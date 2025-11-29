R o m a , 2 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " S a n t ' A g o s t i n o d i c e c h e s e t o g l i i n u m e r i a l l e c o s e , l e c o s e p e r i r a n n o . S e n z a c o m p r e n d e r e i n u m e r i s i r i s c h i a d i n o n c a p i r e l a r e a l t à e c r e d o c h e q u e s t o s i a u n p u n t o d i p a r t e n z a i m p o r t a n t e " . L o d i c e i l s e g r e t a r i o d e l l a C g i l , M a u r i z i o L a n d i n i , a l l ' e v e n t o d e m ' C o s t r u i r e l ' I t a l i a ' a M o n t e p u l c i a n o . " D o q u a l c h e n u m e r o : l a p r o d u z i o n e i n d u s t r i a l e c a l a , c o n u n a c r i s i i n i n t e r i s e t t o r i , n o n s o l o l ' I l v a , a n c h e l ' a u t o , l ' e l e t t r o d o m e s t i c o , l a c h i m i c a d i b a s e , p o t r e i c o n t i n u a r e " , p e r c u i " s i a m o d i f r o n t e a u n r i s c h i o m o l t o c o n c r e t o d i d e i n d u s t r a l i z z a z i o n e d e l P a e s e " .