d i s p o n i b i l e a l c o n f r o n t o , a n c h e i n c o n s i g l i o c o m u n a l e , d o p o l a c o n c l u s i o n e d e l l a f a s e d i m a n i f e s t a z i o n e d i i n t e r e s s e a f f i n c h é s i p o s s a p a r l a r e c o n m a g g i o r e c o n s i d e r a z i o n e . Q u e l l o d i c u i n e l f r a t t e m p o h o p r e s o a t t o c o n l a l e t t e r a , è i l s u o n o a l r i g a s s i f i c a t o r e . E ' g i u s t o p r e n d e r n e a t t o , i l c o m m i s s a r i o e g l i i n v e s t i t o r i : q u e s t o è u n c a p i t o l o c h i u s o p e r l a c i t t à e p e r i l s i n d a c o , s i a m o r i s p e t t o s i d i c i ò c h e d e c i d o n o " , h a s p i e g a t o . " L a C a r t a C o s t i t u z i o n a l e n o n p r e v e d e l a p o s s i b i l i t à d i n a z i o n a l i z z a r e l e i m p r e s e s i d e r u r g i c h e c h e o p e r a n o i n r e g i m e d i c o n c o r r e n z a " , h a d e t t o r i s p o n d e n d o a c h i c h i e d e v a d e l l a p o s s i b i l i t à d i n a z i o n a l i z z a r e l ' E x I l v a . " P o s s o d i r e c h e J i n d a l c o m e a l t r i g r a n d i p l a y e r i n t e r n a z i o n a l i s t a p a r t e c i p a n d o a l l a f a s e d e l l a m a n i f e s t a z i o n e d i i n t e r e s s e c h e è i n c o r s o , d u n q u e s p e r o c h e s i p o s s a n o p o i e s a m i n a r e d e i p r o g e t t i c o m p e t i t i v i , s f i d a n t i " , l e p a r o l e d e l m i n i s t r o r e p l i c a n d o a c h i c h i e d e v a s e f o s s e v e r a l ' i n d i s c r e z i o n e s e c o n d o c u i J i n d a l p u n t a a c o m p r a r e l ' e x I l v a .