R o m a , 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - L a t r a s f o r m a z i o n e d e l l a m o b i l i t à i t a l i a n a e d e u r o p e a p a s s a d a s o f t w a r e , d a t i i n t e r o p e r a b i l i e p i a t t a f o r m e a p e r t e , c a p a c i d i i n t e g r a r e t r a s p o r t o p u b b l i c o , v e i c o l i , s t r a d e e n o d i i n t e r m o d a l i . È s u q u e s t o t e r r e n o c h e I n d r a , a t t i v a c o n p r o g e t t i n e l s e t t o r e M o b i l i t y i n o l t r e 5 0 p a e s i e 1 0 0 c i t t à d i t u t t o i l m o n d o p o r t e r à l a p r o p r i a e s p e r i e n z a a C o m o L a k e – D i g i t a l I n n o v a t i o n F o r u m : i l 1 5 o t t o b r e , n e l l a s e s s i o n e M o b i l i t à , i n t e r v e r r à E r m i n i o P o l i t o , C e o d i I n d r a G r o u p i n I t a l i a . " U n a m o b i l i t à d a v v e r o i n t e g r a t a è i n v i s i b i l e : p a g a m e n t i , t r a n s i t i e i n f o r m a z i o n i i n t e m p o r e a l e f u n z i o n a n o s e n z a a t t r i t i . I n E u r o p a e a l i v e l l o g l o b a l e s t i a m o u n i f i c a n d o m e z z i e t e r r i t o r i c o n a r c h i t e t t u r e d i g i t a l i r o b u s t e e i n t e r o p e r a b i l i . È c o s ì c h e e f f i c i e n z a , s i c u r e z z a e s o s t e n i b i l i t à d i v e n t a n o e s p e r i e n z a c o n c r e t a p e r m i l i o n i d i p e r s o n e i n t u t t o i l m o n d o " , s o t t o l i n e a E r m i n i o P o l i t o , C e o d i I n d r a G r o u p i n I t a l i a . I n d r a è i n o l t r e u n a d e l l e a z i e n d e l e a d e r a l i v e l l o m o n d i a l e n e l s e t t o r e d e l l a t e c n o l o g i a f e r r o v i a r i a e s t a a c c e l e r a n d o l a t r a s f o r m a z i o n e d i g i t a l e d e l s e t t o r e c o n l o s v i l u p p o d i s o l u z i o n i p r o p r i e t a r i e d i s e g n a l a z i o n e d i g i t a l e a p e r t a e s i s t e m i a v a n z a t i d i g e s t i o n e d e l t r a f f i c o ( T m s ) , c h e r a f f o r z a n o l a s i c u r e z z a e a u m e n t a n o l a c a p a c i t à d e l l e l i n e e . L a s o l u z i o n e d i s e g n a l a m e n t o d i g i t a l e a p e r t o d i I n d r a c o n s e n t e d i i m p l e m e n t a r e s i s t e m i i n t e r o p e r a b i l i , i n t e g r a n d o c o m p o n e n t i d i d i v e r s i f o r n i t o r i e s u p e r a n d o i l i m i t i d e i m o d e l l i c h i u s i . L ’ a z i e n d a g u i d a q u e s t a t r a s f o r m a z i o n e c o n u n ’ a r c h i t e t t u r a a p e r t a , m o d u l a r e e f l e s s i b i l e , s v i l u p p a t a s e c o n d o i r e q u i s i t i d e l l ’ i n i z i a t i v a e u r o p e a E u l y n x , c h e i n t r o d u c e i n t e r f a c c e c o m u n i e s t a n d a r d i z z a t e p e r f a v o r i r e u n ’ i n t e g r a z i o n e c o m p l e t a t r a i d i v e r s i e l e m e n t i d e l l ’ e c o s i s t e m a f e r r o v i a r i o . I n p a r a l l e l o , I n d r a a v a n z a n e l l a d i g i t a l i z z a z i o n e i n t e g r a l e d e l l ’ o p e r a z i o n e f e r r o v i a r i a , c o n s i s t e m i i n g r a d o d i c o n v i v e r e c o n i n f r a s t r u t t u r e p i ù t r a d i z i o n a l i e u n a d i m e n s i o n e c l o u d c h e a u t o m a t i z z a p r o c e s s i d i p r o g e t t a z i o n e , s v i l u p p o e t e s t . Q u e s t e c a p a c i t à s i r i f l e t t o n o a n c h e n e l s i s t e m a d i g e s t i o n e d e l t r a f f i c o I n - M o v a R a i l , u n a s o l u z i o n e d i n u o v a g e n e r a z i o n e c h e i n t e g r a f u n z i o n a l i t à d i r i s o l u z i o n e a u t o m a t i c a d e i c o n f l i t t i e i n s t r a d a m e n t o i n t e l l i g e n t e d e i t r e n i , c o n c e p i t a p e r e s s e r e s e m p r e p i ù d i g i t a l e , c o n n e s s a , a f f i d a b i l e e d e f f i c i e n t e , i n l i n e a c o n l e e s i g e n z e a t t u a l i d e g l i o p e r a t o r i f e r r o v i a r i . L ’ i m p e g n o d i I n d r a a f a v o r e d e l l ’ i n t e r o p e r a b i l i t à e d e l l ’ i n n o v a z i o n e s i c o n s o l i d a a l l ’ i n t e r n o d i E u r o p e ’ s R a i l , l a p r i n c i p a l e i n i z i a t i v a e u r o p e a d i r i c e r c a e i n n o v a z i o n e f e r r o v i a r i a , n e l c u i c o n s i g l i o d i a m m i n i s t r a z i o n e l ’ a z i e n d a è p r e s e n t e . D a q u e s t o e c o s i s t e m a , I n d r a p r o m u o v e l o s v i l u p p o d i t e c n o l o g i e d i f r o n t i e r a c o m e E r t m s s a t e l l i t a r e , b i g d a t a , i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e e c y b e r s i c u r e z z a , p e r c o l l o c a r e i l t r e n o a l c e n t r o d e l l a m o b i l i t à p i ù s o s t e n i b i l e . G r a z i e a q u e s t e s o l u z i o n i , I n d r a c o n t r i b u i s c e a c o s t r u i r e u n f e r r o v i a p i ù s i c u r a , i n t e l l i g e n t e e v e r d e , c a p a c e d i o t t i m i z z a r e l a c a p a c i t à d e l l e i n f r a s t r u t t u r e , r i d u r r e i t e m p i d i v i a g g i o e m e t t e r e i l v i a g g i a t o r e a l c e n t r o d e l l a n u o v a m o b i l i t à . I n d r a s i p o s i z i o n a c o m e a t t o r e c h i a v e n e l l o s v i l u p p o d e l l a m o b i l i t à d e l f u t u r o , i m p e g n a t a i n p r o g e t t i d i r i f e r i m e n t o i n m e r c a t i s t r a t e g i c i , t r a i q u a l i E u r o p a , S t a t i U n i t i , R e g n o U n i t o , e A r a b i a S a u d i t a . T r a i p r i n c i p a l i p r o g r a m m i : i n I r l a n d a , l a g e s t i o n e d e l l ’ i n t e r o s i s t e m a d i b i g l i e t t e r i a p e r t r a m , a u t o b u s e r e t e f e r r o v i a r i a n a z i o n a l e , n o n c h é l a f u t u r a m e t r o p o l i t a n a d i D u b l i n o , a m m i n i s t r a t a d a l l a N a t i o n a l T r a n s p o r t A u t h o r i t y ( N t a ) ; B u s R a p i d T r a n s i t ( B r t ) e l e t t r i c o p e r B r i s b a n e M e t r o ( A u s t r a l i a ) ; i l p r o g e t t o T - M o b i l i t a t a B a r c e l l o n a ; s o l u z i o n i p e r l e f e r r o v i e l i t u a n e e p e r I r i s h R a i l ; s i s t e m i p e r i n f r a s t r u t t u r e c r i t i c h e c o m e i l S i l v e r t o w n T u n n e l a L o n d r a e l ’ I - 6 6 n e g l i U s a ; p i a t t a f o r m e p e r p o r t i e a e r o p o r t i t r a c u i V a l p a r a í s o ( C i l e ) e H e l s i n k i ( F i n l a n d i a ) . C o n o l t r e 2 . 5 0 0 p r o g e t t i d i m o b i l i t à i n o l t r e 5 0 p a e s i e 1 0 0 c i t t à , u n a s q u a d r a d i o l t r e 2 . 0 0 0 p r o f e s s i o n i s t i e p i ù d i 4 4 m i l i o n i d i e u r o i n v e s t i t i i n r i c e r c a e i n n o v a z i o n e s u l l a m o b i l i t à n e g l i u l t i m i q u a t t r o a n n i , l ’ a r e a M o b i l i t y d i I n d r a h a r a g g i u n t o 3 6 3 m i l i o n i d i e u r o d i v e n d i t e n e l 2 0 2 4 . Q u e s t a d i m e n s i o n e c o n s e n t e d i p o r t a r e i n I t a l i a s o l u z i o n i v a l i d a t e n e i m e r c a t i p i ù e s i g e n t i e a d a t t a r l e r a p i d a m e n t e a i d i v e r s i c o n t e s t i o p e r a t i v i . L e t e c n o l o g i e i n n o v a t i v e d i I n d r a s o n o p r e s e n t i n e l l a m o b i l i t à q u o t i d i a n a d i o l t r e 7 8 m i l i o n i d i p e r s o n e , a b i l i t a n d o p i ù d i 3 5 m i l i o n i d i s p o s t a m e n t i o g n i g i o r n o . T r a i p r i n c i p a l i b e n e f i c i : P i ù d i 2 . 8 0 0 v i t e s a l v a t e g r a z i e a u n a m i g l i o r e g e s t i o n e d e l t r a f f i c o e a l l a s i c u r e z z a s t r a d a l e ( o l t r e 6 m i l i o n i d i i n f r a z i o n i g e s t i t e a u t o m a t i c a m e n t e ; p i ù d i 4 0 . 0 0 0 t e l e c a m e r e i n t e g r a t e ) ; O l t r e 6 m i l i a r d i d i e u r o d i r i s p a r m i a n n u i p e r l a c o l l e t t i v i t à , c o n f i n o a l + 6 0 % d i e f f i c i e n z a o p e r a t i v a , o l t r e 3 0 m i l i o n i d i o r e / a n n o r i s p a r m i a t e n e l T p l u r b a n o , − 9 2 % t e m p i d i r i s p o s t a i n s i t u a z i o n i c r i t i c h e , − 4 3 % c o s t i o p e r a t i v i e − 2 5 % c o n s u m i e n e r g e t i c i . I n d r a , i n o l t r e , è r i c o n o s c i u t a t r a l e l e a d e r g l o b a l i d a l D o w J o n e s S u s t a i n a b i l i t y I n d e x ( D j s i ) e d a l l o S & P S u s t a i n a b i l i t y Y e a r b o o k . L e s o l u z i o n i a d o t t a t e c o n t r i b u i s c o n o o g n i a n n o a e v i t a r e o l t r e 1 0 m i l i o n i d i t o n n e l l a t e d i C O ₂ e a r i d u r r e d e l 7 0 % l ’ u s o d i c a r t a e p l a s t i c a l u n g o l a c a t e n a d e l l a m o b i l i t à .